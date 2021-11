Plakate zum Covid-Gesetz: Es gibt nichts Gutes ausser man tut es

Kommentar Aargauer Befürworter des Covidgesetzes: Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es! Die Gegnerschaft der Covid-Vorlage vom 28. November ist im Aargau mit Plakaten und Flyern sehr präsent. Doch Plakate der befürwortenden Parteien sind praktisch nicht zu sehen. Warum nicht? Mathias Küng 09.11.2021, 05.00 Uhr

Am 28. November wird national über drei Vorlagen abgestimmt, eine davon ist das Covid-Gesetz. Schaut man die aktuellen Umfragen an, scheint das Gesetz einer soliden Ja-Mehrheit entgegen zu gehen. Ist das so? Dachten die Parteien nicht auch in früheren Abstimmungen mit Blick auf Umfrageergebnisse schon so, etwa dass die Minarett-Initiative abgelehnt werde? Und rieb sich dann am Sonntagabend verwundert die Augen?