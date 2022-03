Einschulung «Wir wollen Ihnen Zeit lassen, um anzukommen»: So lernen Kinder aus der Ukraine im Oberstufenzentrum Möhlin Vor rund zwei Wochen mussten Mykhailo und Daniil ihre Heimat wegen des russischen Angriffskriegs verlassen. Jetzt sind die aus der Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendlichen, die von Familien in Möhlin aufgenommen wurden, bereits in der Schule. Diese braucht jetzt eine weitere Lehrkraft. Hans-Caspar Kellenberger und Fabian Hägler Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Mykhailo (12, links) und Daniil (11) besuchen seit Dienstag den Regionalen Integrationskurs in Möhlin – hier beobachtet von Schulleiterin Astrid Zeiner. Roland Schmid

«Bleistift», sagt der 12-jährige Mykhailo zum Assistenzlehrer, als dieser den Schreiber hochhält. Der neben Mykhailo sitzende Daniil (11) erkennt danach auch das Geodreieck, dass der Lehrer ebenfalls hochhält. Dann folgt der Radiergummi, den Mykhailo aber noch nicht auf Deutsch benennen kann. Die beiden Jungs schreiben den Begriff in ihr Vokabularbuch, der Assistenzlehrer buchstabiert auf Englisch. Mykhailo erklärt Daniil indessen die nächste Aufgabe auf Russisch.

Mykhailo kann zwar etwas mehr Englisch als Daniil, die zwei Jungen haben aber vieles gemeinsam: Sie beide kommen aus der Region Kiew und mussten vor kurzem ihre ukrainische Heimat wegen des russischen Angriffskriegs verlassen. Sie flüchteten mit ihren Müttern in die Schweiz und kamen im aargauischen Möhlin bei Gastfamilien unter. Am Dienstag besuchten die Beiden zum ersten Mal den Regionalen Integrationskurs (RIK) in der Sekundarschule Steinli in Möhlin.

Bisher acht Kinder aus der Ukraine

Im RIK werden neu die in die Schweiz immigrierten Schülerinnen und Schüler auf den Übertritt in eine Regelklasse vorbereitet. Oberstes Ziel ist es, dass die Kinder Deutsch lernen, die Lehrerin arbeitet aber auch nach Lehrplan und vermittelt Fächer wie Räume, Zeiten und Gesellschaften, Natur und Technik oder Mathematik. In Möhlin gibt es je einen Integrationskurs auf der Primar- und der Sekundarstufe. Im Kurs von Daniil und Mykhailo werden insgesamt 18 Kinder aus allen Teilen der Welt auf die Schule in der Schweiz vorbereitet, 8 davon mussten aus der Ukraine flüchten – bisher. Sie alle sind innerhalb der vergangenen Tage zur Oberstufen-Gruppe gestossen, die seit dem Sommer 2021 besteht.

Astrid Zeiner ist Schulleiterin der Steinli-Schule in Möhlin. Roland Schmid

Schulleiterin Astrid Zeiner rechnet damit, dass noch mehr Kinder aus der Ukraine dazukommen werden. «Wir wissen es im Moment noch nicht genau, aber wir werden wohl zwei Gruppen in der Oberstufe machen müssen», sagt Zeiner. Diese werden voraussichtlich nach Alter eingeteilt werden, «damit wir noch einmal differenzierter lehren können», so Zeiner. Denn die älteren Kinder, die bald volljährig werden, sollen hier so schnell wie möglich Deutschkenntnisse erwerben, damit sie in die Integrations- und Berufsfindungsklasse (IBK) nach Aarau wechseln können.

Den Kindern die Zeit lassen, die sie brauchen

Mykhailo und Daniil betrifft Letzteres nicht, da sie in der jüngeren Gruppe unterkommen werden. Heute findet der zweite Halbtagskurs für die beiden jungen Geflüchteten statt. «Wir wollen den Kindern Zeit lassen, um anzukommen», sagt Zeiner. Kein Kind soll überfahren werden, aber man spüre, dass sie zur Schule gehen wollen, so die Schulleiterin. Es wird also langsam aufgebaut: In der kommenden Woche sollen Mykhailo und Daniil an jedem Morgen in den RIK kommen, bis vor den Frühlingsferien, dann wohl auch an den Nachmittagen.

Als die beiden jungen Ukrainer mit dem Assistenzlehrer gerade Zahlen-Bingo spielen, um die deutsche Aussprache zu üben, trägt der Hausdienst einen grossen Schrank aus dem Zimmer. Da wo jetzt der RIK stattfindet, war zuvor das Lernatelier der Schule. Da die RIK-Gruppe schnell grösser geworden ist, wurde eine neue Räumlichkeit notwendig. Für eine dritte Gruppe mit Kindern würden dem Steinli nicht nur der Platz, sondern auch die Lehrkräfte fehlen. Diese beiden Faktoren seien entscheidend und «eine grosse Herausforderung», so Zeiner. Am Morgen noch hatte die Schulleiterin Gespräche mit einer in der Schweiz lebenden, ukrainischen Pädagogin geführt. Die Schule braucht eine weitere Lehrkraft für den Integrationskurs.

