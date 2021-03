Zeugenaufruf Leichenfund am Bruggerberg: Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von Tötungsdelikt aus Im vergangenen April wurde in einer Höhle am Bruggerberg ein junger Mann tot aufgefunden. Gestützt auf die bisherigen Ermittlungsergebnisse gehen Polizei und Staatsanwaltschaft Aargau von einem Tötungsdelikt aus. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. 01.03.2021, 11.09 Uhr

Der Leichnam wurde am 5. April 2020 in einer alten Sandsteinhöhle am Bruggerberg oberhalb von Brugg gefunden. Privatpersonen hatten den verschütteten Einstieg freigeschaufelt und waren auf die sterblichen Überreste eines Mannes gestossen.