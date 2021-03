Windisch/Wohlen «Ich bin der beste Ausbildner» – kann der freigestellte Kantilehrer seinen Job als Legionär behalten? In der Öffentlichkeit ruft Lateinlehrer Markus Häni zum Widerstand gegen die Coronamassnahmen auf. Als Marcus Tullius Invictus verlangt er von seinen Untergebenen auf dem Legionärspfad absoluten Gehorsam. Jetzt nimmt der Kanton Stellung zu Hänis Arbeit. Claudia Meier 03.03.2021, 05.00 Uhr

Markus Häni als Optio Marcus Tullius Invictus in Windisch. Bild: Sandra Ardizzone (8. Juni 2020)

Er rief vor zehn Tagen öffentlich zum Widerstand gegen die Coronamassnahmen auf, er ermutigte Kinder, die Masken abzulegen und sich zu umarmen: Das hat Markus Häni eine Woche später seinen Job als Lateinlehrer mit Teilzeitpensum an der Kantonsschule Wohlen gekostet. Er wurde sofort freigestellt. Rektor Matthias Angst sagte gegenüber Tele M1: «Zu den Gründen kann man sagen, dass diese sich nicht nur auf das letzte Wochenende beschränken. Da ist ein sehr viel längerer Prozess vorne dran.»

Markus Häni nimmt beim Kanton regelmässig eine zweite Rolle ein. Er ist als Geschichtsvermittler auf Stundenlohnbasis im Legionärspfad Vindonissa, Museum Aargau, angestellt. Als Marcus Tullius Invictus darf er in Windisch schreien, befehlen und in seiner Funktion als Optio (höherer Unteroffizier), Stellvertreter des Centurio, Legionäre ausbilden. Von diesen fordert Marcus Tullius Invictus im Rollenspiel absoluten Gehorsam.

Der Ausbildner Marcus Tullius Invictus kontrolliert, ob die angehende Legionärin ihr Kettenhemd richtig angezogen hat. Bild: Sandra Ardizzone

(8. Juni 2020)

Ihn nerven Leute, die primär Karriere machen wollen

In einem Video vom letzten Sommer erklärte Marcus Tullius Invictus, dass er der beste Ausbildner sei und seine Arbeit mit liebevoller Härte erledige. Dass er Centurio werde, sei eigentlich schon längst überfällig, doch fehlten ihm dafür die nötigen Beziehungen. Er könne sich auch nicht so gut verbeugen, sondern er halte an seiner Ehre und den römischen Werten (Seriosität, Loyalität) fest. Was ihn nerve, seien Leute, die in erster Linie Karriere machen wollen. Um nicht an Schlagkraft zu verlieren, müsse man die Leute noch besser selektionieren:

Markus Häni spricht über seine Funktion als Optio Marcus Tullius Invictus im Legionärslager Vindonissa und erklärt seine Uniform (Juni 2020). Janine Müller

Doch kann Markus Häni nach der Freistellung als Kantilehrer seine Arbeit auf dem Legionärspfad behalten? «Es handelt sich um zwei unterschiedliche Anstellungsverhältnisse, die nicht miteinander in einem Zusammenhang stehen», stellt die Sprecherin vom Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) klar.

Häni sei bei Museum Aargau als Vermittlungsperson in einem klar abgesteckten musealen Themenfeld engagiert. Diese Aufgabe habe Häni bisher pflichtbewusst und den geltenden Regeln entsprechend erfüllt, sodass es bis heute keinen Grund für Beanstandungen gab, fährt die BKS-Sprecherin fort.

Nach dem aktuellen Schutzkonzept gilt in Aussenräumen Maskenpflicht

Der Legionärspfad Windisch wird am 1. April wieder öffnen. Hänis Einsatz erfolgt auf Anfrage, je nach Buchung der Angebote. Die Sprecherin erklärt:

«Seine Aufgabe besteht in der Durchführung von thematischen Aktivangeboten für Erwachsenengruppen, Schulklassen und Familien.»

Ab der Eröffnung im April gilt das dann aktuelle Schutzkonzept von Museum Aargau auf der Basis der Richtlinien des BAG. Nach heutigem Stand müsste man in Innen- und Aussenräumen Masken tragen. Alle Mitarbeitenden haben sich grundsätzlich an das Schutzkonzept von Museum Aargau zu halten. «Diese Regeln sind auch von Markus Häni einzuhalten», schreibt das BKS.