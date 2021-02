Luftfilter Ein Ex-Gemeinderat will Ansteckungen an Schulen eindämmen – im Aargau erhielt er bisher nur Absagen Luftfiltergeräte entziehen der Luft Viren, Aerosole und Bakterien. In Aargauer Schulen sind sie noch kein Thema – der ehemalige Neuenhofer Gemeinderat Andreas Muff möchte das ändern. Eva Berger 20.02.2021, 05.00 Uhr

Die Kantonsschule Wil (SG) testet Luftreinigungsgeräte gegen Corona in zwei Klassenzimmern. Im Aargau ist das derzeit kein Thema. Ralph Ribi

An der Kantonsschule Wil im Kanton St. Gallen werden derzeit mit zwei Geräten Viren, Bakterien und Aerosole aus der Luft gefiltert. Die Schule soll einige Wochen Erfahrungen damit sammeln, initiiert hat den Test der Kanton. Ähnliche Projekte, auf Initiative von Schulen oder Gemeinden, laufen viele in der Schweiz. Die Hoffnung ist, dass sich die Verbreitung des Coronavirus in Schulen damit noch besser eindämmen lässt.

Neu ist die Idee nicht. Bereits im Herbst hatte der Schweizerische Lehrerdachverband als Schutzmassnahme gegen Corona-Ansteckungen Luftreiniger in den Schulzimmern verlangt. Er ist damit aber nicht durchgedrungen. Die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) empfiehlt deren Anschaffung nicht und darum sind sie auch für den Kanton Aargau derzeit kein Thema. Philipp Grolimund, Präsident des Aargauischen Schulleiterverbands, sagt:

«Solange weder Bund noch Kanton Raumluftreiniger explizit als Schutzmassnahme vorsehen, empfehlen wir sie nicht»,

Philipp Grolimund, Präsident des Verbands Aargauischer Schulleiter.

Bei ihm flattere immer wieder Werbung für Filter- oder Messgeräte ein, sagt er, anschaffen werde er für seine Schule aber keins. «Wir möchten einheitliche Lösungen, die für alle Schulen gelten und an die sich alle halten. Ansonsten werden Eltern und Schüler verunsichert, das wollen wir vermeiden.» Schulzimmer müssen regelmässig gelüftet werden – diese Massnahme ist vorgesehen, sie sei nachvollziehbar und werde auch eingehalten, sagt Philipp Grolimund. «Wenn jetzt aber eine Schule als einzige Luftfiltergeräte anschafft, wirft das wieder neue Fragen auf», vermutet er.

Nicht alle Schulzimmer haben Fenster zum Öffnen

Manfred Dubach, Geschäftsführer Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrerverband.

Dabei sei es gerade sinnvoll, den Einsatz von Filtergeräten in Schulzimmern im Einzelfall zu prüfen, sagt hingegen Manfred Dubach, Geschäftsleiter des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands. Werde ein Zimmer häufig und gründlich durchgelüftet, brauche es die Filter im Normalfall nicht, aber das ist gar nicht in jedem Schulhaus im Kanton möglich. In der Alten Kantonsschule Aarau etwa, lassen sich die Fenster nicht öffnen. «In solchen Situationen, wo die vorgesehene Raumlüftung nicht ausreicht, könnten diese Filter sehr wohl Sinn machen», findet Dubach. Aber auch der kantonale Lehrerverband fordert nicht explizit deren Einsatz.

Nach Ansicht von Philipp Grolimund wäre das auch kein Unterfangen, das sich so schnell umsetzen lässt. Schon nur wegen der Kosten, denn die Gemeinden sind für Infrastruktur und Verbrauchsmaterial ihrer Schule verantwortlich.

Auch nach der Pandemie einsetzbar

Zirka 3000 Franken, inklusive Montage, kostet ein Luftfilter der deutschen Firma Fellowes. Der Neuenhofer Andreas Muff vertreibt die Geräte in der Schweiz. Sie werden, anders als jene an der Kanti Wil, die aufgestellt werden müssen, in zirka zwei Meter Höhe an die Wand gehängt. Die Luftreinigung sei so am effizientesten, sagt Muff. In Betrieb, reinige das Gerät die Luft innerhalb von 30 Minuten von 80 bis 90 Prozent der Aerosole.

Seit Dezember läuft ein Test mit einem der Luftfiltergeräte an der Primarschule im solothurnischen Oberdorf, im Aargau aber konnte Muff sie noch in keiner Schule unterbringen. Der ehemalige Neuenhofer Gemeinderat wurde diesbezüglich sogar beim Regierungsrat vorstellig, erhielt bisher aber nur Absagen.

Andreas Muff, ehemaliger Gemeinderat von Neuenhof, vertreibt Luftfilter.

Warum versteht er nicht. «Die Geräte filtern den grössten Teil der Bakterien, Viren und Aerosolen aus der Luft, sie wirken», sagt er. Aber die Kostenfrage spiele sicher eine Rolle, glaubt Muff – eine Gemeinde mit 50 Schulzimmern müsste 150'000 Franken an die Hand nehmen, um flächendeckend Luftfilter zu installieren. Das sei aber eine kurzsichtige Denkweise, die Luftfilter seien eine Investition in die Zukunft. «Asthmatikern und Allergikern, beispielsweise in der Pollensaison, bringen die Filtergeräte klar Erleichterung und sorgen das ganze Jahr für gute Luft im Schulzimmer», sagt Andreas Muff. Das sei unabhängig von der Pandemie anzustreben.

Schlechte Luft in Schulzimmern ist tatsächlich nicht nur in Zeiten von Coronaviren ein Thema. 2017 forderte der Schweizerische Lehrerverband CO 2 -Messgeräte für Schulzimmer. Eine Studie des Bundes zeigte im Jahr 2019, dass in rund zwei Dritteln der Schulen die Luftqualität ungenügend ist und lancierte die Kampagne «Frische Luft für wache Köpfe». Philipp Grolimund bestätigt das Problem. «Mittel- und langfristig muss für bessere Luft in den Schulzimmern gesorgt sein», sagt er. Aber auf welche Art und Weise das geschehen soll, steht noch nicht fest.

Massentests noch in Planung

Sicher ist hingegen, dass an den Aargauer Schulen demnächst Massentests helfen sollen, grössere Corona-Ausbrüche zu verhindern. Laut Gesundheitsdepartement ist der Pilotversuch noch in Planung, die teilnehmenden Schulen seien noch nicht bestimmt. Das Departement informiert nächste Woche über die weiteren Schritte, der genaue Tag steht noch nicht fest.