Windisch/Brugg Junges Team, modernes Haus: Das «Centurion Towerhotel» öffnet die Türen Die 31-jährige Hoteldirektorin Sandra Schuler nimmt den Betrieb auf im höchsten Gebäude im Zentrum von Brugg und Windisch. Sie sagt, was die Gäste erwarten dürfen – und wie ihre Gefühlslage ist. Michael Hunziker 27.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wir können für jeden Gästetyp etwas anbieten», sagt die 31-jährige Hoteldirektorin Sandra Schuler. Bild: Sandra Ardizzone (22. Februar 2021)

Ein junges, aufgestelltes Team führt ein trendiges, modernes Haus. Nächste Woche öffnen die Türen des «Centurion Tower­hotels». Direktorin Sandra Schuler freut sich darauf, dass bald Leben herrschen wird im imposanten Gebäude unmittelbar beim Bahnhof und Fachhochschul-Campus Brugg-Windisch. Sie sei, räumt die 31-Jährige ein, etwas aufgeregt und neugierig auf die ersten Gäste. «Sie sollen im Mittelpunkt stehen, ihren Aufenthalt geniessen, sich wohlfühlen.»

Klare Linien, warme Farben: Schick und elegant präsentieren sich die Lobby im Erdgeschoss sowie die 66 Zimmer im ersten und zweiten Obergeschoss. Durch die grossen Fenster scheint die Nachmittagssonne, die dunkle Einrichtung bildet einen wohltuenden Kontrast zu den strahlend weissen Wänden. Noch stehen da Kartonschachteln und Wäschewagen im Weg, dort Putzeimer in der Türe, fehlen hier die Bilder.

Hälfte der Zimmer verfügt über eine Kochnische

Sandra Schuler wirkt fokussiert, schreitet zielstrebig durch den breiten Gang, weist gewandt auf die Besonderheiten hin. Die Zimmer verfügen über Fernseher mit grosser Senderauswahl, kostenloses Highspeed-Internet sowie Netflix-Streaming. Knapp die Hälfte ist ausgestattet mit einer Appartementinfrastruktur samt Kochnische – ist also speziell geeignet für längere Aufenthalte.

Der «Centurion Tower» (links) befindet sich gleich beim Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz. Bild: Sandra Ardizzone

Auch lassen sich einzelne Räume unkompliziert und praktisch unterteilen oder verbinden – kurz: Passend gestalten etwa für die Familienferien. Sandra Schuler:

«Wir können für jeden Gästetyp etwas anbieten, vom einfachen Einzelzimmer bis zum Deluxe-Doppelzimmer.»

Alle seien willkommen, Handwerker, Eltern mit Kleinkindern sowie Besitzer mit ihren Haustieren genauso wie Reisegruppen aus Asien.

Lüftung und Klimaanlagen sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Als weitere Vorzüge nennt die Hoteldirektorin den Seminarraum, das benutzerfreundliche, papierlose Buchungssystem, die Parkplätze in der Tiefgarage oder das hauseigene Restaurant Ignis Grill & Wine im Erdgeschoss.

Das «Soft Opening» kommt ihr entgegen

Das künftige Restaurant steht neben den Hotelgästen allen Interessierten offen. Geführt wird das Lokal mit den 80 Plätzen vom 25-jährigen Küchenchef Marco von Arx. Er ist spezialisiert auf das Zubereiten verschiedener Fleischsorten vom edlen, im Dry Ager gereiften Rindfleisch vom Grill bis zum pfiffigen, saftigen Hamburger sowie zu kreativen vegetarischen und veganen Gerichten. «Es ist in jeder Preisklasse etwas zu haben», verspricht Sandra Schuler. Nicht fehlen darf die stattliche Weinauswahl.

Das Restaurant Ignis Grill & Wine im Erdgeschoss wird künftig neben den Hotelgästen auch allen weiteren Interessierten offenstehen. Bild: Sandra Ardizzone

Betreiberin von Hotel sowie Restaurant ist die Gruppe Aargauhotels.ch. Sandra Schuler schwärmt von ihrem Arbeitgeber. Dieser fördere junge Berufsleute, biete ein familiäres Umfeld und sei eine grosse Stütze im Hintergrund:

«Die Aufgaben können auf verschiedene Schultern verteilt werden. Das kommt mir entgegen, bietet eine gewisse Sicherheit.»

