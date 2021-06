"Noch ist die Reisebranche nicht über den Berg"

Windisch/Brugg Golfferien und das Mittelmeer sind bei den regionalen Reisebüros gefragt: «Doch noch ist die Branche nicht über dem Berg» Genesene und Geimpfte können in vielen Ländern vereinfacht einreisen. Von dem damit verbundenen Aufschwung des Reisewillens profitieren auch die Reisebüros aus der Region. Vier Betreiber stehen Rede und Antwort. Janine Walthert 16.06.2021, 05.00 Uhr

Mit Blick auf einen Strand in den Seychellen: Filialleiterin Antonella Chieffo (links) und Mitarbeiterin Michelle Strebel am neuen Standort der Filiale Brugg von TUI Suisse. Bild: Janine Walthert

Unter der Coronakrise litten viele Unternehmen schwer. Die Folgen der Quarantänevorschriften und Reisebeschränkungen durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) trafen Fluggesellschaften, die Gastronomie und auch die Tourismusbranche. Reisen war in den letzten eineinhalb Jahren für viele keine Option.

Das bekamen auch die Reisebüros und Reiseveranstalter der Region zu spüren. Die Situation bei der Windischer Filiale von Knecht Reisen AG, bei der Brugger Filiale von TUI Suisse, Island Tours in Brugg sowie bei dem Reiseveranstalter Columbus Tours in Brugg war während der Pandemie ähnlich.

Chaos herrschte in den Büros

«Im Frühling 2020 ging es hier drunter und drüber», sagt Antonella Chieffo, Regionalleiterin von TUI Suisse in Aargau, Luzern und Basel und Filialleiterin von Brugg. «Unser Arbeitsprozess musste von heute auf morgen angepasst werden.»

Es galt, die Kundschaft in die Schweiz zurückzuholen, Reisen zu annullieren oder auf das Jahr 2021 umzubuchen. «Das gab viel Arbeit, die leider nicht bezahlt wurde», sagt die Geschäftsführerin von Island Tours, Sandra Röthenmund. Dann kam es zum Stillstand, die Mitarbeitenden der Reisebüros mussten in Kurzarbeit treten. Peter Knecht, Inhaber von Columbus Tours, sagt:

Peter Knecht, Inhaber von Columbus Tours von Brugg, spricht über die Arbeit im Lockdown. Bild: zvg

«Danach war es, als ob der Stecker gezogen wurde. In unserem Büro herrschte Stille wie in einem echofreien Raum.»

Das Büro von Island Tours in Brugg war laut Röthenmund nur nachmittags von einer Mitarbeiterin besetzt.

Die Vorsicht sei bei der Kundschaft zu spüren gewesen. «Viele getrauten sich nicht, in dieser ungewissen Zeit Ferien zu buchen», sagt Chieffo. Auch bei Columbus Tours gab es wenig Neubuchungen. Knecht sagt:

«Aufgrund der Situation und der Liste des Bundesamts für Gesundheit und die daraus folgenden Quarantänepflicht waren die Kunden verunsichert.»

Doch trotz Pandemie wurde Ferien gemacht: Da die Nachfrage nach Ferien in der Schweiz stieg, stellte TUI Suisse ein Portfolio mit beliebten Schweizer Hotels zusammen.

Der neue Standort der Brugger Filiale von TUI Reisen am Neumarktplatz. Bild: Katja Gribi

(02. Oktober 2020)

Im Oktober, mitten in der Pandemie, wechselte die Brugger Filiale von TUI Suisse ihren Standort. «Die neue Lage am Neumarktplatz ist präsentabel – wir sind am Puls der Stadt und zusätzlich das einzige Reisebüro im Brugger Zentrum», sagt Chieffo. «Ein Vorteil für uns.»

Kleine Erholungsphase im Frühling

Die Prognosen des letzten Jahres haben sich bestätigt: «Im März zeigten sich erste Silberstreifen am Horizont ab», sagt Chieffo. Mit den Sicherheitsmassnahmen und der Impfung gab es im Frühling erste Buchungen bei TUI Suisse. Diese waren ein Befreiungsschlag. «Seit drei Wochen spüren wir den Nachholbedarf der Kundschaft nach Reisen», sagt Chieffo und fügt an:

«Wir befinden uns in der Hochbuchungsphase und haben allerhand zu tun. Doch noch ist unsere Branche angeschlagen.»

Auch Marcel Geissberger von Knecht Reisen AG bestätigt dies: «Wir sind als Branche noch nicht ganz über den Berg, aber allmählich ist der Optimismus spürbar.» Das sei wichtig für die Kundschaft. Geissberger sagt:

«Dieser Optimismus ist eine gewichtige Grundvoraussetzung, dass die Kundschaft wieder Reisen bucht und nicht nur davon träumt.»

