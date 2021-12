Früher Weihnachtsferien – das halten unsere Leser davon

Corona-Massnahmen Eine Woche früher Weihnachtsferien – unsere Leserinnen und Leser haben eine klare Meinung Der Aargauer Regierungsrat hat vergangenen Freitag beschlossen, die Schulferien vor Weihnachten um ein paar Tage vorzuziehen. Bei der Umfrage unter unserer Leserschaft zeigt sich ein klares Meinungsbild zu dieser Corona-Massnahme. Philipp Herrgen 13.12.2021, 11.32 Uhr

Aargauer Schülerinnen und Schüler dürfen bereits früher in die Weihnachtsferien. Samuel Golay/Keystone

Nun beginnen im Aargau die Weihnachtsferien eine knappe Woche früher. Das entschied der Regierungsrat am Freitag. Statt erst am 23. Dezember dürfen die Kinder bereits ab dem 18. Dezember in die Ferien.

Damit reagiert die Kantonsregierung auf die angespannte Situation in den Schulen. Über 46 Klassen seien derzeit in Quarantäne, hiess es in der Mitteilung der Regierung vom Freitag. Es müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um die Weiterverbreitung des Virus zu reduzieren.

Bei den Schulverbänden dürfte das dieser Entscheid auf Zustimmung gestossen sein. Sie hatten dies bereits im Vorfeld gefordert. Die Situation an den Schulen sei eine ganz andere als in früheren Wellen der Pandemie. «Damals haben sich noch nicht so viele Schülerinnen und Schüler angesteckt», sagte der Co-Präsident des Aargauischen Schulleiterverbands, Philipp Grolimund.

Auch unsere Leserinnen und Leser haben eine Meinung zu dieser Massnahme. Über 3700 Personen haben seit Freitag an der Online-Umfrage teilgenommen (Stand: Montag 11.00 Uhr). Zwar handelt es sich hier nicht um eine repräsentative Meinungserhebung, dennoch zeigt sich eine klares Bild: Über 70 Prozent finden der Entscheid sei richtig. Nur so könne die Situation verbessert werden. Demgegenüber sind 20 Prozent der Meinung, diese Massnahmen sei übertrieben. Etwa sieben Prozent waren unentschlossen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Was die betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern davon halten, ist noch offen. Da mit Sicherheit nicht alle Erziehungsberechtigten auf den relativ kurzfristigen Entscheid reagieren können, wird wohl auch ein Teil der Lernenden in der neuen ersten Ferienwoche weiterhin die Schule besuchen. Für Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, müssen Schulen bis 23. Dezember ein «bedarfsgerechtes Betreuungsangebot» sicherstellen. Ob nun die Ansteckungsketten wirkungsvoll unterbrochen werden können, hängt also auch davon ab, wie viele dieses Angebot in Anspruch nehmen werden.

Für die Lehrpersonen dürften die vorgezogenen Ferien eine gewisse Erleichterung darstellen. Sie müssten zwar weiterhin im Rahmen ihrer Stundenplanverpflichtung im Schulhaus sein – etwa für die Aufsicht der Kinder –, verlorene Zeit wäre die zusätzliche Woche Ferien jedoch nicht. «Die Lehrpersonen und Schulleitungen sind derzeit derart stark mit den Folgen der Pandemie beschäftigt. Ein paar ruhigere Tage würden es ihnen erlauben, Liegengebliebenes aufzuarbeiten», sagte Grolimund.