Den Betrieb aufnehmen wird sie mit einem 11-köpfigen Team. Sandra Schuler spricht von einem «Soft Opening» im reduzierten Rahmen wegen der Coronakrise. «Wir arbeiten mit den anderen Betrieben der Gruppe Aargauhotels.ch zusammen.»

Hoteldirektorin war schon in Oberstufe ein Traum

Den Traum, einmal ein Hotel zu führen, hatte Sandra Schuler schon in der Oberstufe. Aufgewachsen in Lauffohr in einer Gastrofamilie – ihr Grossvater Alfred Bättig führte das Restaurant Harmonie in Windisch, die Mutter ist gelernte Köchin –, sei eine Lehre in diesem Bereich naheliegend gewesen.

Sie arbeitete in Führungspositionen im In- und Ausland, auch in Vier- und Fünfsternehotels. «Ich habe vieles ausprobiert.» Nach der Hotelfachschule half sie ihrer Schwester, der «Gault-Millau»-Köchin Nadja Schuler, und ihrem Schwager, dem diplomierten Hotelier Stephane Wirth, bei der Eröffnung des «Hirschen» in Villigen, konnte ihr Wissen dabei gleich ein­bringen.

Nach drei Jahren im Bereich Systemgastronomie bei der Migros hat Sandra Schuler, heute wohnt sie in Lenzburg, den lebhaften A-la-carte-Betrieb etwas vermisst. Durch ihr Beziehungsnetz in ihrer Funktion als Prüfungsexpertin für Restaurationsfachfrauen/-männer kam sie ins Gespräch mit der Gruppe Aargauhotels.ch – und entschied sich schliesslich, die Chance zu packen im «Centu­rion Tower», dem höchsten Gebäude im Zentrum von Brugg und Windisch.

Sie werde sicher dann und wann in ihrem Büro im ersten Stock sein, arbeite vor allem aber sehr gerne an der Front, geniesse den Kontakt zu Gästen, habe gerne ein Team um sich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben, sagt die Hoteldirektorin gut gelaunt. «Wichtig ist, dass die Harmonie stimmt. Denn sonst fehlt die Motivation. Da kann der Betrieb noch so schön sein.»

Es sind die Details, die für reibungslosen Start sorgen

Mit ihren künftigen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen – das Durchschnittsalter beträgt nicht ganz 25 Jahre – befindet sie sich im Austausch, wartet mit ihnen gespannt auf den Start. Es habe einen grossen Reiz, einen Betrieb von Grund auf neu aufzubauen, stellt sie fest.

Derzeit kümmert sie sich um unzählige Details. Sämtliche Zimmer werden noch einmal gründlich kontrolliert. Es gilt zudem, macht Sandra Schuler ein paar Beispiele, die Lager aufzufüllen, das Geschirr einzuräumen, ein Probekochen durchzuführen, die Beschriftungen anzubringen. «Es sind oft auch kleinere Vorbereitungsarbeiten, die aber entscheidend sind für den reibungslosen Betrieb.»

Das «Centurion Towerhotel» verfügt über 66 Zimmer. Rund die Hälfte ist ausgestattet mit einer Kochnische. Bild: Sandra Ardizzone

In den vergangenen Wochen habe sie lernen dürfen, flexibel zu bleiben und Geduld zu haben, sagt sie mit einem herzhaften Lachen. Es sei wahrscheinlich normal, fügt sie an, dass alles auf den letzten Drücker fertig werde. «Aber es kommt gut.» Sie ist zuver­sichtlich, dass die Region belebt werden kann mit dem neuen Hotel.

In einer ersten Phase werde es darum gehen, das Angebot bekannt zu machen, Erfahrungen zu sammeln. Interessiert ist sie an den Rückmeldungen der Besucher. «Man kann ab 1. März auch spontan vorbeikommen und einen Blick bei uns reinwerfen. Wir wollen nahe sein an der Bevölkerung und zeigen die Räumlichkeiten gerne.»