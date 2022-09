Die FHNW arbeitet seit 2010 am Projekt Euclid für die ESA mit

Wissenschaft Das Projekt Euclid forscht mit Satelliten im All – im Jahr 2022 passierte eine überraschende Wendung Die Fachhochschule Nordwestschweiz arbeitet seit 2010 am Projekt Euclid der Europäischen Weltraumorganisation. Sie ist für die Datenverarbeitung und Simulationen von Galaxien verantwortlich. Noah Merz Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Der Satellit wird mittels einer Trägerrakete ins Weltall geschickt. zvg

Seit der ersten Mondlandung 1969 von Neil Armstrong ist der Menschheit ein nie da gewesener Blick auf unsere Erde vergönnt. Die Faszination des Universums, der Milchstrassen und Galaxien regten schon manche Diskussionen und Theorien an. Wissenschafterinnen und Wissenschafter arbeiten seit Jahrzehnten immer wieder an neuen Projekten, untersuchen Möglichkeiten, die unermessliche Weiten des Kosmos zu erforschen, um Erkenntnisse über das unscheinbare Nichts zu verstehen.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch arbeitet seit 2010 am Projekt Euclid. Der Name ist in Erinnerung an den griechischen Mathematiker Euklid gewählt worden. Das Vorhaben wird von einem europäischen Konsortium mit vielen Institutionen in Europa und vereinzelt in den USA betrieben. Vor über einem Jahrzehnt wurde das Projekt von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zur Durchführung ausgewählt.

Wissen über dunkle Materien und dunkle Energien

Doch wobei handelt es sich bei Euclid? Martin Melchior, Stellvertretender Leiter des Instituts für Data Science, erklärt in der Campus-Bar der Fachhochschule Nordwestschweiz bei einem Kaffee begeistert die Abläufe des Projekts. Mittels einer Trägerrakete startet der Forschungssatellit Euclid ins Weltall. Die Route der Trägerrakete führt zum Lagrange-Punkt L2 im Himmelskörpersystem Sonne-Erde. Lagrange-Punkte sind Orte im Weltraum, wo sich Gravitationskräfte zweier Himmelskörper so ausgleichen, dass ein Satellit antriebslos den massenreicheren Himmelskörper umkreisen kann. In diesem Falle die Sonne. Dabei bleibt die Position des Satelliten zur Erde immer gleich.

Die optimale Reichweite von 1,5 Millionen Kilometer zur Erde eignet sich besonders für astronomische Beobachtungen und wird seit ein paar Jahren öfters als Ziel für wissenschaftliche Missionen gewählt. Eindrücklich beweist es das James-Webb-Teleskop, das Ende Januar 2022 L2 erreicht hatte und bereits erste spektakuläre Bilder aus den Tiefen des Weltalls lieferte.

Martin Melchior ist stv. Leiter am Institut für Data Science FHNW zvg

Euclid wird etwa ein Drittel des Himmels aufnehmen und bis zu zwei Milliarden Galaxien erfassen. Hierbei werden mit verschiedenen Kameras im visuellen und infraroten Bereich Bilder gemacht. Das wissenschaftliche Ziel, sei es mehr über dunkle Materien und dunkle Energie in Erfahrung bringen, sagt Martin Melchior.

Für zwei Aufgabenbereiche verantwortlich

An der FHNW wird in zwei Bereichen mitgearbeitet. Die von Euclid gesammelten Daten werden zur Erde geschickt und dort in einer aufwendigen Datenverarbeitungspipeline in verschiedenen Datenzentren verteilt verarbeitet, um daraus für die Wissenschaft nützliche Datenprodukte zu erstellen. Die FHNW steuert eine wesentliche Komponente für die Verteilung der Rechenjobs und das Abarbeiten.

Zudem trägt die FHNW zur automatisierten Gewinnung von Informationen aus Daten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bei. Das Verständnis von dunkler Energie kann dadurch verbessert und die Verteilung von dunklen Materien besser bestimmt werden.

Das Institut für Data Science FHNW arbeitet in einem Team von Assistierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden und ist im Austausch mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern sowie Technikerinnen und Technikern von vielen an Euclid beteiligten Institutionen. Dazu gehört auch die Schweiz mit der EPFL, der Universität Genf und der Universität Zürich.

Russische Crew verlässt wichtigen Standort

Finanziert wird das ESA-Projekt von den Mitgliedstaaten, so auch der Schweiz. Für die Entwicklung der Software steht ein Fonds, welcher von der Swiss Space Office vom Bundesamt gestellt wird und im Rahmen des Prodex-Programm Gelder ausschüttet. Um die wissenschaftlichen Ziele voranzutreiben, steht ein Nationalfonds zur Verfügung.

Eine Arianespace Trägerrakete schickt seit diesem Jahr Satelliten für das Projekt Euclid ins Weltall. S Martin

Ein geplanter Einsatz des Euclid-Projekts konnte 2022 nicht durchgeführt werden. Eine lange Partnerschaft prägte die erfolgreichen Einsätze ins All mit der russischen Trägerrakete Sojus. Inmitten des Ukraine-Kriegs wurde die stationierte russische Crew samt Sojus in Kourou an der Atlantikküste von Französisch-Guayana abgezogen. Plötzlich fehlte die nötige Trägerrakete. Die ESA reagierte und schien in der Arianespace einen passenden Ersatz und Sicherheit in der weiteren Fortsetzung der Erforschung des unendlichen Universums gefunden zu haben. Geplant wird mit der neuen Rakete 6.2 der Arianespace Anfang Januar 2023 für die nächsten Starts ins Weltall.

