Coronalockerungen «Endlich dürfen wir wieder machen, was wir lieben»: Diese Restaurants im Aargau öffnen ihre Terrassen Der Bundesrat hat entschieden, dass Gastrobetriebe ab dem kommenden Montag ihre Terrassen wieder öffnen dürfen. Das freut die Aargauer Wirte. Wir zeigen Restaurants, die wieder Gäste bewirten – und suchen weitere. AZ-Redaktion 15.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Machen auch Sie Ihre Terrasse wieder auf? Dann melden Sie sich unter online@chmedia.ch mit Namen Ihres Restaurants, Standort und Zeitpunkt der Öffnung.

Gasthof Fabriggli in Wallbach: «Endlich dürfen wir wieder machen, was wir lieben»

«Das ist ein strahlender Lichtblick», sagt Evelien Reukers, die gemeinsam mit Partner Simon Hauri in Wallbach den Gasthof Fabriggli führt. «Jetzt dürfen wir endlich wieder machen, was wir lieben: Unsere Gäste empfangen und bewirten.» Allerdings müssen sich Reukers und Hauri noch einige Tage gedulden. Es hat sich gezeigt, dass ein Teil der Holzkonstruktion auf der Terrasse morsch ist und ersetzt werden muss. «Die Arbeiten werden kommende Woche ausgeführt», sagt Reukers. In der letzten Aprilwoche soll die Fabriggli-Terrasse dann aber öffnen. «Das gibt uns auch genug Zeit für die Vorbereitungen», sagt Reukers und fügt lachend an: «Alles, was wir uns jetzt noch wünschen, ist schönes und frühlingshaftes Wetter.» (nbo)

Landgasthof Ochsen in Wölflinswil: «Schwierig ist die Kommunikation der Öffnungszeit gegenüber den Gästen»

Jörg Lenzin, Ochsen, Wöflinswil Dennis Kalt

Für Jörg Lenzin, Wirt des Landgasthofs Ochsen in Wölflinswil, hängt alles von der Witterung ab. Er sagt: «Wenn es 10 Grad hat, dann will doch draussen keiner Essen.» Man werde daher je Anfang der Woche den Wetterbericht verfolgen und entscheiden, ob man am Wochenende die Gartenwirtschaft mit 60 bis 80 Sitzplätzen öffnet. «Kein Regen und mindestens 20 Grad Celsius», so Lenzin, müsse es schon für die Öffnung der Gartenbeiz haben. Ansonsten laufe man Gefahr, dass man Ware umsonst einkaufe und Geld verbrenne. Ein Problem an den wöchentlichen Entscheidungen zur Öffnung «ist die Kommunikation gegenüber den Gästen», sagt Lenzin. So sei es fraglich, ob dieses es auch immer gleich mitbekämen, wenn er am Wochenende öffnen würde. (dka)

«Schlossbiergarten», Aarau: «Die Speisekarte muss noch getestet werden»

«Ich hätte nicht ansatzweise erwartet, dass es jetzt so <juflet>», sagt Rolf Portmann, der den neuen Aarauer Biergarten eröffnen will. Die Getränke seien bereit, deshalb könne der Biergarten Ende nächster Woche öffnen (aktuelle Infos: www.schlossbiergarten.ch). «Die Speisekarte wurde aber noch nicht getestet, deshalb gibt es voraussichtlich erst übernächste Woche Mahlzeiten bei uns.» Weniger glücklich ist Portmann, der die Kino Aarau AG betreibt, über die Entscheidungen in dieser Branche. «Erstens bräuchten wir drei bis vier Wochen Vorlaufzeit. Zweitens verunmöglicht uns das Verkaufsverbot für Getränke, Glacé oder Popcorn einen nur annähernd kostendeckenden Betrieb. Deshalb bleiben wir zu.» (nro)

Hotel Restaurant «Ochsen», Lenzburg: «Niemand will im Schatten und in der Kälte essen»

