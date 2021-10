Bezirk Brugg: So gehen vier Unternehmen mit der aktuellen Lage um

Wirtschaft Kabelwerk Brugg: «In den kommenden Monaten müssen wir gezielt unsere Lagerbestände aufbauen» Wie vier Unternehmen die aktuellen Herausforderungen mit Preiserhöhungen und Lieferengpässen meistern. Die AZ hat bei der Holzbau Bühlmann AG aus Mönthal, der Samuel Werder AG aus Veltheim, der Brugg Cables AG und der Jäggi AG aus Brugg nachgefragt. Carla Honold Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Lagerraum der Brugg Cables AG soll wieder gefüllt werden. zvg

«Das Bauen mit Holz ist grundsätzlich teurer geworden», weiss Christoph Bühlmann, Geschäftsführer der Holzbau Bühlmann AG aus Mönthal. Er erklärt:

«Das ist logisch, wenn die Plattenware wie auch Leimholz das Doppelte und sogar noch mehr kostet.»

Christoph Bühlmann führt die Holzbau Bühlmann AG in Mönthal in vierter Generation. zvg

Aus diesem Grund habe das Unternehmen bei einzelnen Grossaufträgen, die es vor dem Preisanstieg angenommen hatte, Geld gebraucht. Die Kunden seien darüber informiert und die Offerten angepasst worden, sodass die Preise an die jeweiligen Materialkosten gekoppelt sind. «Natürlich auch, wenn der Preis sinkt», fügt der Geschäftsführer hinzu.

Vereinzelt hätten Kunden Aufträge auf nächstes Jahr verschoben. «Vielleicht seien dann die Holzpreise moderater.» Grundsätzlich ist die Auftragslage laut Bühlmann jedoch im Rahmen vor der Preiserhöhung geblieben. «Teilweise wurden Detaillösungen mit anderen zurzeit preiswerteren Materialien gesucht.»

Das Unternehmen will unabhängiger werden

Die Holzbau Bühlmann AG wurde 1933 von Karl Bühlmann gegründet. zvg

Auch die Lieferengpässe konnte die Holzbau Bühlmann AG meistern. Der Geschäftsführer, der das Unternehmen in vierter Generation leitet, berichtet:

«Da wir meistens rechtzeitig die nötigen Schritte eingeleitet haben, konnten wir die Geschäftstätigkeiten im Grossen und Ganzen durchziehen.»

Die Firma habe die Materialbeschaffung früher angehen müssen. «Die grösste Herausforderung war die Lagerung der Materialien, die wir teilweise auf Monate im Voraus bestellt haben, und die Finanzierung», so Bühlmann. Er fügt an: «Die Lieferzeiten sind sich wieder am Normalisieren, beim Preis geht es leider sehr schleppend voran.»

Auf das frühere Niveau werden die Preise gemäss Bühlmann nicht mehr runterkommen. «Wir werden in Zukunft den Markt besser beobachten und schauen, dass wir weniger abhängig vom internationalen Markt werden.»

Teuerungszuschläge werden in allen Geschäftsbereichen verzeichnet

Reto Markwalder ist diplomierter Baumeister. zvg

«Die Einreichung von Offerten zu Festpreisen will derzeit, noch mehr als üblich, gut überlegt sein», sagt auch Reto Markwalder, Geschäftsführer der Jäggi AG in Brugg. «Wenn möglich wird darauf verzichtet.»

Das Unternehmen bietet Leistungen im Bau und Umbau sowie im Fensterbau an. «In beiden Sparten ist man zurzeit mit einer vorsichtigen Kalkulation am besten bedient», weiss Markwalder. «Im Baubereich unterliegen neben dem Baustahl auch Dämmmaterialien, verleimte Holzprodukte und Konstruktionshölzer teilweise massiven Teuerungszuschlägen.» Im Fensterbau seien es Zuschläge auf Holz, Metall-, Kunst- und Klebstoffe, die derzeit deutlich spürbar sind.

Ein leichter Preisrückgang ist zu erwarten

Den verlängerten Lieferzeiten und den Engpässen habe das Geschäft dank Information und Sensibilisierung der involvierten Planer und Bauherren erfolgreich entgegenwirken können. Markwalder erklärt:

Die Jäggi AG aus Brugg wurde 1912 gegründet. zvg

«Durch den frühzeitigeren Erhalt von definitiven Ausführungsunterlagen konnten Bestellungen früher als üblich ausgelöst werden.»

Drohende Verzögerungen oder gar Unterbrüche konnten gemäss dem Geschäftsführer verhindert werden.

