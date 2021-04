Ein hartes Jahr Ein Mahnfeuer für Schausteller und Zirkusleute – «Ich habe das Gefühl, man hat uns vergessen» Marktfahrer, Zirkusleute und Schausteller trifft die Coronakrise besonders hart. Seit über einem Jahr können sie nicht mehr arbeiten. Bei einem Mahnfeuer treffen sie sich und machen sich gegenseitig Mut. Betroffene aus dem Aargau erzählen von ihrem Schicksal. Zara Zatti 08.04.2021, 19.15 Uhr

Aarauer Zirkuspfarrer Adrian Bolzern zündet vor der Kirche in Zollikon ein Mahnfeuer für Zirkusleute und SchaustellerInnen. Aufgenommen am 07.04.2021 Britta Gut

Das Feuer vor der reformierten Kirche in Zollikon ZH lodert, die Asche vermischt sich mit dem fallenden Schnee. Rundherum stehen mehrere Leute - allesamt Schausteller, Marktfahrer und Zirkusleute. Die reformierte Pfarrerin Eveline Saoud organisierte das Mahnfeuer am Mittwoch, um auf die momentan sehr schwierige Lage der Berufsgruppe aufmerksam zu machen. Sie ist Seelsorgerin der Branche. Genau wie der katholische Pfarrer Adrian Bolzern aus Aarau. Ihn kennen hier alle. Seit Jahren besucht er die Zirkus- und Schaustellerfamilien, tauf ihre Kinder, beerdigt Familienangehörige.

Pfarrer Adrian Bolzern im Interview. Zara Zatti

Es ist wie ein Familientreffen - kommt jemand neues in die Runde wird er herzlich begrüsst. Man kennt sich von den Chilbis in der Schweiz. Doch sie haben sich lange nicht mehr gesehen, die Schausteller: Seit bald einem Jahr wurde wegen Corona fast jeder Jahrmarkt abgesagt.

Trotz Erlaubnis finden viele Chilbis nicht statt

Mit dabei ist auch Heidi Murer aus Seengen im Aargau. Früher war sie selbst Schaustellerin, jetzt unterstützt sie ihren Sohn, der das Geschäft übernommen hat. Wie viele andere hier fühlt sie sich im Stich gelassen: «Wir haben das Gefühl, wir existieren gar nicht mehr.» Das Unverständnis, dass keine Chilbis stattfinden, ist gross. Zwar wären Chilbis vom Bund erlaubt, dennoch haben Organisatoren und Gemeinden auch für dieses Jahr wieder viele Jahrmärkte abgesagt: «Niemand will die Verantwortung übernehmen, wenn etwas passiert. Doch daran hängen Existenzen», sagt eine Schaustellerin aus dem Thurgau.

Schaustellerin Heidi Murer aus Seengen. Trifft sich mit Leidensgenossen am Mahnfeuer in Zollikon. Aufgenommen am 07.04.2021 Britta Gut

Heidi Murer kann nicht nachvollziehen, wieso ausgerechnet Jahrmärkte abgesagt werden:

«Im ÖV tummeln sich die Menschen aber Chilbis im Freien werden nicht durchgeführt. Die Situation geht mir an die Nieren, es ist wirklich nicht mehr lustig.»

Trotz schwieriger Lage ist die Stimmung um das Feuer ausgelassen. Die Schausteller freuen sich über das Wiedersehen. Und darüber, die Sorgen teilen zu können.

Auch angereist ist das Ehepaar Stey vom gleichnamigen Schweizer Traditionszirkus. Auch er hatte wegen Corona grosse Einbussen. Im Sommer gab es zwar Vorstellungen, allerdings mit stark beschränkten Zuschauerzahlen. Doch Rolf Stey zeigt sich dankbar: «Wir in der Schweiz dürfen uns nicht beklagen. Viele beschweren sich in letzter Zeit über die Entscheidungträger in Bern. Man muss aber auch einmal sagen, dass der Staat uns hilft. Ohne die Gelder von Bund und Kanton hätten wir das Jahr nicht überlebt.»