«Wir werden ab nächster Woche wieder aufmachen, wann genau kann ich aber noch nicht sagen und ganz klar mit reduziertem Angebot», sagt Chris Schatzmann. Er führt seit zwanzig Jahren das Hotel Restaurant Ochsen in Lenzburg, gemeinsam mit seiner Frau Madeleine. «Wie müssen es zuerst auch mit dem Küchenchef abklären, was überhaupt möglich ist», sagt er. Der ganze Betrieb sei bei diesem Öffnungsschritt nur sehr schwer zu planen. Kostendeckend werde es für sie keinesfalls. «Wir haben auf der Südseite eine Terrasse mit 16 Plätzen.» Der grosse Garten sei auf der Nordseite, weswegen eine Öffnung bei diesen Temperaturen noch kein Thema sei. «Erst bei rund 20 Grad können wir diesen Bereich öffnen, vorhin will niemand im Schatten und in der Kälte essen.» Auch die Wetteraussichten würden eher gegen die rasche Öffnung sprechen. (mir)

Restaurant Klosterstübli in Wettingen

Severin Bigler

«Unsere Vorfreude ist riesig», sagt Tiziano Di Chiara vom «Klosterstübli» auf der Wettinger Klosterhalbinsel. Während der Pandemie haben er und Küchenchef Dario Pelosi mithilfe eines Investors das traditionsreiche Restaurant übernommen, aber noch keinen Tag öffnen dürfen. «Wir sind bereit, die Terrasse zu öffnen – wir warten schon seit Anfang März sehnlich darauf», sagt Di Chiara. Die Öffnungszeiten werde man der Witterung anpassen, die Karte werde noch reduziert sein. Rund 40 Plätze bietet der Aussenbereich des Restaurants, zudem wollen Di Chiara und Pelosi neu einen Take-away anbieten, «damit die Leute uns kennen und schätzen lernen». (afr)

Restaurant Bijou in Bremgarten: «Wir wären enttäuscht gewesen, wenn keine Lockerungen gekommen wären»

Noch am Mittag hatten Cecile und Roger Nauer, Gastgeber im schmucken Restaurant Bijou am Bremgarter Reussufer, nicht damit gerechnet. Entsprechend gross ist die Freude, den Betrieb endlich wieder aufnehmen zu dürfen. «Wir sind heilfroh», sagt Cecile Nauer sichtlich erleichtert am Telefon. «Wir haben es gehofft und wären enttäuscht gewesen, wenn keine Lockerungen für Restaurants gekommen wären.» Der Zeitpunkt sei für das «Bijou» mit seiner grossen Sonnenterrasse ideal. «Wir sind immer schon ein Sommerbetrieb», sagt Nauer. Nun ginge es darum, am Donnerstag die Bestellungen beim Gastrozulieferer aufzugeben, die Angestellten aus der Kurzarbeit zu holen und die neuen Mitarbeitenden, die bereits rekrutiert wurden, einzuarbeiten. Und dann kann die Saison im «Bijou» am nächsten Dienstag losgehen. (pbr)

Restaurant Rebstock in Baden

Auch im Badener Restaurant Rebstock soll bald wieder etwas los sein. Vorerst möchte Markus Widmer seinen Gästen Getränke und Apéro anbieten, wie er auf Nachfrage sagt. Nach den Frühlingsferien kann im Garten auch gespiesen werden. Einzig das Wetter macht dem Gastronomen zu schaffen: «Mit den momentanen Temperaturen ist es spät abends zu kalt.» Deshalb schliesst das Restaurant Rebstock im April bereits um sieben Uhr. Damit die Gäste künftig auch draussen immer im Trockenen bleiben, wird zurzeit fleissig gebaut. Ein Dach ist am entstehen: «Es ist bald fertig», wie Markus Widmer «Schnecke» verrät. Trotz Lockerungsschritten sind nach den Frühlingsferien auch Take-Away Gerichte im Angebot. (wue)

Restaurant Fahr, Künten-Sulz

Das Ehepaar Alexandra und Manuel Steigmeier vom Restaurant Fahr fotografiert im Oktober 2019.

