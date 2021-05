Datenanalyse Jedes Jahr schalten mehr Bauernhöfe auf Bio um: So viele Biobetriebe gibt es in Ihrer Gemeinde Mittlerweile sind 15 Prozent der Bauernhöfe in der Schweiz Biobetriebe. Ihr Anteil steigt jährlich. Wir haben ausgewertet, wie es in den Nordwestschweizer Gemeinde aussieht. Stefan Trachsel 15.05.2021, 23.14 Uhr

Der Trend zu Bio in der Schweizer Landwirtschaft hält seit Jahren an. Während es insgesamt immer weniger Bauernbetriebe im Land gibt, wächst der Anteil der Biobetriebe.

Das Bundesamt für Statistik hat diese Woche die jüngste Zählung der Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz veröffentlicht. Wir haben diese Statistik für jede Gemeinde in der Nordwestschweiz (Kantone AG, BL, BS und SO) einzeln analysiert. Suchen Sie Ihre Gemeinde in der Tabelle unten, um mehr zu erfahren zur Entwicklung der dortigen Landwirtschaft und Fragen wie:

Wie viele Bauernbetriebe gibt es in Ihrer Gemeinde? Wie viele davon produzieren biologisch?

Wie viele sind verschwunden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten?

Wie viele und welche Tiere leben auf den Bauernhöfen?

