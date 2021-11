Ladendiebe: Deshalb schlagen sie jetzt besonders oft zu

Detailhandel Coronamasken, dicke Mäntel und viel Kundschaft: Es ist die perfekte Zeit für Ladendiebe Detailhändler haben es schwer, sich gegen Ladendiebe zu wehren. Doch manchmal gelingt es, sie zu erwischen – trotz origineller Methoden der Diebe. Warum es gerade in den kommenden Monaten zu mehr Diebstählen kommen dürfte, erklärt ein Experte. Dominic Kobelt 24.11.2021, 05.00 Uhr

Dicke Jacken sind bei Ladendieben beliebt, weil sich darunter einfacher Artikel verstecken lassen. iStockphoto

Die Staatsanwaltschaft hat sich in den letzten Monaten mit mehreren Fällen beschäftigt, bei denen die Grossverteiler Coop, Migros und Denner von Delikten betroffen waren. So wurde etwa ein Strafbefehl gegen einen 25-jährigen Mann aus Küttigen rechtskräftig, der sowohl bei Denner als auch bei Coop ein Hausverbot erhielt und trotzdem in Filialen in der Region Aarau auftauchte – deshalb lautete der Vorwurf auf Hausfriedensbruch.