Stahlblauer Himmel und gepflegter Rasen: Der Golfplatz Assoufid Golf in Marrakesch, Marokko, ist bei Columbus Tours beliebt. Bild: zvg/Peter Knecht

Knecht von Columbus Tours spricht von ähnlichem: «Die Buchungen nähren die Hoffnung auf bessere Zeiten», sagt dieser. «Doch für uns ist das noch kein Befreiungsschlag.»

Der Reiseveranstalter hat sich auf Golfreisen spezialisiert. «Golfspieler stellen den Hauptteil unserer Kundschaft dar», sagt Knecht und fügt an: «Doch unsere Angebote bieten sich auch für Nichtspielende an: Die Golfhotels sind meist an bester Lage und verfügen über ein grosses Sport- und Freizeitangebot.»

Noch sind einige in Kurzarbeit

Die Hochsaison bei Columbus Tours ist im Herbst und Winter: Der Umsatz in diesen Monaten macht gut 40 Prozent des Jahresumsatzes des Reisebüros aus. «Wir durften einige Buchungen tätigen», sagt Knecht und fügt an: «Doch der Situation entsprechend waren es nicht annähernd so viele, wie es andernfalls in dieser Jahreszeit sein sollten.»

Seit dem Mai beginnt sich ihre Kundschaft wieder mit Reiseplänen zu befassen. «Wir bekommen vermehrt Anfragen für Reisen in einem halben Jahr», sagt Knecht. Noch bis Ende Monat befindet sich der Reiseveranstalter in Kurzarbeit.

Seit gut vier Wochen kommt der Umsatz der Island Tours dem, im Jahr 2019 des gleichen Monats, deutlich näher. «Wir spüren eine erste Erholungsphase», sagt Röthenmund und fügt an:

«Nur das Expertenteam für Skandinavien – Norwegen und Finnland können nicht bereist werden – ist noch in Kurzarbeit.»

Nach wie vor sind die Mitarbeitenden von Knecht Reisen AG mit Umbuchungen von Langstreckenzielen beschäftigt. Weiterhin arbeiten sie in Kurzarbeit. «Doch in der vergangenen Woche hat die Nachfrage für Reisen in Europa spürbar zugenommen», sagt Marcel Geissberger.

Die TUI Suisse Filiale Brugg befindet sich nicht mehr in Kurzarbeit. «Dies könnte sich aber nach den Herbstferien ändern, wenn Fernziele weiterhin nicht bereist werden können», sagt Chieffo und fügt an:

«Die Reisebranche steht und fällt mit den Mittelmeer- und Fernzielreisen.»

Diese benötigen besondere Beratung und werden grösstenteils bei Reisebüros gebucht. «Das wurden richtige Dschungel: Es ist schwierig, den Überblick bei den Einreisevorschriften zu bewahren», sagt Chieffo. Zur Einreise benötigen einige Länder eine Kontaktangabe über ein Formular oder eine App, andere einen PCR-Test. «Wir merken, der Informationsbedarf der Kundschaft ist riesig», sagt Filialleiterin Chieffo.

Da TUI Suisse nicht auf eine Reiseart oder eine Destination spezialisiert ist, können viele verschiedene Angebote gebucht werden. «Dies ist nun gegenüber einem Spezialisten – der nur Reisen in schwer bereisbare Länder verkauft – unser Vorteil», sagt Antonella Chieffo.

Beliebt ist die Mittelmeerregion

Bereits im Frühling verkaufte TUI Suisse Reisen in die beliebten Destinationen Griechenland, Spanien und die Türkei – und auch nach Dubai. Neben den drei Mittelmeerländern sind im Sommer bei TUI Suisse landesweit auch die Kanarischen Inseln, Balearen und Italien beliebt. Chieffo fügt an:

«Auch Ferienwohnungen und Autoreisen sind im Sommer gefragt.»

Kreuzfahrten werden bei der Brugger Filiale ab dem Herbst vermehrt gebucht. Viele Reisen nach Mexiko, Dubai, den Malediven oder der Dominikanischen Republik wurden für den Herbst oder langfristiger gebucht.

Eine Drohnenaufnahme des Hauptsitzes von der Knecht Reisen AG in Windisch. Bild: zvg

Kassenschlager bei der Knecht Reisen AG sind Reisen nach Spanien und Griechenland in Europa, in die Dominikanische Republik in Übersee sowie Afrikareisen. Reisen werden für den Sommer und Herbst, bereits aber auch für den kommenden Winter 2022 gebucht. Besonders gefragt sind Expeditionskreuzfahrten und Pauschalreisen. Geissberger von Knecht Reisen AG sagt:

«Die Kundschaft kann unbesorgt reisen und im schlimmsten Fall tätigen wir die Umbuchungen.»

Nach und nach kommt das Kreuzfahrtgeschäft in Europa wieder auf Touren und die Schiffe beginnen auszulaufen. «Allerdings mit grossen Gesundheits- und Hygienevorkehrungen», sagt Geissberger.

