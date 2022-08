In Windisch und Baden: Laserstrahl auf Polizei gerichtet

Windisch/Baden Laserstrahl auf Polizei gerichtet: Verdächtiger ermittelt und festgenommen In der Nacht auf Sonntag richtete jemand in Windisch einen Laserstrahl gegen die Polizei. Da dieser für weitere Vorfälle verantwortlich ist, sucht die Polizei Augenzeugen. 21.08.2022, 16.36 Uhr

Wer mit einem Laserpointer geblendet wird, kann schwere Verletzungen am Auge erleiden. Pius Amrein

In der Nacht auf Sonntag richtete jemand in Windisch einen Laserstrahl gegen die Polizei. Diese konnte einen 18-Jährigen ermitteln und festnehmen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau fuhr am Sonntag, kurz nach 3.30 Uhr durch Windisch. Plötzlich wurde der Wagen aus einer Wohnsiedlung heraus von einem grünen Laserstrahl getroffen. Dadurch wurde der Beifahrer geblendet und zeigte Sehstörungen. Erst später im Spital sollte sich zeigen, dass er keinen Schaden am Auge erlitten hatte.

Sofort stoppten die Polizisten und machten sich auf die Suche nach der Herkunft. In einem angrenzenden Mehrfamilienhaus öffnete ihnen ein 18-Jähriger, der jedoch zunächst bestritt, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Mit einem Hausdurchsuchungsbefehl der Staatsanwaltschaft kontrollierten die Polizisten die Wohnung und stiessen auf einen Laserpointer. Einen zweiten fanden sie im Rasen vor dem Wohnhaus.

Laserpointer auch in Baden und Wettingen eingesetzt

In der Folge nahm die Kantonspolizei den jungen Mann fest. Bei den folgenden Befragungen gab der 18-Jährige die Tat schliesslich zu. Zudem gestand er, bereits am Freitag- und Samstagabend in Wettingen und Baden mehrfach mit einem Laserpointer herumgeleuchtet zu haben. Dabei hatte er diesen unter anderem auf Polizisten im Einsatz sowie auf einen Zug gerichtet. Zum Motiv befragt gab der Mann an, aus Spass gehandelt zu haben. Er muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der junge Mann den Laser noch auf weitere Personen gerichtet hatte, sucht die Kantonspolizei in Baden (Telefon 056 200 11 11) Augenzeugen und mögliche weitere Geschädigte. (pd/pin)