Doppelversicherungen bei SVA Aargau

Doppelversicherungen in der obligatorischen Grundversicherung sind unzulässig. Ein Wechsel des Krankenversicherers bei nicht bezahlten Rechnungen ist von Gesetzes wegen ausgeschlossen. Bei einer kleinen Minderheit von Versicherten ist dies aber ein Problem. Konkret sind Versicherte betroffen, die keine Übersicht mehr haben, bei welchem Krankenversicherer (gar bei zweien?) sie zurzeit grundversichert sind. Wenn sie sich nicht gegen eine unbegründete Betreibung eines Krankenversicherers wehren, kann am Ende ein Verlustschein resultieren. Versicherten, die sich gegen (ungerechtfertigte) Betreibungshandlungen nicht zur Wehr setzen, droht darüber hinaus eine Aufnahme in die «schwarze Liste».