Covid-Gesetz: Wo sind eigentlich die Plakate der Ja-Parteien?

Covid-Abstimmung Wo sind eigentlich die Plakate der befürwortenden Parteien? Der Abstimmungskampf nähert sich dem Höhepunkt. Der Ausgang scheint laut Umfragen klar, doch das dachte man auch schon in früheren Abstimmungen. Nun fällt auf, dass die Gegner des Covid-Gesetzes mit Plakaten und Flyern sehr präsent sind, die Befürworter sieht man im öffentlichen Raum kaum. Tut sich da noch was? Mathias Küng 09.11.2021

Abstimmungsplakate zum Covid-Gesetz auf einer Wiese. Keystone

Der Abstimmungskampf über die drei nationalen Vorlagen vom 28. November ist in vollem Gange. Beim Gang durch die Strassen fällt auf: Die Gegner des Gesetzes sind mit Plakaten sehr präsent, die Befürworter sieht man im öffentlichen Raum fast nicht. Wo sind sie?

Es gebe ein nationales Komitee mit allen Parteien ausser der SVP. Es startete eben seinen Schlussspurt, sagt die kantonale Parteipräsidentin Marianne Binder (Die Mitte). Die befürwortenden Kantonalparteien hätten zusammen mit der Handelskammer einen Ja-Aufruf gemacht. Aber im öffentlichen Raum sieht man nichts davon? Binder: «Ja, die Gegner mobilisieren plakatmässig stark. Wir sind dafür sehr aktiv auf den sozialen Medien.» Die Sichtbarkeit hänge aber auch von den Ressourcen ab: «Wenn die knapp sind, setzt man auf Leserbriefe, Telefonaktionen, hohe Onlinepräsenz, Newsletter, einstimmiges Ja am Parteitag, wir sind also schon präsent.»

Binder gibt den Ball zurück: «Wir nehmen diese Vorlage sehr ernst, haben aber den Eindruck, dass das Medieninteresse an unseren Argumenten schon sehr viel kleiner ist als am Geläute der Freiheitstrychler. Wir laden sofort überparteilich zu einer Medienorientierung ein, sind aber darauf angewiesen, dass dann darüber auch berichtet wird.»

Kommt es an der heutigen Grossratssitzung zu einem Covid-Gipfel?

Dass die Gegnerschaft plakatmässig im öffentlichen Raum sehr präsent ist, ist für FDP-Präsidentin Sabina Freiermuth offensichtlich. Zudem hätten die Neinsager in den vergangenen Wochen viel mediale Aufmerksamkeit erhalten. In der Parteileitung wurde das angesprochen, das Problem sei erkannt. Man habe noch nichts entschieden, sei aber derzeit am Festlegen von Massnahmen zur Schlussmobilisierung.

So wirbt die SP für die Vorlage. zVg

Freiermuth will vorschlagen, an der heutigen Grossratssitzung parteiübergreifend zu beraten, wie man noch aktiv werden könnte. Online sei man bereits sehr präsent, zudem spreche man die Menschen bei Standaktionen für die Einwohnerratswahlen auch auf das Covid-Gesetz an. Dessen Ergebnis dürfe man nicht dem Zufall überlassen: «Wir brauchen das Gesetz für den Ausweg aus der Krise.»

Grüne: Warum hängen trotz SVP-Ja eigentlich SVP-Nein Plakate?

«Von unserer Seite ist plakatmässig nichts geplant», sagt Daniele Hölzle. Präsident der Aargauer Grünen. Er glaubt auch nicht, dass man damit noch etwas erreichen könnte: «Die Meinungen sind gemacht, sowohl auf der Befürworter- wie auf der Gegenseite, es gibt nur sehr wenige Unentschlossene, die man mit einem Plakat eventuell noch umstimmen könnte.» Er versteht indessen nicht, warum jetzt trotz Ja-Parole der kantonalen SVP Nein-Plakate mit SVP-Logo an Strassen hängen.

Hölzle glaubt allerdings, dass die Abstimmung knapper ausfallen wird als man es aufgrund von Umfragen erwarten könnte, erwartet aber schon ein Ja.

SVP: Kantonalpartei plakatiert nicht zu Covid-Abstimmung

«Wir hatten so oder so nicht vor, zur Vorlage etwas Grösseres zu machen, sagt FDP-Präsident Andreas Glarner, dessen Kantonalpartei überraschend hauchdünn die Ja-Parole gefasst hat: «Wir hängen auch keine Plakate auf.» Aber es hängen im Aargau Plakate mit SVP-Logo? Aber nicht von der Kantonalpartei, antwortet Glarner: «Privatpersonen kann ich das nicht verbieten, zumal die SVP Schweiz gegen die Vorlage wie die Junge SVP Aargau.» Und wie hält er es denn jetzt selbst damit? «Als Privatperson bin ich weiterhin gegen, als Präsident für die Vorlage.»

SP: Mehrere Sektionen haben Plakate bestellt

Die SP hat ein eigenes Covid-Ja-Plakat, «das an die Vernunft der Bevölkerung appelliert», sagt Präsidentin Gabriela Suter. Die SP ruft auf, zu spenden und auf Plakaten namentlich für ein Ja einzustehen. Das funktioniere sehr gut. Ab sofort werbe man auch online verstärkt. Mehrere Sektionen hätten zudem bei der Kantonalpartei Plakate bestellt: «Die sollten in diesen Tagen an Kandelabern aufgehängt werden.»

Zusätzlich macht die SP Postkartenverteilaktionen. Eine bürgerliche Ja-Offensive fände Suter wünschenswert. Die jüngsten Umfragen mit fast 70 Prozent Zustimmung stimmen sie aber zuversichtlich, dass am 28. November ein Ja resultieren werde.

Darum geht es Am 28. November wird über die Änderung des Covid-19-Gesetzes abgestimmt. Dabei geht es um diverse Massnahmen, etwa die Ausweitung der Härtefallhilfe auf zusätzliche Unternehmen, des Erwerbsersatzes für Selbständigerwerbende, der Kurzarbeitsentschädigung und anderes mehr. Bei einem Nein träten die Änderungen nach einem Jahr ausser Kraft, es könnten auch keine Covid-Zertifikate mehr ausgestellt werden, argumentiert der Bundesrat. Die Gegnerkomitees argumentieren, das Zertifikat gefährde den sozialen Frieden. (mku)

