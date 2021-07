Eiken Zusammenstoss mit Ambulanz im Einsatz – beide Fahrer verletzt Eine Autofahrerin stiess mit einem Notarztwagen zusammen. Die 19-Jährige Lenkerin sowie der Fahrer des Notarztwagens wurden verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. 30.07.2021, 08.51 Uhr

Die 19-Jährige sowie der 46-jährige Fahrer des Notarztwagens wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Kantonspolizei Aargau

Eine Autofahrerin stiess auf der Laufenburgerstrasse in Eiken mit einem Notarztwagen im Einsatz zusammen. Die 19-jährige Lenkerin eines Audi war am Donnerstag, 29. Juli 2021, um 17.20 Uhr in Richtung Zentrum unterwegs, als gleichzeitig von der Gehrenstrasse her eine Ambulanz einmündete. Auf dem Weg zu einem Einsatz waren am Rettungswagen Blaulicht und Horn eingeschaltet. In der Folge stiessen die beiden Fahrzeuge seitlich-frontal zusammen.