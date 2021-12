Freizeitwerkstatt Brugg: Modelleisenbahn soll Junge begeistern

Workshop Das «grossväterliche» Modelleisenbahnfahren soll in Brugg Jugendliche neu begeistern Urs Vogel informiert am Wochenende des 4. und 5. Dezember in der Freizeitwerkstatt Brugg über seinen Modellbahnworkshop. Was Besuchende an den beiden Tagen erleben und warum sie auch die eigenen Loks ins Kupperhaus mitbringen können. Carla Honold 02.12.2021, 05.00 Uhr

Beat von Burg (links) und Urs Vogel sind seit ihrer Kindheit Modellbahnenthusiasten. Carla Honold

«Modelleisenbahnen zu fahren und zu bauen, war bislang ein grossväterliches Hobby», weiss Urs Vogel. Das soll aber nicht mehr lange so bleiben. Vogel informiert am Samstag, 4. Dezember, und Sonntag, 5. Dezember, in der Freizeitwerkstatt (FZW) Brugg über seinen wöchentlichen Workshop, der unter dem Motto «Wir basteln eine Modelleisenbahn» ab Frühjahr 2022 stattfinden soll.

Mit dem Projekt will Vogel Jugendliche für die Modellbahnen gewinnen. Ein leichtes Unterfangen sei dies sicherlich nicht, meint der seit 1985 in Brugg wohnhafte gebürtige Glarner. «Dank der technischen Entwicklung können bisher ‹langweilige› analoge Zugfahrten heutzutage sehr attraktiv gestaltet werden.»

Es raucht, leuchtet und klingt aus den Loks heraus

Mit einem Joystick (Steuerknüppel) können die Lokomotiven dirigiert werden. Carla Honold

Urs Vogel erklärt, wie alte Modelllokomotiven – in seiner Sammlung finden sich Loks, die bis zu 60 Jahre alt sind – umgebaut und modernisiert werden können. Durch die Installation eines Chips, der am Computer programmiert wird, könne die Lokomotive mittels PC, Joystick (Steuerknüppel), Tablet und sogar per App auf dem Mobiltelefon gesteuert werden. In langwieriger Arbeit hat er erste Loks aus seinem Fundus für den Workshop digitalisiert. Zukünftig könnte Vogel sich vorstellen, diese Digitalisierung mit technikaffinen Kursteilnehmenden durchzuführen.

Der 65-Jährige demonstriert, wie über den Chip kleine Lämpchen und Lautsprecher in der Lok angesteuert werden. Er schwärmt:

«Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.»

Als Beispiele nennt er das Kohleschaufeln, das aus dem Inneren der Loks erklingt, und die Möglichkeit, am Bahnhof personalisierte Durchsagen der Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer abzuspielen. Vogel fährt fort: «Aus dem Kamin einer Dampflok kann zudem Rauch ausgestossen werden.»

Mehrere Module werden zu einer Anlage

Vor allem aber in der Landschaftsgestaltung sollen die Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Urs Vogel betont:

«Mein Anliegen ist es, dass sie – angeleitet und unterstützt durch erfahrene Modellbahner – eigene Ideen umsetzten können.»

Der Workshop habe des Weiteren zum Ziel, die Jungen weg von den elektronischen Medien und in die Werkstatt zu bringen. «Teamarbeit statt Einsamkeit gehört zum Credo.» Dafür müssen die Teilnehmenden gemäss Vogel einen kleinen Unkostenbeitrag pro Werkabend bezahlen.

In der Freizeitwerkstatt soll der Workshop an einem Abend pro Woche stattfinden. Carla Honold

Jede Woche soll in der FZW Brugg, die vom gleichnamigen Verein im Kupperhaus betrieben wird, an mehreren Modulen geschliffen, lackiert und dekoriert werden. Vorgegeben auf den Modulen, die je 120 Zentimeter lang und 60 Zentimeter breit sind und zusammengestellt eine Anlage ergeben, ist einzig die Position der Gleise. «Drum herum ist alles möglich: vom Zirkus mit Elefanten über den Bauernhof bis zur Autobahnüberführung», so Vogel, der bis zu seiner Pension im Frühjahr als Asylbetreuer beim Kantonalen Sozialdienst tätig war.

Interessierte können sich für das nächste Jahr anmelden

Die Inspiration für den Workshop fand Urs Vogel vor drei Jahren im Modellbahnmagazin «Loki». Dort las er vom Verein Modelleisenbahn Sekundarschule Aesch (BL), der vor über dreissig Jahren aus einer Projektwoche entstand und sich bis heute wöchentlich zur Arbeit an den Modulen trifft.

Die Gestaltung der Module wird den Jugendlichen überlassen. Carla Honold

«Es wäre natürlich schön, wenn sich der Workshop in Brugg ähnlich entwickelt», sagt Vogel. «Als ich die Idee am Tag der offenen Tür in der Freizeitwerkstatt angesprochen habe, waren alle sofort begeistert.» Nun hofft Vogel, dass die Vorführungen und Beispiele an den Informationstagen auf ähnlich viel Anklang stossen. An den beiden Terminen begrüsst er in der FZW an der Schulthess-Allee 4 von 10 bis 16 Uhr alle Interessierten und nimmt erste Anmeldungen für den geplanten Workshopstart entgegen.

Finden sich genügend Teilnehmende, geht die Planung laut Vogel in die nächste Etappe. Er hofft, zwischen acht und zwölf Jugendliche für das Projekt zu begeistern. Nach Abklärungen mit der FZW bezüglich der Raummiete und des Engagements des Schreiners will Vogel Gleichgesinnte als Mentorinnen und Mentoren für die Kurse gewinnen. Danach sollen auch Sponsoren und Materiallieferanten mit ins Boot geholt werden.

Die Modelleisenbahnen sollen aus dem Estrich raus

Zeitgleich zu den Infotagen veranstalten Edi Sulzer und Beat von Burg, ebenfalls begeisterte Modellbähnler, in der Brugger Freizeitwerkstatt eine Ausstellung und Demonstration von Modelleisenbahnen der Spuren Z bis G. Zu sehen sein werden gemäss Beat von Burg Lokomotiven verschiedenster Epochen:

«Es soll eine Zeitreise werden.»

Eine Echtdampflokomotive können Besuchende ebenfalls erleben.

Die Freizeitwerkstatt Brugg befindet sich im Kupperhaus an der Schulthess-Allee. Alex Spichale (3. Juni 2021)

Am 4. und 5. Dezember sollen jedoch nicht bloss die Lokomotiven aus der Sammlung Sulzers und von Burgs in der Freizeitwerkstatt Brugg fahren. Besucherinnen und Besucher dürfen die eigenen Modelle zum Testen mitbringen. Von Burg meint: «Es soll ein Impuls für Junge sein, die Eisenbahn aus dem Estrich rauszuholen.» Sonst würden die Modelle verstauben oder gar verrosten. Von Burg freut sich auf einen regen Austausch mit anderen Modellbahnenthusiasten.

Informationsanlass: 4./5. Dezember, Freizeitwerkstatt Brugg, 10 bis 16 Uhr, Eintritt frei.

Anmeldung für den Workshop: vor Ort oder per E-Mail an urs_vogel@yahoo.de



Modellbahnausstellung und -demonstration: 4./5. Dezember, Freizeitwerkstatt Brugg, 10 bis 16 Uhr, Eintritt frei.