Schaustellerin Hauri: «Mir fällt die Decke auf den Kopf»

Maya Hauri in ihrem Element: Der Lunaparkt am Meienzug 2014. Pascal Meier

Eine, die nicht in Zollikon war, auf deren Schicksal mit dem Mahnfeuer aber aufmerksam gemacht werden soll, ist die 63-jährige Maya Hauri aus Aarau. Sie ist Chefin der Firma «Festplatz Hauri» und eine Vollblutschaustellerin. Seit über 40 Jahren ist sie im Sommer auf Jahrmärkten mit ihren Autoscootern, Karussellen und Zuckerwatteständen präsent. Auf ihrem Auto steht «Kei Festplatz oni Hauri». Doch schon seit mehr als einem Jahr gibt es gar keinen Festplatz mehr, mit oder ohne Hauri. Die Pandemie zwingt sie in den ungewollten Ruhestand. Am Telefon sagt sie:

«Plötzlich konnte ich nicht mehr arbeiten und sass den ganzen Tag zu Hause. Mir fällt die Decke auf den Kopf, es ist grausam»

Zwar versucht sie optimistisch zu bleiben, doch es fällt ihr schwer: «Ich habe das Gefühl, man hat uns vergessen». Auch für dieses Jahr seien bereits alle bis auf zwei Jugendfeste im Aargau abgesagt. Zwar hofft Hauri auf baldige Lockerungen, doch wirklich Geld bringen würde es ihr erst, wenn wieder Anlässe mit 500 bis 1000 Personen erlaubt sind: «Bei einer Chilbi mit 100 Leuten sind die Ausgaben höher als die Einnahmen.»

Momentan versucht sie sich mit kleinen Jobs über Wasser zu halten. Zwar bekommt sie Ausfallentschädigung für Selbstständige, doch mit den Lagerkosten und der Wohnungsmiete bleibt ihr am Ende des Monats nicht mehr viel. Sie hofft darauf, dass sie im Sommer wieder ausstellen kann: «Das würde meine Umsatzeinbussen des letzten Jahres zwar nicht wett machen, aber es gäbe mir einen Hoffnungsschimmer.» Wie viele plagt auch sie vor allem die Ungewissheit.

Der Circus Monti hofft auf die Tournée im August

Auch der bekannte Aargauer Circus Monti hatte seinen letzten Auftritt im November 2019. «Wir versuchen das beste aus der Situation zu machen und probieren uns bei Laune zu halten», sagt Zirkusdirektor Johannes Muntwyler. Und das gelingt ihnen bis jetzt ganz gut: «Eine richtige Krisenstimmung hatten wir bis jetzt noch nicht.»

Finanziell können sie sich über Wasser halten: «Wir waren davor ein gesundes Unternehmen, das kommt uns jetzt zu Gute. Zudem klappt es mit der Kurzarbeit und der Ausfallentschädigung im Kanton Aargau. Doch nach einem Jahr komplett ohne Einnahmen sind grössere Investitionen natürlich nicht möglich.»

Ein Zirkus aber keine Zuschauer: Direktor Johannes Muntwyler im November 2020. Britta Gut

Auch für den Circus Monti ist vieles noch unklar: So haben sie für Ende April «Monti’s Kulturtage» auf die Beine gestellt. Die Idee: Nach langer kultureller Durststrecke sollte es im Winterlager des Zirkus in Wohlen Kultur, Comedy und Konzerte geben. Die Idee entstand im Lockdown, doch nun steht sie auf wackligen Füssen. «Wir klammern uns an die Hoffnung, dass es in einem kleinen Rahmen stattfinden kann.» Definitiv entscheiden werden sie Mitte April.

Momentan heisst es immer wieder abwägen: Mit den Vorbereitungen für die Tournée im August halten sie sich noch zurück, im Hintergrund laufen sie zwar, aber mit angezogener Handbremse. Letztes Jahr entschieden sie sich Ende Mai, die Tournée abzusagen. Im Nachhinein eine weise Entscheidung: «Wir hätten die Tournée im Oktober abbrechen müssen, mit den ganzen Vorbereitungen wäre das eine Katastrophe gewesen.»

Sollte diesen Sommer dann endlich wieder Zirkus erlaubt sein, müssten sie nochmals Gas geben: «Der Circus stand fast zwei Jahre still, da braucht es einen zusätzlichen Effort um alles wieder bereit zu machen.»