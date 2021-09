Tatort Littering: Die Clean-Up-Days in Aarau

Clean-Up-Days «Tatort Littering»: Warum in Aarau bewusst Abfall liegengelassen wurde In mehreren Ortschaften in der Schweiz sammelten Helferinnen und Helfer während der Clean-Up-Days Abfall ein. Die Stadt Aarau interpretierte die Aufräum-Aktionen etwas anders. 20.09.2021, 13.53 Uhr

«Tatort Littering» nennt die Stadt Aarau die Aktion, die sie am Freitag und Samstag im Rahmen der nationalen Clean-Up-Days durchführte. Wo andernorts in der Schweiz Helferinnen und Helfer Abfall einsammelten, wurde er in Aarau an «Littering-Hotspots» bewusst liegengelassen, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst. Die Stellen wurden mit Absperrband eingezäunt und markiert, um den Passantinnen und Passanten die Auswirkungen von Littering vor Augen zu führen.