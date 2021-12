Serie Frauenstimmen «Der Pflegenotstand muss endlich aufgehoben werden» Serie zu 50 Jahre Frauenstimmrecht und 100 Jahre Frauenzentrale im Aargau: Die Murianerin Andrea Budmiger ist als Pflegefachfrau freiberuflich tätig. 06.12.2021, 05.00 Uhr

Andrea Budmiger wünscht sich Gesundheit für alle.

Wer sind Sie?

Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet, wohne in Muri und habe drei Kinder im schulpflichtigen Alter. Als freiberufliche Pflegefachfrau arbeite ich im «Team Lindorna», das individuelle Pflege in gewohnter Umgebung vor allem für ältere und betagte Menschen übernimmt. Das ist eine sinnvolle Aufgabe, die mich sehr erfüllt. Meine Freizeit verbringe ich mit Joggen, Biken oder auf der Yogamatte, und mit der Familie bin ich in der Natur unterwegs. Ich bin auch gerne im Garten, bei den Wildkräutern und Blumen, an der Nähmaschine oder auf dem Sofa beim Häkeln oder Lesen.

Wofür erheben Sie Ihre Stimme?

Ein besseres Klima ist mir wichtig, und ich versuche im Kleinen, dazu beizutragen. Das fängt beim Littering an. Es macht mich immer wieder wütend und traurig, wie viel achtlos weggeworfen wird, und so sammle ich den Abfall ein, und entsorge ihn. Es mag nicht hundertprozentig ökologisch sinnvoll sein, dass wir uns Familienferien mit dem Camper gönnen. Aber dafür reise ich möglichst nicht mit dem Flugzeug, kaufe regional und saisonal ein, reduziere Plastik und esse kein Fleisch. Vom Beruf her setzte ich mich aktiv für die Pflegeinitiative ein und habe dafür auch Unterschriften gesammelt. Der Pflegenotstand, den es nicht erst seit der Coronapandemie gibt, muss endlich behoben werden.

Bei der Abstimmung zum Frauenstimm- und Wahlrecht 1971 waren Sie noch gar nicht auf der Welt …

… und meine Eltern waren erst um die 18 Jahre alt. Meine Mutter bekam von der Abstimmung fürs Frauenstimmrecht nicht viel mit, aber mein Vater sagt heute, dass er sicher «Ja» gestimmt hätte.

Chancengleichheit, was braucht es dazu?

Für Chancengleichheit braucht es vor allem eine offene Gesellschaft, die allen die gleichen Bildungschancen ermöglicht und im Sinne der Gleichstellung von Mann und Frau auch die Lohngleichheit durchsetzt. Ein Vaterschaftsurlaub, das heisst, eine gemeinsame Elternzeit für beide Elternteile, trägt sicher auch dazu bei.

Wovon träumen Sie?

Dass ich viele schöne Reisen machen durfte, betrachte ich als ein grosses Privileg. Jetzt wünsche ich mir noch weitere Reisen, aber vor allem in der Schweiz, denn das Schöne liegt so nah. Es gibt hier immer noch unbekannte Flecken, die ich gerne entdecken möchte. Ich liebe unsere Bergwelt, wo ich mich sehr wohlfühle. Da kann ich immer wieder Kraft tanken.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Ich bin sehr stolz auf unsere Familie und unser gemeinsames Zuhause. Die Aufgabe als Mutter erfüllt mich, und es ist schön zu sehen, wie meine Kinder aufwachsen und eine sorgenfreie Kindheit erleben dürfen. Die Beziehung mit meinem Mann bereichert mich. Und nicht zuletzt freue ich mich über meinen Mut, als diplomierte Pflegefachfrau in unserer Region freiberuflich tätig zu sein.

Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft?

Ich wünsche uns allen Gesundheit, denn das ist wohl das Wichtigste im Leben. Und ich hoffe auf noch viele wertvolle Be- gegnungen. Für unsere Zukunft wünsche ich uns ein Umdenken in der gesamten Gesellschaft, was den Klimaschutz angeht, also zum Beispiel das Einhalten des CO2-Abkommens. Dazu gehört auch der achtsame Umgang mit der Natur, mit unseren Ressourcen. Jeder Mensch soll sich bewusst sein, was für eine gesunde Umwelt getan werden kann, und das auch umsetzen. Schön wäre, wenn dieser Gedanke auch in der Schule mehr Thema wäre.

Ihr persönlicher Leitsatz?

Wenn man die Natur wahrhaft liebt, findet man sie überall schön.