Sandra Ardizzone

Mit vorsichtigem Optimismus sieht Spitzenkoch Manuel Steigmeier der Öffnung der Terrasse entgegen. «Am Montag werden wir wohl noch nicht öffnen, sondern im April vorerst nur am Wochenende», sagt der mit 16 «Gault Millau»-Punkten bestbewertete Koch des Kantons. Er sieht vor allem das Mittagsgeschäft als Option, «am Abend dürfte es zu frisch sein». Aber auch betriebswirtschaftliche Überlegungen haben einen Einfluss auf Öffnungszeiten und Angebot. Mit Take-away, Einsätzen als Störkoch und dem sonntäglichen Wurststand Laufe es auch ohne Terrasse relativ gut. So gut, dass das Restaurant im Dezember keinen Anspruch auf betriebliche Entschädigung hatte. (afr)

Restaurant Huwyler in Merenschwand: «Das Risiko ist einfach zu hoch mit dem Wetter»

«Sehr wahrscheinlich werden wir vorläufig noch nicht aufmachen», sagt Martin Lang, Geschäftsführer des Restaurant Huwyler in Merenschwand. Und das obwohl in der grossen Gartenbeiz trotz Abstandsregeln 60 Personen gleichzeitig bedient werden könnten. «Das Risiko ist einfach zu hoch mit dem Wetter», sagt Lang. «Ich kann nicht von meinen Gästen verlangen, dass sie bei einem Regenschauer nach Hause rennen müssen.» Mit den Fixkostenbeiträgen, Kurzarbeit und dem Take-away-Angebot «sind wir momentan in einer stabilen Lage. Es mag jetzt aber nichts mehr leiden». (pbr)

«Bären», Kölliken: «Die Leute wollen ja auch nicht mehr nur zuhause sitzen und wir wollen arbeiten.»

Gasthaus Bären in Kölliken Michael Küng

«Gleich am Montag werden wir mittags sowie abends öffnen», sagt Küchenchef Sven Jeschar vom Bären in Kölliken. Das ganze Team freue sich. «Wir haben zwar nicht gedacht, dass es so schnell gehen wird; nun müssen wir uns rasch organisieren.» Die Menükarte werde etwas kleiner ausfallen. «Ob es sich lohnt, wird sich erst noch zeigen, aber das spielt keine so grosse Rolle.» Gerechnet mit der Öffnung habe man intern eher mit dem Monat Mai. «Das bisherige Angebot von Take-away und dem Wohnwagendinner bleibt aber weiter bestehen», sagt er. Rund 80 Personen können auf der Terrasse Platz nehmen. Abends habe man offen, solange Bedarf bestehe und die Leute nicht zu kalt kriegen würden. «Wenn wir schon öffnen dürfen, dann klar, die Leute wollen ja auch nicht mehr nur zuhause sitzen und wir wollen arbeiten.» (mir)

Tuchlaube Cafe & Bar und Waldmeier Bar & Diner, Aarau: "Die grosse Erleichterung wird sich erst einstellen, wenn alles beim Alten ist"

Tuchlaube-Wirt Thomas Garcia im Aussenbereich seines Lokal.s Andre Albrecht

«Wir werden die Terrasse der ‹Tuchlaube› am Montag eröffnen, schliesslich ist die Terrasse für uns auch bei Normalbetrieb ein wichtiger Bereich», sagt Thomas Garcia. Zu welchen Zeiten sei noch nicht ganz klar; dass der Bundesrat die Lockerung mit Montag so kurzfristig und mit einem Zeitfenster bis 23 Uhr angesetzt hat, hat das Geschäftsführertrio Thomas und Martin Garcia und Martina Ganz doch überrascht. Noch zuwarten werde man hingegen beim «Waldmeier», weil da die Terrasse aufwendiger zu bewirten sei. Die drei freuen sich, endlich wieder Gäste bewirten zu dürfen. «Diese Öffnung ist ein guter Anfang, die grosse Erleichterung wird sich aber erst einstellen, wenn alles wieder beim Alten ist», sagt Thomas Garcia. Das dauere halt seine Zeit. «Wir haben Geduld.» (ksc)

