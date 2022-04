Zofingen: Lehren aus dem Kanonen-Unfall am Kinderfest

Das historische Gefecht am Kinderfest Zofingen soll trotz des Ukraine-Krieges stattfinden. Anders als in Lenzburg, wo der Stadtrat eine Absage des Freischarenmanövers aufgrund des Krieges in Betracht zieht, hält die Kinderfestkommission Zofingen wie bereits kommuniziert am historischen Gefecht fest. «Würde sich der Krieg auf weitere Länder ausweiten, würden wir die Lage sicher noch einmal neu beurteilen», sagt Lukas Fankhauser. Er betont, dass das Gefecht kein Kriegsschauspiel sei, sondern einen historischen Hintergrund habe. Dieser soll der Zofinger Bevölkerung, aber auch den aus den Ukraine geflohenen Menschen in einer Infokampagne näher gebracht werden. «Wir bewegen uns hier auf einem schmalen Grat», sagt Lukas Fankhauser, denn man müsse sowohl akzeptieren, dass Menschen diese Tradition schätzen, andere sie aber in der heutigen Zeit nicht mehr für angemessen halten. Darum soll das Gefecht nun für alle Schüler, nicht nur für die Oberstufenschüler, freiwillig sein. Wer nicht daran teilnimmt oder zuschauen möchte, bekommt in der Altstadt ein Alternativprogramm geboten.

Der Frieden solle auch während des Gefechtes sichtbar sein, beispielsweise mit Peace-Fahnen oder mit Kopfbedeckungen in den Friedens-Farben, sagt Lukas Fankhauser. «Man soll sehen, dass uns der Frieden wichtig ist.» Darum werden dieses Jahr die Friedensverhandlungen erfolgreich zu Ende geführt. Bisher ging das Gefecht zwischen Freischaren und Kadetten nach den Friedensverhandlungen weiter und endete mit dem Kampf um die Fahne. Diesen zweiten Teil des Gefechts wird es aufgrund der erfolgreichen Friedensverhandlungen nicht geben. «Das Gefecht wird einen zweiten Teil haben. Wie dieser aussieht, soll aber eine Überraschung sein», sagt Lukas Fankhauser.