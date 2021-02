Untersuchungshaft Aargauer Mutter soll behinderte Tochter (3) umgebracht haben – vor Bundesgericht kämpft sie um ihre Freiheit Weil gegen sie wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt wird, sitzt eine Aargauerin seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Vor Bundesgericht fordert sie ihre sofortige Entlassung. Manuel Bühlmann 11.02.2021, 12.00 Uhr

Seit August sitzt die 28-jährige Mutter in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Keystone

Was genau in jener Nacht im vergangenen Mai vorgefallen ist, haben Staatsanwaltschaft und Gerichte zu klären. Fest steht: Ein knapp drei Jahre altes Mädchen mit einer schweren Behinderung kam damals ums Leben. Und: Die Behörden gehen von einem Verbrechen aus. Unter Verdacht steht die Mutter des Kindes. Gegen sie läuft eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung, seit August sitzt sie in Untersuchungshaft. Bereits im November stellte die 28-Jährige ein erstes Entlassungsgesuch – ohne Erfolg.