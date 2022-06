Zusammenschluss Jetzt ist es offiziell: Der Weg führt Richtung Zentrum – Villnachern und Brugg wollen eine Gemeindefusion prüfen Läuft es nach den beiden Exekutiven, könnte Villnachern per 2026 ein neuer Stadtteil von Brugg werden. An der Gemeindeversammlung am Mittwochabend hat Gemeindeammann Roland König die Stimmberechtigten über die nächsten Schritte informiert. Claudia Meier 22.06.2022, 22.56 Uhr

Der Blick von der Gemeinde Villnachern geht Richtung Brugg – hier von der Hauptstrasse aus. Claudia Meier

Der Gemeinderat Villnachern und der Stadtrat Brugg wollen die Prüfung eines Gemeindezusammenschlusses per 1. Januar 2026 vorantreiben. Der Einwohnerrat Brugg soll an seiner Sitzung vom 28. Oktober 2022 über einen entsprechenden Projektierungskredit befinden. In Villnachern soll das Geschäft für die Wintergmeind vom 23. November traktandiert werden. Das schreiben die beiden Exekutiven in einer gemeinsamen Mitteilung.