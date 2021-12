Corona: Im Aargau beginnen die Weihnachtsferien eine Woche früher

Corona-Massnahmen Regierungsrat schliesst Aargauer Volksschule schon nächsten Freitag - nach den Ferien Maskenpflicht auch für 1.-Klässler Der Aargauer Regierungsrat hat wegen der stark eskalierenden Coronavirus-Krise im Aargau zusätzliche kantonale Schutzmassnahmen beschlossen. Die Schule endet bereits am Freitagabend, 17. Dezember. Die Betreuung der Kinder stellt die Schule bis am 23. Dezember sicher. Nach den Ferien gilt Maskenpflicht bereits ab der ersten Klasse. Noemi Lea Landolt 10.12.2021, 18.37 Uhr

Die Schulverbände hatten es gefordert. Jetzt hat der Regierungsrat entschieden: Die Aargauer Volksschulen starten vier Tage früher in die Weihnachtsferien. Die Schülerinnen und Schüler haben also bereits ab dem 20. Dezember Ferien.

Die Situation in den Schulen war in den letzten Wochen angespannt. «Es ist eine ganz andere Situation als in früheren Wellen. Damals haben sich noch nicht so viele Schülerinnen und Schüler angesteckt», sagte der Co-Präsident des Aargauischen Schulleiterverbands, Philipp Grolimund zur AZ.

Aktuell befinden sich laut Mitteilung der Regierung über 46 Klassen in Quarantäne. Obwohl Klassenquarantänen seit den Herbstferien nur noch in schwerwiegenden Fällen angeordnet werden.

Schule muss Betreuungsangebot sicherstellen

Mit den vorgezogenen Weihnachtsferien soll sich die Situation an den Schulen beruhigen können. Kinder, die nicht zuhause betreut werden können, haben jedoch die Möglichkeit, die Schule auch vom 20. bis 23. Dezember zu besuchen. Die Schulen müssen ein «bedarfsgerechtes Betreuungsangebot» sicherstellen.

Nebst den vorgezogenen Weihnachtsferien empfiehlt der Regierungsrat, dass per sofort nicht nur die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse, sondern auch die 1.- bis 4.-Klässler eine Maske tragen. Nach den Weihnachtsferien wird diese Empfehlung zur Pflicht.

Patienten müssen ausserkantonal verlegt werden

Die Coronakrise sei in den letzten Tagen weiter eskaliert, schreibt die Regierung. Es drohe eine Überlastung des Gesundheitswesens. Die Kapazitäten der Intensivstationen seien sehr stark ausgelastet. «Teilweise mussten Patientinnen und Patienten in ausserkantonale Spitäler verlegt werden», heisst es in der Mitteilung.

Corona tobt aktuell in der Volksschule: Wie damit umgehen? Die Aargauer Regierung wurde aufgefordert, die Weihnachtsferien nicht erst am 24. Dezember zu starten, um die Virusverbreitung einzudämmen. Dem ist die Regierung am Freitag gefolgt: Die Ferien starten eine Woche früher. (Themenbild) KEYSTONE