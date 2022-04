Campus Brugg-Windisch: Bundesgericht beschäftigt sich mit Brand

Bundesgericht Brand beim Bau des Campus Brugg-Windisch verursachte Millionenschaden – die Schuldfrage beschäftigt die Gerichte noch heute Im April 2013 kam es auf der Baustelle der Fachhochschule Nordwestschweiz zu einem Grossbrand. Die Aargauische Gebäudeversicherung gibt die Schuld dafür einer Baufirma. Nun kann sie vor dem Bundesgericht einen Zwischenerfolg verbuchen. Julian Spörri Jetzt kommentieren 29.04.2022, 12.23 Uhr

So sah es nach dem Brand im April 2013 auf der Baustelle des Fachhochschul-Campus in Brugg-Windisch aus. Emanuel Per Freudiger

Seit achteinhalb Jahren ist der neue Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch in Betrieb. Die Bauarbeiten für das 240-Millionen-Projekt konnten plangemäss per Herbst 2013 abgeschlossen werden. Daran änderte auch ein Grossbrand auf der Baustelle im April 2013 nichts. Noch heute beschäftigt dieser Vorfall aber die Justiz, wie ein am Freitag veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts zeigt. Konkret geht es um die Frage nach der Schuld und damit verbunden jene nach allfälliger Schadenersatzpflicht.

Laut dem Bundesgerichtsurteil zahlte die Aargauische Gebäudeversicherung der HRS Real Estate AG für den durch den Brand entstandenen Schaden eine Versicherungsleistung von über 19 Millionen Franken aus. Die Immobiliendienstleisterin war sowohl Totalunternehmerin des Campus-Projekts als auch Stockwerkeigentümerin der von der Fachhochschule übernommenen Räumlichkeiten.

Feuer verursachte Kosten in Millionenhöhe

Im Mai 2017 reichte die Aargauische Gebäudeversicherung eine Klage am Bezirksgericht Frauenfeld ein. Darin forderte sie, dass eine Zürcher Baufirma zu verpflichten sei, ihr 15 Millionen Franken zuzüglich Zins zu bezahlen. Das beklagte Unternehmen war im Auftrag der HRS Real Estate AG für die Parkettbeläge im Campus-Neubau zuständig.

Die Gebäudeversicherung stellte sich auf den Standpunkt, dass die Brandursache dem Zürcher Unternehmen anzulasten sei. Zunächst schien sie mit ihrer Klage Erfolg zu haben: Das Bezirksgericht entschied im Grundsatz, dass die beklagte Firma für den entstanden Schaden hafte.

Anders beurteilte das Obergericht des Kantons Thurgau den Fall. Es kam zum Schluss, dass die Gebäudeversicherung die Klage nicht genügend substanziiert habe. Die Versicherung beziffere den durch den Brand verursachten Gebäudeschaden auf 22,6 Millionen Franken und verweise dafür auf zwei Beilagen – eine Schadenszusammenstellung und eine Auflistung der Kosten für die durchgeführten Arbeiten.

Diese beiden Beilagen ermöglichten es der beklagten Firma nicht, die Aufwendungen der Gebäudeversicherung nach dem Brand fundiert bestreiten und die «Angemessenheit der Hunderten von Handwerkerrechnungen» prüfen zu können, so das Obergericht. Entsprechend wies es die Klage ab.

Verweis auf Beilage ausnahmsweise zulässig

Gegen das Urteil erhob die Gebäudeversicherung Beschwerde an das Bundesgericht. Dieses hatte in der Folge zu entscheiden, ob die Vorinstanz richtigerweise von einer ungenügenden Substanziierung des Schadens ausgegangen war. Doch was ist damit genau gemeint? Im Prinzip geht es um die Vorgabe, dass die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Klage abstellen, darlegen und mit Beweismitteln stützen müssen. Dies dient nebst dem Gericht auch der Gegenpartei, die nur so weiss, gegen welche Behauptungen sie sich konkret verteidigen muss.

Vor diesem Hintergrund verlangt die bundesgerichtliche Rechtsprechung, dass der Begründungspflicht grundsätzlich direkt in der Klage nachzukommen ist. «Der bloss pauschale Verweis auf Beilagen genügt in der Regel nicht», so das Bundesgericht. Die Aargauische Gebäudeversicherung hat im vorliegenden Fall aber genau dies getan.

Für die zwei Richterinnen und den Richter aus Lausanne ist das Vorgehen dennoch zulässig, weil die drei für eine Ausnahme nötigen Voraussetzungen erfüllt sind. So werden in der Klage die Tatsachen in ihren «wesentlichen Zügen» umrissen, die Beilage besteht aus zwei spezifischen Dokumenten und ist nach Auffassung des Bundesgerichts selbsterklärend. Es wäre ein «unnötiger Leerlauf» gewesen, die Handwerkerrechnungen als Folge des Brandes in die Klage zu kopieren, heisst es im Urteil.

Fall geht an Thurgauer Obergericht zurück

Das Bundesgericht heisst die Beschwerde der Aargauischen Gebäudeversicherung gut und weist den Fall zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück. Diese wird nun prüfen müssen, ob die weiteren Voraussetzungen für die Schadenersatzpflicht der Baufirma gegengeben sind.

Klar ist nach dem Entscheid des Bundesgerichts einzig, das die von der Gebäudeversicherung vorgebrachte Schadenssumme von 22,6 Millionen Franken als unstreitige Grundlage für den weiteren Gerichtsverlauf dient.

Hinweis: Urteil 4A_415/2021