Gasthof zum Schützen, Aarau: «Unsere Gäste freuen sich so, endlich wieder zu uns kommen zu dürfen»

Im «Schützen» in Aarau stehen die Telefone seit dem Bundesratsentscheid nicht mehr still; das Reservationsbuch füllt sich. «Unsere Gäste freuen sich so, endlich wieder zu uns kommen zu dürfen», sagt Manuela Schmid, die den Gasthof im Schachen gemeinsam mit Bruder Peter Schneider führt. Ab Montag wird der «Schützen» als Selbstbedienungsrestaurant geführt: Die Gäste bestellen im Restaurant und bekommen das Menü oder die Getränke auf der Terrasse serviert, mit Geschirr und Gläsern. Auch wenn die Öffnung der Terrassen nur ein Zwischenschritt und wetterbedingt eine grosse Herausforderung sei, so ist die Freude bei Manuela Schmid doch enorm: «Wir freuen uns alle extrem, die Gäste endlich wieder bewirten zu dürfen.» (ksc)

Restaurant Cockpit, Flugplatz Birrfeld: «Die Personalplanung ist eine echte Herausforderung»

«Ich freue mich, dass wir wieder auf der Terrasse arbeiten dürfen», sagt Geschäftsführerin Heidi Acklin vom Restaurant Cockpit auf dem Regionalflugplatz Birrfeld. Der Betrieb steht sieben Tage die Woche – sicher von 11 bis 18 Uhr – offen. Die genauen Öffnungszeiten werden auf der Website laufend aktualisiert. Das Take-away-Angebot wird es weiterhin geben. Die grosszügige Terrasse bietet um die 200 Sitzplätze mit Vierer-Tischen. Heidi Acklin fügt an: «Die Personalplanung ist eine echte Herausforderung vor allem bei unsicherer Witterung, weil wir die Leute drinnen nicht bedienen dürfen.» Sie appelliert deshalb an die Gäste, etwas Geduld aufzubringen, wenn es zu Wartezeiten kommen sollte. (cm)

Trattoria Rotes Haus, Brugg: «Unsere Gäste haben das gemütliche Zusammenkommen am Tisch vermisst»

Das ganze Restaurant wieder zu öffnen, wäre für Wirt Vittorio Timpano von der Trattoria Rotes Haus besser gewesen. «Aber die Terrassenöffnung ist besser als nichts», fügt er an. «Unsere Gäste haben das gemütliche Zusammenkommen am Tisch vermisst.» Oft musste Timpano beobachten, wie die Leute an seinem Take-away-Stand etwas abholten und sich dann auf dem Eisi-Platz ein Plätzchen suchten. Ab Dienstag steht seine Terrasse im Brugger Stadtzentrum wieder sechs Tage die Woche offen. Montag ist Ruhetag. «Wir müssen schauen, wie lange die Gäste am Abend bleiben wollen», sagt der Wirt. Er hofft, dass die Temperaturen bald wieder steigen. (cm)



Triebguet Frischluftbar, Baden: «Das werden nun stressige Tage für uns»

Das Triebguet, aufgenommen an der Badenfahrt 2017. Chris Iseli

«Wir freuen uns sehr, dass wir öffnen können. Das werden nun stressige Tage für uns», sagt Michelle Huber. «Ob wir bereits am Montag wieder offen haben, hängt auch vom Wetter ab, wir befinden uns bekanntlich draussen, direkt an der Limmat. Aber wir versuchen, so schnell wie möglich für unsere Gäste da zu sein.» Die vergangenen Wochen haben sie und ihr Team für Anpassungen und kleinere Sanierungen genutzt. Wichtig aus ihrer Sicht ist nun dies: «Wir hoffen, dass wir nun durchgehend werden offen haben können.» Ein erneute Schliessung wäre sehr schwierig aus organisatorischer Sicht, sagt Michelle Huber. (pkr)