Die Auftragslage sei in diesem Jahr stabil und habe sich in den letzten Monaten kaum verändert. «Nach wie vor sind am Markt genügend Aufträge vorhanden», sagt Markwalder. Auch Markwalder erwartet in den kommenden Monaten eine langsame Normalisierung der Lieferzeiten. «Bei den Preisen und Teuerungszuschlägen gehen wir Stand heute von einer Seitwärtsbewegung mit leichter Tendenz nach unten aus.»

Die Preisentwicklung macht Kabel teurer

Willibald Nägele ist Head Power Systems und Geschäftsleitungsmitglied der Brugg Cables AG in Brugg. zvg

Willibald Nägele der Head Power Systems und Geschäftsleitungsmitglied der Brugg Cables AG berichtet: «Wir erfreuen uns an einer hohen und steigenden Auslastung.» Im Vergleich zu den Vorjahren sei der Heimmarkt in der Schweiz deutlich gewachsen. Die hohe Nachfrage abdecken könne das Unternehmen wegen des Ausbaus der Kapazitäten in den letzten Monaten.

Doch auch die Brugg Cables AG spürt den Anstieg der Rohstoffpreise. «Die Entwicklung der Metall- und Kunststoffpreise führte in den vergangenen Monaten zu einer Verteuerung unserer Kabel», berichtet Nägele.

Zusammenarbeit gewährleistet die Lieferfähigkeit

Die Brugg Cables AG wurde 2020 von der Terna S.p.A übernommen. zvg

«Kupfer und Aluminium werden nach den aktuellen Börsenpreisen abgerechnet.» Diese machen laut Nägele einen grossen Teil der Kosten aus und werden an den Kunden weitergegeben. «Die Situation bei den restlichen Beschaffungskosten ist kritischer zu betrachten», so der Head Power Systems. Es seien deutliche Preisanstiege im zweistelligen Prozentbereich zu verzeichnen.

Auch die Lieferengpässe und die erhöhten Wiederbeschaffungszeiten können so Nägele nur durch die Zusammenarbeit und offene Kommunikation mit Kunden und Lieferanten gemeistert werden. Das Geschäftsleitungsmitglied erklärt: «Auch in den kommenden Monaten müssen wir vorsichtig und gezielt unsere Lagerbestände aufbauen und intensiv mit unseren Partnern arbeiten, um weiter lieferfähig zu bleiben.»

Nach der Kurzarbeit werden neue Mitarbeitende gesucht

Raphael Vögtli ist stellvertretender Geschäftsführer und kaufmännischer Geschäftsleiter CFO der Samuel Werder AG. zvg

Auch die Samuel Werder AG aus Veltheim verzeichnet ein hohes Arbeitsaufkommen. «Wir haben aktuell eine sehr gute Auftragslage, die schon fast wieder auf Vor-Corona-Niveau gewachsen ist», erklärt Raphael Vögtli kaufmännischer Geschäftsleiter CFO des Feinwerktechnikunternehmens. Noch nicht klar sei, ob es sich hierbei um einen kurzen Boom wegen coronabedingter Aufstauungen und Verzögerungen oder eine nachhaltige Entwicklung handelt.

«Im Herbst 2020 mussten wir für zwei Monate Kurzarbeit in der Dreherei anmelden, danach hat sich die Situation langsam und kontinuierlich verbessert», sagt Vögtli weiter. Aktuell sei das Unternehmen sogar auf der Suche nach Polymechanikern zur Verstärkung der Produktion.

Der Jahresbedarf wartet im Lager auf Verwendung

«Die Rohmaterialpreise sind in den letzten zwölf Monaten ausserordentlich stark gestiegen», berichtet Vögtli. Je nach Auftrag sei es schwierig, entsprechende Materialien zu beschaffen. Der stellvertretende Geschäftsführer sagt:

«Die Lieferfristen für das Rohmaterial je nach Dimension und Legierung haben sich stark verlängert.»

Schon seit längerer Zeit versuche die Samuel Werder AG, Kunden zu Materialfreigaben zu motivieren. «Entsprechend haben wir teilweise schon ganze Jahresbedarfe eingekauft.»

Die Samuel Werder AG wurde 1957 gegründet. zvg

Vögtli erklärt: «Es gibt nichts Schlimmeres, als Aufträge im Haus zu haben, jedoch kein Rohmaterial, um diese abzuarbeiten.» Zukünftig erwartet das Unternehmen eine Verschärfung der Materialpreissituation und der Rohmaterialknappheit. «Wir drehen uns in einer Spirale: Verpasste Bestellungen werden ausgelöst, Sicherheitsbestände aufgebaut, Lieferwerke sind ausgelastet und somit steigen die Preise weiter, bis der Markt gesättigt ist», so Vögtli.