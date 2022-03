Chinderhuus mit neuem Angebot: Mittagessen kommen im Simsala-Bus

Windisch/Brugg Ob vegetarisch, vegan oder laktosefrei: Die Mittagessen kommen neu im Simsala-Bus Die Tagesstrukturen «H 2 O Dohlenzelg» in Windisch sind gut gestartet. In der zentralisierten Küche werden aktuell gegen 1600 Menüs pro Monat zubereitet, bald sind es bis zu 3000. Die Verantwortlichen sagen, welches der einzige Wermutstropfen ist. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für den Transport der Mahlzeiten steht der neue Simsala-Bus bereit (von links): Alex Schnurrenberger, Geschäftsführer; Michael Rodel, Küchenchef; Nina Ryser-Iten, Präsidentin Trägerverein. mhu (24. Februar 2022)

Das Interesse ist rege, die Rückmeldungen sind positiv, die Freude ist gross: Durch und durch zufrieden sind die Verantwortlichen mit dem Start im «H 2 O Dohlenzelg». Unter diesem Namen ist der Standort für die Tagesstrukturen eingerichtet worden im ehemaligen Lernschwimmbecken im Untergeschoss des Windischer Bezirksschulhauses.

Luftige und lichtdurchflutete Räumlichkeiten mit viel Holz und Glas sowie angenehmen, warmen Farben sind realisiert und im vergangenen Sommer eingeweiht worden. Für die Mädchen und Buben von Kindergarten bis Primarschule entstanden ist ein Paradies auf über 380 Quadratmetern, ein Angebot, das seinesgleichen sucht: mit Bewegungs- und Ruheraum, Spiel- und Hausaufgabenraum sowie Essbereich.

So präsentiert sich der Standort der Tagesstrukturen mit der angrenzenden Küche. mhu

Apropos: In der angrenzenden, grosszügigen und modernen Küche werden die frischen und reichhaltigen Mittagessen zubereitet. Routiniert ist Küchenchef Michael Rodel zusammen mit Hicran Coskun an der Arbeit beim Augenschein an diesem Vormittag. An einem der langen, weissen Tische sitzen derweil Nina Ryser-Iten, Präsidentin, und Alex Schnurrenberger, Geschäftsführer, des für den Betrieb zuständigen Chinderhuus Simsala. Die Gemeinde habe viel Geld investiert, es sei ein genialer Standort entstanden, halten sie bestens gelaunt fest.

Küchenteam erhält viel Lob für die Kochkünste

Der Bezug der Räumlichkeiten samt der professionell ausgestatteten Küche habe das Chinderhuus bewogen, eine Veränderung vorzunehmen am Verpflegungskonzept, erklären sie. Bisher sei jeder der vier Simsala-Standorte für sich verantwortlich gewesen, von der Menüplanung und dem Einkauf bis zur Zubereitung der Mahlzeiten.

In der professionell ausgestatteten Küche werden die Mittagessen zubereitet. mhu

Diese Tätigkeiten sind nun zusammengelegt worden. «So sind wir flexibler, können gleichzeitig die Effizienz steigern und die Abläufe vereinfachen», führen Nina Ryser-Iten und Alex Schnurrenberger aus. Zudem sei es möglich, Food-Waste zu minimieren. Und finanziell – «wir machen eine Vollkostenrechnung» – komme das Chinderhuus ebenfalls besser weg.

Im vergangenen Oktober nahm der neu eingestellte Küchenchef seine Arbeit auf. Es wurden Verhandlungen mit Lieferanten geführt, die – nicht ganz einfache – Zulieferung geregelt und zwei Probedurchläufe absolviert. Alex Schnurrenberger räumt ein:

«Wir waren etwas nervös, alles war Neuland für uns.»

Aber es habe von Beginn weg gut funktioniert, auch wenn ein paar Details geregelt, ein paar Anpassungen vorgenommen werden mussten. «Das war eine Freude für uns, für die Leiterinnen und auch für die Kinder.» Letztere hätten übrigens den Plausch am Küchenchef. «Sie kennen ihn mittlerweile alle.» Das Küchenteam erhalte viel Lob für seine Kochkünste und als Dank immer wieder Zeichnungen oder Geschenke. «Das ist ein gutes Zeichen und spricht für die Qualität», sagt der Geschäftsführer.

