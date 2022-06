Windisch/Gebenstorf: Neubau der Spinnereibrücke wird verschoben

Windisch/Gebenstorf Warum der Neubau der Spinnereibrücke um über ein Jahr verschoben wird Die alte Brücke mit den defekten Pfeilern wird verschwinden und eine Stahlträgerbrücke künftig die Reussufer zwischen Unterwindisch und Gebenstorf miteinander verbinden. Doch mit der Realisierung bis Februar 2023 wird nichts. Claudia Meier 17.06.2022, 15.27 Uhr

Die Visualisierung zeigt die künftige Spinnereibrücke in Unterwindisch. Das Siegerprojekt «Kanagawa» stammt von den Büros Fürst Laffranchi Bauingenieure GmbH aus Aarwangen BE und Felgendreher Olfs Köchling Architekten aus Azmoos SG. Visualisierung: Kai Timmermann

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis in Unterwindisch die über 100-jährige Eisenbetonbrücke durch einen Neubau ersetzt wird. Das Siegerprojekt «Kanagawa» besteht fast ausschliesslich aus Stahl, kommt ohne Pfeiler daher und kostet voraussichtlich rund 4,815 Millionen Franken. Geplant war, die Bauarbeiten zwischen den Gemeinden Windisch und Gebenstorf Anfang dieses Oktobers zu beginnen und Ende Februar 2023 abzuschliessen.

Während der Umsetzungsphase wird der Übergang gesperrt und auf ein teures Provisorium soll verzichtet werden. Für den Fuss- und Veloverkehr wird eine Umleitung signalisiert über das Fahrgut und die Zollbrücke.

Mit einer Netzergänzung über die Spinnereibrücke sollen die beiden kantonalen Velorouten auf der Landstrasse in Gebenstorf mit der Mühlemattstrasse in Windisch verbunden werden. Dies bedingt eine Ergänzung im Richtplan durch den Grossen Rat, was 2023 realistisch wäre.

Aussicht auf finanzielle Unterstützung von Kanton und Bund

Ob für die Spinnereibrücke eine Aufwertung erfolgt von einer Velo-Nebenverbindung zu einer Velo-Hauptverbindung – was Einfluss hat auf die finanzielle Unterstützung durch den Kanton – wird derzeit noch näher abgeklärt.

Schafft es das Projekt ins Agglomerationsprogramm Aargau Ost, wäre eine finanzielle Beteiligung des Bundes von 45% zu erwarten. Solange diese Fragen nicht geklärt sind, kann der Baustart der Spinnereibrücke nicht erfolgen. Denn eine rückwirkende Finanzierung ist nicht möglich.

Die Spinnereibrücke zwischen Windisch und Gebenstorf wurde nur provisorisch gesichert. Eine vollständige Sanierung lohnt sich nicht. Michael Hunziker

Aus diesem Grund verkündete Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP) an der Windischer Einwohnerratssitzung diese Woche, dass der Baustart der Reussquerung um über ein Jahr auf Anfang 2024 verschoben werde.

Für das Provisorium an der bestehenden Spinnereibrücke stelle der zeitliche Aufschub kein Problem dar, sagt Windischs Gemeindeschreiber Marco Wächter. Dieses sei sowieso für mehrere Jahre angelegt worden.