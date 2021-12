Bundesgericht Illegales Autorennen im Kanton Aargau? Staatsanwaltschaft darf Handy eines Rasers durchsuchen Mit rund 200 Kilometern pro Stunde baute ein 19-Jähriger mit seinem Auto in Buttwil einen Unfall. Bei der Raserfahrt könnte es sich um ein Rennen gehandelt haben. Aufschluss darüber geben soll nun das Mobiltelefon des Mannes. Julian Spörri Jetzt kommentieren 29.12.2021, 16.17 Uhr

Fand im März dieses Jahres im Kanton Aargau ein illegales Autorennen statt? Um diese Frage zu klären, will die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten das Handy eines Autolenkers durchsuchen. Dieser war an jenem Abend in Buttwil mit rund 200 Kilometern pro Stunde unterwegs, obwohl ausserorts eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde gilt. Bei seiner Raserfahrt verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Selbstunfall. Er und seine beiden Mitfahrerinnen wurden verletzt.