Auch nach dem Kurs braucht es Unterstützung

Die Herstellung des persönlichen Kontakts zu den Geflüchteten ist für die Schulleitung ebenfalls mit einem grossen, zeitlichen Aufwand verbunden. Die Gastfamilien sollen mit den geflüchteten Müttern und Kindern in der RIK-Klasse schnuppern dürfen, bevor sie in den Unterricht kommen. «Die Kinder bringen unterschiedliche Erlebnisse mit, deshalb sind wir vorsichtig», sagt Zeiner.

Dazu gehöre auch ein längeres Gespräch inklusive der Hilfe von Übersetzenden. Denn auch die geflüchteten Eltern sind der deutschen Sprache oft nicht mächtig. Zeiner sagt: «Auch hier leisten wir einen Integrationsbeitrag. Die Eltern sollen das Schweizer Schulsystem kennen lernen.» Dazu würden indes auch die Gastfamilien viel beitragen. Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten sind zudem oftmals traumatisiert, deshalb arbeitet die Schule eng mit dem schulpsychologischen Dienst zusammen.

Mykhailo und Daniil lernen schnell. Sie können, nach nur zwei Halbtagen im Integrationskurs, bereits eine Vielzahl deutscher Wörter. Roland Schmid

Mykhailo und Daniil lachen, als sie das Wort «Kugelschreiber» erklärt bekommen und verstehen. Die beiden Jungen machen schnelle Fortschritte. Schulleiterin Astrid Zeiner ist zuversichtlich, dass die Kinder integriert werden können. Insbesondere die Kinder aus der Ukraine bringen bereits Schulbildung mit, so wie die beiden Jungs, die in der Ukraine nicht nur die kyrillische Schrift gelernt haben.

Dies sei von Vorteil, so Zeiner, denn eine dem Alter entsprechende Einschulung in eine Regelklasse, sei erst dann möglich, wenn die Deutschkenntnisse genug hoch sind. Nach einem Jahr im RIK ist der Wechsel angedacht. Sollte ein Kind aber Probleme haben, insbesondere auch wegen eines allfälligen Traumas, bestehe die Möglichkeit, den Kurs um ein halbes Jahr zu verlängern. Viele der Kinder bräuchten deshalb auch nach dem RIK weitere Sprachförderung im schulischen Bereich.

Kanton unterstützt Gemeinden bis Ende Schuljahr finanziell

Auf der Website des Kantons findet sich ein Leitfaden zur Bildung im Asyl- und Flüchtlingswesen mit Publikationsdatum 8. März 2022. Hat das Bildungsdepartement so rasch auf die Fluchtwelle aus der Ukraine reagiert und das 40-seitige Dokument erarbeitet? Der Leitfaden sei nicht neu, es gebe ihn seit dem Syrienkrieg 2015, sagt Sprecherin Sascha Giger. Die damals definierten und seither für zu schulende Flüchtlinge angewendeten Prinzipien seien aus mehreren Gründen für Ukraine-Flüchtlinge nicht eins zu eins anwendbar, sagt Giger. Die erwartete Zahl der Flüchtlinge sei sehr hoch, zudem seien viel mehr Kinder unter ihnen. Ausserdem laufe die Unterbringung in vielen Fällen auf privater Ebene dezentral.

Schulpflichtige asylsuchende Kinder und Jugendliche werden üblicherweise während der ersten Monate ihres Aufenthalts in Kindergarten- bzw. Einschulungsvorbereitungskursen (KVK / EVK) auf den Übertritt in Regelklassen vorbereitet. Dies wird laut Giger allerdings nur bei einem Bruchteil der Kinder von Ukraine-Flüchtlingen der Fall sein. «Der grosse Teil wird direkt in der Schule des neuen Aufenthaltsorts eingeschult», sagt sie. Wenn immer möglich sollen einzelne Schülerinnen und Schüler in bestehenden Klassen unterrichtet werden. Für Gruppen von acht bis zwölf ukrainischen Kindern könne die Beschulung auch in einem separaten Lernangebot erfolgen.

Bildungsdepartement will Kurse für Ukrainer unkompliziert bewilligen

Derzeit werden Regionale Integrationskurse neben Möhlin an der Kreisschule Aarau-Buchs, in Baden, Turgi, Wohlen und Entfelden durchgeführt. Sprecherin Giger sagt, andere Gemeinden könnten auch einen solchen Kurs beantragen. Wenn der regionale Bedarf gegeben und die Anforderungen an Personal, Infrastruktur und Schülerzahl erfüllt seien, werde der Kanton diese Kurse bewilligen. Schulen in Gemeinden, die geflüchtete ukrainische Kinder im schulpflichtigen Alter aufnehmen, werden vorerst bis Ende Schuljahr 2021/22 vom Kanton mit zusätzlichen finanziellen Mitteln ausgestattet.

Das Bildungsdepartement sei sich bewusst, dass nicht alle neu aufgenommenen Kinder sofort in die bestehenden Schulstrukturen integriert werden könnten, heisst es auf dem Schulportal. Gemeinden und Schulen solle deshalb genügend Zeit eingeräumt werden, um die nötigen Abklärungen zu treffen und eine sorgfältige Planung zu tätigen. Sascha Giger sagt, es brauche insbesondere für die separaten Lernangebote zusätzliche Lehr- und Assistenzpersonen und darüber hinaus auch Übersetzerinnen und Übersetzer. «Momentan suchen die Schulen, bei denen Kinder eingeschult werden, direkt nach den nötigen Personen, abgestimmt auf ihre Bedürfnisse.» Das Departement plant als Unterstützung eine Anlaufstelle für geeignete Personen.

