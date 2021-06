Ab dem 3. Juli erfüllt sich für viele Bruggerinnen und Brugger ein lang gehegter Wunsch. Dann wird die Sommerbeiz «Uferlos» zwischen Abenteuerspielplatz und Freibad die ersten Gäste begrüssen, wie der Verein Tourismus Region Brugg in einer Mitteilung schreibt. Man habe die mündliche Bewilligung zur Benützung des Lands für das zweimonatige Pilotprojekt erhalten bei der Axpo AG, Kwwb Villnachern AG.

Betreiben werden das «Uferlos» die beiden Brüder Fernando und Claudio Cassano im ehemaligen Bürocontainer der Firma Dätwyler AG. Fernando Cassano führte über zehn Jahre die Strandbar in der Badi Villnachern. In Brugg sollen die Gäste «kleinere kulinarische Köstlichkeiten mit italienischem Flair» geniessen können. Am integrierten Grillplatz gibt es zudem die Möglichkeit, eigenhändig Würste zu braten. Ringsherum um den Container werden Vierertische mit Stühlen aufgestellt.

Die Sommerbeiz wird direkt an die öffentlichen Parkplätze der Badi Brugg grenzen. «Somit wären genügend Parkplätze vorhanden, zumal die Sommerbeiz erst ab dem späteren Nachmittag geöffnet haben wird», so der Verein. Voraussichtlich ist das «Uferlos» im Juli/August durchschnittlich vier Tage pro Woche jeweils von Donnerstag (ab 16 Uhr) bis Sonntag (Wochenende ab 10 Uhr) und nur bei Schönwetter geöffnet. Im Jahr 2022 plant Tourismus Region Brugg das Projekt auf den Zeitraum Ende Mai bis Ende September/Mitte Oktober auszuweiten.