Dietwil: Auffahrunfall führt zu Rückstau im Feierabendverkehr

Dietwil Ein Leichtverletzter: Auffahrunfall führt zu Rückstau im Feierabendverkehr Wegen mangelnder Aufmerksamkeit am Steuer verursachte ein Autofahrer einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Ein 64-jähriger Mann wurde leicht verletzt. 07.10.2021, 07.48 Uhr

Beim Auffahrunfall wurde Sachschaden in der Höhe von über 40'000 Franken verursacht. Polizei Zug

Am Mittwoch hat sich am späten Nachmittag auf der Autobahn A14 in Höhe Dietwil ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos ereignet. Ein Fahrer nahm laut der Zuger Polizei zu spät wahr, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten und prallte in das Heck des vor ihm fahrenden Autos, welches wiederum in ein weiteres Auto geschoben wurde.