Aufnahmen von Leserreportern zeigen das Ausmass des Brandes. Tele M1

Buchs Nächtlicher Brand bei Coop-Filiale – Bewohner mussten das Haus zwischenzeitlich verlassen Bei der Anlieferungsrampe vor dem Coop in Buchs brach in der Nacht ein Brand aus, der grossen Schaden anrichtete. Die Brandursache ist noch unklar. 31.01.2022, 09.51 Uhr

Bei der Anlieferungsrampe vor dem Coop in Buchs brach in der Nacht ein Brand aus, der grossen Schaden anrichtete. Kantonspolizei Aargau

Die Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses an der Mitteldorfstrasse in Buchs bemerkten den Brand am Montag, 31. Januar 2022, um zwei Uhr nachts. Dieser wütete im vergitterten Bereich bei der Anlieferungsrampe, wo Abfall und Leergut gelagert wird.