Columbus Tours berichtet von einem Trend für näher liegende Destinationen. Geschäftsführer Knecht sagt:

«Die Golfplätze in Sizilien und Sardinien sowie in Griechenland finden grossen Anklang.»

Populär bei Island Tours – die sich auf die Nordischen Länder spezialisiert haben – sind Wohnmobil- sowie Mietwagenrundreisen. «Doch nach wie vor erfreuen sich unsere Reitferien grosser Beliebtheit», sagt Röthenmund. Auch Expeditionskreuzfahrten in den Norden werden wieder vermehrt gebucht.

Im Trend bei der Kundschaft von Island Tours – die aus der ganzen Schweiz kommt – ist Island. «Dies aufgrund der Einreisebestimmung», sagt die Geschäftsführerin. «Seitdem die Quarantänepflicht für Geimpfte nach der Rückkehr von Schweden aufgehoben ist, wird auch dieses Land vermehrt bereist.»

Der isländische Vulkan Geldingalur ist momentan bei der Kundschaft vom Reisebüro Island Tours beliebt. Bild: zvg

Kurzfristige Buchungen sind im Trend

Seit einem Monat geht die Kundschaft wieder vermehrt in die Ferien. Viele reisen in letzter Minute. Betroffen sind Länder, die vom Bundesamt für Gesundheit von der Quarantäneliste gestrichen werden. «Diese erlebten danach einen Aufschwung», sagt Chieffo von TUI Suisse.

Doch einige Reisen werden lange im Voraus gebucht. Diese gehen meistens in Länder, die zurzeit noch nicht oder nur mit grossem Aufwand bereist werden können. Auch Knecht von Columbus Tours berichtet von diesen Erkenntnissen. Doch bei dem Reiseveranstalter werden weniger Reisen kurzfristig gebucht.

«Wir spüren seit dem Wegfall der Test- und Quarantänepflicht für Geimpfte eine deutliche Zunahme der Anfragen», sagt Geissberger von Knecht Reisen AG und fügt an:

«Dies speziell für Reisen in europäische Länder.»

Dasselbe gilt für Island, die Färöer-Inseln und Grönland. «Dort kann mit zwei Impfungen ohne Einschränkungen eingereist werden», sagt Röthenmund von Island Tours.

Viele Ferien wurden während des Lockdowns über die Website von TUI Suisse gebucht. «Diese stiess in der Lockdown-Zeit auf grossen Anklang, doch der Kontakt der persönlichen Beratung wird nun vermehrt gesucht», sagt Filialleiterin Chieffo.

Hoffnungsvolle Zukunftsaussichten

«Reisen ist und bleibt ein Grundbedürfnis», sagt Röthenmund. «So wird es auch nach der Pandemie weitergehen.» Hoffnung bestehe, dass die Kundschaft bewusster reisen werde. Sie sagt:

«Wir wünschen uns, dass weniger Billigflüge und Tagesreisen gebucht werden. Stattdessen könnte man eine oder zwei längere Ferienreisen pro Jahr machen.»

In Zukunft werde ein grosses Nachholbedürfnis bei Reiseinteressierten einsetzen, was seit einiger Zeit bei der Knecht Reisen AG erkennbar ist. «Ich blicke positiv in die Zukunft. Insbesondere die Reisebüros, die persönliche Beratung, Erfahrung und gerade jetzt für Reisende umso wichtigere Informationen aus erster Hand bieten, werden wohl in diesen unsicheren Zeiten deutlich davon profitieren», sagt Geissberger und fügt an:

«Die Reiselust von Frau und Herrn Schweizer scheint grösser als je zuvor.»

Dunklere Aussichten befürchtet Peter Knecht: Das Reisen werde sich nachhaltig verändern. «Die Kapazitäten – sei es beim Transport oder den Unterkünften – werden sich verringern. Mittelfristig wird das Reisen teurer werden», sagt der Inhaber von Columbus Tours und ergänzt:

«Es ist eine Illusion, zu glauben, in Zukunft ausserhalb des Schengenraums ohne Covid-19-Impfung reisen zu können.»

Schon jetzt sind Flüge seltener und teurer geworden. «Je geringer die Nachfrage, desto teurer wird das Angebot», erklärt Chieffo von TUI Suisse. Das Streckenangebot wurde angepasst. Hier werde es noch einige Zeit dauern, bis sich die Umstände verbessert haben.

Noch ist die Situation der Reisebüros und der Reiseveranstalter im Bezirk Brugg angespannt. Der grosse Befreiungsschlag steht noch aus. Doch mit der steigenden Zahl von Buchungen wächst der Optimismus: Bald wird es besser werden. So hoffen die Mitarbeitenden auf niedrige Fallzahlen und viele Reiseinteressierte.

Der beliebte Golfplatz Al Mouj Golf in Muscat, Oman, wird von der Kundschaft von Columbus Tours gerne besucht. Bild: zvg/Peter Knecht