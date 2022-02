Ehrendingen: Fussgänger kollidiert mit Auto und muss ins Spital

Ehrendingen Fussgänger kollidiert frontal mit Auto und muss danach ins Spital In Ehrendingen ist ein Fussgänger von einem Auto erfasst worden. Der 89-Jährige musste umgehend ins Spital eingeliefert werden. Die Polizei sucht Augenzeugen. 02.02.2022, 11.20 Uhr

Der 89-Jährige wurde vom Volvo frontal erfasst und musste ins Spital gebracht werden. Kantonspolizei Aargau

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 01.02.2022, 18:20 Uhr, auf der Dorfstrasse in Ehrendingen. Ein 89-jähriger Fussgänger betrat die Dorfstrasse von Osten herkommend hinter einem Bus hervor und wurde von dem in Richtung Baden fahrenden Volvo eines 44-jährigen Lenkers frontal erfasst.