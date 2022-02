Zukunfsprojekt: So wird "Riniken 2025" lanciert

Zukunftsprojekt Gemeinderat reagiert auf den Antrag des Stimmvolks: So wird «Riniken 2025» lanciert Kein blosser «Papiertiger» soll es werden: Gemeindeammann Beatrice Bürgi erklärt die nächsten Schritte beim Entwicklungsprojekt. Claudia Meier 10.02.2022, 05.00 Uhr

Per 31. Dezember 2021 zählte die Gemeinde Riniken 1497 Einwohnerinnen und Einwohner. Sandra Ardizzone

Spätestens seit der Aargauer Regierungsrat im Frühling 2021 den Steuerfuss von Riniken auf 119 Prozent (zuvor: 112 Prozent) festsetzte, ist wieder Bewegung in die Diskussion um die Zukunft der Gemeinde gekommen.

Zur Erinnerung: Zweimal lehnte das Riniker Stimmvolk zuvor das Budget mit der vom Gemeinderat beantragten Erhöhung des Steuerfusses ab. Um die Ausgabendeckung und das mittelfristige Haushaltgleichgewicht einzuhalten, wäre sogar ein Steuerfuss von 123 Prozent erforderlich gewesen, stellte der Regierungsrat damals fest. Er respektierte jedoch den Gestaltungsspielraum der Exekutive.

Der Antrag aus dem FDP-Lager wurde einstimmig überwiesen

Die angespannte Finanzlage dürfte also mit ein Grund gewesen sein, dass FDP-Ortsparteipräsident Meinrad Vetter an der Einwohnergemeindeversammlung vom 26. November 2021 einen Antrag stellte, der von den Anwesenden zuhanden des Gemeinderats einstimmig überwiesen wurde.

Beatrice Bürgi ist seit 2022 Gemeindeammann in Riniken. zvg

Damit wurde die Exekutive beauftragt, der Gemeindeversammlung bis zum Sommer 2022 Szenarien zur Entwicklung von Riniken mit den folgenden drei Optionen aufzuzeigen: Status quo, verstärkte regionale Zusammenarbeit sowie Gemeindefusion.

Erarbeiten der Grundlagen erfordert einige Zeit

Im Hinblick auf die neue Amtsperiode und die neue Zusammensetzung des Gemeinderats wurde dieses Geschäft im letzten Jahr nicht bearbeitet. «Im Dezember 2021 entstand ein Arbeitspapier mit verschiedenen Überlegungen zu diesem Thema», schreibt die neue Frau Gemeindeammann Beatrice Bürgi im jüngsten Mitteilungsblatt.

Im Rahmen des jetzt eingeleiteten Projekts «Riniken 2025» würden vorerst die erforderlichen Grundlagen erarbeitet und in der Folge die möglichen Szenarien mit Status quo, Zusammenarbeit und Fusion aufbereitet. Dieser Prozess werde eine längere Zeitspanne in Anspruch nehmen. Beatrice Bürgi hält fest:

«Der Projektablauf mit Zeitplan wird an der Gemeindeversammlung vom Freitag, 17. Juni, vorgestellt. Dabei wird auch darüber orientiert, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt, die Bevölkerung in den Prozess miteinbezogen wird.»

Nebst einer aktuellen Standortbestimmung soll dieses Projekt die einzelnen Optionen mit ihren Vor- und Nachteilen aufzeigen. «In diesem Sinne ist dieses Projekt für unsere Gemeinde kein blosser ‹Papiertiger›, sondern eine echte Chance für die Zukunft», sagt Beatrice Bürgi zur aktuellen Ausgangslage.

Offene Auslegeordnung und Umfragen sind zentral

Auf Nachfrage verrät Frau Gemeindeammann, dass eine Bevölkerungsumfrage sicher ein Thema sein werde. Eine solche wurde letztes Jahr in Habsburg, Mülligen, Birr, Birrhard, Lupfig und Rüfenach durchgeführt.

In Riniken geht es laut Bürgi in einem ersten Schritt darum, dass die Verwaltung die erforderlichen Unterlagen für den Gemeinderat erarbeitet. Für sie ist eine offene Auslegeordnung zentral. Das heisse in Sachen Gemeindefusion, sich nicht nur Richtung Brugg zu orientieren. «Es soll nicht ein Bauchgefühl sein. Wir wollen zuerst die Fakten auf dem Tisch haben. Dazu gehören auch die Angaben zu den Finanzen», so Bürgi.