Ab März und April sind es bis 3000 Menüs

In den ersten beiden Wochen wurden um die 300 Menüs produziert. Diese Zahl stieg rasant auf monatlich rund 1500 Menüs im November und im Dezember. Seit diesem Jahr sind es sogar gegen 1600 Menüs pro Monat, ab März und April werden es zwischen 2000 und 3000 sein. Grund für diese Entwicklung ist einerseits die schrittweise Umsetzung des neuen Verpflegungskonzepts und die Ausweitung auf die Simsala-Standorte auf dem Areal Königsfelden sowie in der Altstadt in Brugg.

Diesen Frühling wird noch der Hort-Standort im Windischer Schuelhüesli bei der Schulanlage Dorf folgen. Andererseits stieg das Interesse der Kinder an der Mittagsverpflegung, sogar die Bezirksschule wird inzwischen mit fixfertig angerichteten Tellern bedient.

Im ehemaligen Lernschwimmbecken im Untergeschoss des Bezirksschulhauses ist unter dem Namen «H 2 O Dohlenzelg» der Standort für die Tagesstrukturen eingerichtet. mhu

Für den Transport der Mahlzeiten machte sich das Chinderhuus auf die Suche nach einem passenden Fahrzeug, wurde fündig bei einem lokalen Occasionshändler. Angeschafft werden konnte kürzlich ein VW Caddy. Das weisse Nutzfahrzeug wurde versehen mit dem Simsala-Logo sowie einer passenden, neckischen gelb-blauen Gestaltung. «Unser auffällig beschrifteter Simsala-Bus ist eine ideale, fahrende Werbefläche in unserem Einzugsgebiet», sagt Nina Ryser-Iten mit einem Lachen.

Nur für Pommes frites und Pizzen nicht geeignet

Der Arbeitstag von Küchenchef Rodel beginnt gegen 6 Uhr in der Früh. Kurz vor 10 Uhr müssen die Mahlzeiten bereit sein, werden in die Warmhalteboxen verpackt, verladen und verteilt. Rund eine halbe Stunde dauert die ganze Runde.

Ist der Simsala-Bus zurück am «H 2 O»-Standort, beginnen bereits die Vorbereitungen für den nächsten Tag. Um 14 Uhr ist die Küche aufgeräumt. Der Küchenchef mit seiner langjährigen Erfahrung im Gastrobereich sei ein Glücksfall, sagen Nina Ryser-Iten und Alex Schnurrenberger übereinstimmend. Das Angebot habe sich in kurzer Zeit etabliert. Schnurrenberger fasst zusammen:

«Es läuft wie in einem eingespielten Räderwerk, es macht wirklich Spass.»

Zubereitet werden Mahlzeiten vom Babybrei bis zum Mittagessen für die Jugendlichen der Oberstufe, berücksichtigt werden die unterschiedlichen Bedürfnisse, ob vegetarisch, vegan oder laktosefrei. Einziger Wermutstropfen sei, dass sich Pommes frites oder auch Pizzen nicht eignen für die Warmhalteboxen. Durch den Dampf werden sie weich und pampig. «Da überlegen wir uns eine Lösung», verspricht Schnurrenberger. «Es muss ja nicht täglich sein, aber dann und wann lässt sich dieser Wunsch der Kinder vielleicht erfüllen.»

Das Windischer Bezirksschulhaus von aussen: Im Untergeschoss befindet sich heute der Standort der Tagesstrukturen. Severin Bigler (17. Januar 2020)

Die zentralisierte Küche ermöglicht dem Chinderhuus Simsala übrigens ein zusätzliches Angebot. Nach den Frühlingsferien wird neu am Hort-Standort Brugg ein Mittagstisch angeboten. Diesen können die Kindergärtler und Schüler besuchen ohne Betreuung am Morgen oder am Nachmittag. «Diese Möglichkeit hatten wir bisher nicht», stellt Nina Ryser-Iten fest. «Das wurde dann und wann bemängelt von den Eltern.» Schnurrenberger ergänzt: «Jetzt können wir die erforderliche Kapazität stemmen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen