Am Steuer eingeschlafen: Unfälle in Brugg und auf A1 bei Neuenhof

Brugg/Neuenhof Am Steuer eingeschlafen: Grosser Sachschaden nach zwei Unfällen Zwei Autofahrer haben am Montagnachmittag je einen Unfall in Brugg und auf der A1 bei Neuenhof gebaut. Verletzt wurde niemand. Doch der Schaden ist beträchtlich. 31.08.2021, 11.52 Uhr

Das Auto der 61-Jährigen kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Kapo Aargau

Der erste Unfall ereignete sich um 15 Uhr auf der Zurzacherstrasse in Brugg. Eine 61-jährige Autofahrerin war in Richtung Lauffohr unterwegs, als sie am Steuer einnickte und rechts von der Strasse abkam. Gemäss Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei prallte das Auto zuerst gegen einen Randleitpfosten und ein Ortsschild, danach überschlug es sich in der steil abfallenden Böschung. Auf dem Dach liegend kam der Wagen zum Stillstand. Es entstand Totalschaden. Die 61-Jährige blieb unverletzt.