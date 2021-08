Coronavirus Fehlende Spucktests: Aargauischer Lehrerverband fordert Maskenpflicht an Schulen nach den Ferien Am Montag startet im Aargau wieder der Schulunterricht. Weil die Spucktests an den Kantonsschulen nicht durchgeführt werden können, schlägt der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrerverband Alarm. Ab Sekundarstufe 2 solle weiterhin eine Maske getragen werden. 04.08.2021, 20.11 Uhr

Der Beitrag zum Thema. Tele M1 Aktuell

In der nächsten Woche startet im Kanton Aargau wieder die Schule nach den Sommerferien. Da sich aber gerade an Feriendestinationen das Coronavirus – und allen voran die Delta-Mutation – erneut stark verbreitet hat, ist die Gefahr gross, dass Kinder und Jugendliche zum Schuljahresbeginn auch das Coronavirus mit in die Klasse bringen und so zu einem Anstieg der Infektionen unter den grösstenteils ungeimpften Schülern führen.