Windisch: Freilichttheater zeigt «Der Besuch der alten Dame»

Windisch Zwei Jahre nach dem Casting steht das Aargauer Freilichtspektakel vor der Premiere – geprobt wird auch in der Hitze Das 14. Aargauische Freilichttheater führt zu Ehren des 101. Geburtstags von Friedrich Dürrenmatt den Klassiker «Der Besuch der alten Dame» auf. Regisseur Peter E. Wüthrich verrät, warum er für Windisch eine eigene Freilichtfassung schrieb und eine musikalische Welturaufführung bevorsteht. Ina Wiedenmann Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Bühnenbild für die Aufführung «Der Besuch der alten Dame» steht in Windisch bereit. Die Theaterproben laufen auf Hochtouren. Ina Wiedenmann

Herr Ill liegt am Boden des Güllener Bahnhofs. Er ist verzweifelt, hat Angst und will weg. Der Bürgermeister und die Güllener wollen aber genau das Gegenteil: Er soll unbedingt hierbleiben. «Ihre Angst ist lächerlich», redet der Bürgermeister auf den Reisewilligen ein, der letzten Endes doch im Dorf bleibt. Aber was wird aus Herrn Ill? Die vermögende alte Dame, Claire Zachanassian, lockt mit einer Milliarde dafür, dass ihn jemand tötet. Können die Güllener dieser Versuchung widerstehen?

Auf dem Platz neben der Windischer Dorfturnhalle ist es derzeit sehr heiss. Ina Wiedenmann

Das Ensemble des Aargauischen Freilichttheaters probt in sengender Hitze. Sie haben Fächer dabei, Strohhüte auf und suchen bei jeder Gelegenheit den Schatten. Trotz Temperaturen über 30 Grad feilen sie konzentriert unter der Regie von Peter E. Wüthrich an den Szenen 21 bis 32.

Die Premiere am 29. Juli von Friedrich Dürrenmatts «Der Besuch der alten Dame» steht unmittelbar bevor. Sie arbeiten seit März daran, bisher dreimal pro Woche. Jetzt, so kurz vor den Aufführungen, trifft man sie täglich hinter der Windischer Dorfturnhalle an.

Regisseur Peter E. Wüthrich. Ina Wiedenmann

«Ein Freilichttheater hat keinen Vorhang. Es ist plakativer und die Handlung muss immer weitergehen», verrät Peter E. Wüthrich. Daher änderte der Regisseur an jeder Szene etwas, um sie an die Freilichtgegebenheiten von Windisch anzupassen.

Das Bühnenbild war ebenso eine besondere Herausforderung. Die vier Gebäude von Güllen – der Bahnhof, Ills Laden, die Scheune und der Goldene Apostel – werden während der Aufführung eine Metamorphose durchlaufen, wie auch die Menschen selbst, so Wüthrich und zeigt den farbenfrohen Entwurf des Bühnenbildes.

Mindestens zwei Kostüme pro Schauspieler

Farbenfroh sind auch die Kostüme, alle aus den 50er-Jahren. Während die einen draussen mit Wüthrich proben, verwandeln sich die anderen in der Garderobe zum ersten Mal optisch in ihre Figuren. Sekundenschnell werden sie zur behüteten Güllenerin und zum bebrillten Blinden.

Vor dem farbenfrohen Bühnenbild tragen die Mitwirkenden Kostüme aus den 1950er-Jahren. Ina Wiedenmann

Für die 40 Schauspielerinnen und Schauspieler hängen insgesamt 87 Bügel mit Kostümen bereit. Jeder braucht mindestens zwei verschiedene, so die Dame des Ateliers Domani während der Kostümprobe.

«Bis zur Premiere ist noch einiges zu tun», weiss der bekennende Dürrenmatt-Fan Peter E. Wüthrich. Sobald das Bühnenbild steht, gilt es, alles zusammenzufügen: die Geräusche, das Licht, Proben mit den Kostümen und das Zusammenspiel aller Beteiligter – auf und hinter der Bühne.

Der Besuch der alten Dame im Video. Ina Wiedenmann

Der Regisseur ist mit seinem Ensemble im Zeitplan. Er erinnert sich daran, dass das Casting für das 14. Aargauische Freilichttheater bereits im Jahr 2020 stattgefunden hat. Obwohl einige wenige Schauspielerinnen und Schauspieler inzwischen abgesprungen sind und durch andere ersetzt werden mussten, kann er sich ganz auf sein Team verlassen.

Die Rollen werden mit den Laien erarbeitet

In seinem Ensemble spielen Profis und Laien zusammen. Ein Profi wie Tina Kym, sie spielt die alte Dame, kann von sich aus dem Regisseur eine Bandbreite anbieten. Mit Laien erarbeitet Wüthrich dagegen erst einmal die Rolle.

Profis und Laien treten in Windisch gemeinsam auf. Ina Wiedenmann

Während der Probe steht Wüthrich öfters auf und greift ins Geschehen ein. Er macht vor, wie er einzelne Momente auf der Bühne gerne haben möchte. «Es zu zeigen ist oft besser, als es zu erklären», begründet Wüthrich sein Vorgehen. Schauspieler Flurin Cabalzar, der im Stück den urigen Lehrer spielt, sagt über Wüthrich:

«Er ist konsequent und kompetent und steht über den Dingen. Er baut keine Führungsaggression auf.»

Wer Wüthrich auf sich wirken lässt und dabei seine warme, tiefe Stimme hört, kann dem nur beipflichten.

Mitglieder aus dem Operettenchor wirken mit

Während Peter E. Wüthrich am Ende des Probennachmittags letzte Tipps gibt, hat er die uneingeschränkte Aufmerksamkeit aller. Das gesamte Ensemble freut sich sehr darauf, dass es endlich losgeht. Die Anspannung wird täglich grösser. Aber sie seien sehr gut vorbereitet auf die Saison, gestehen einige der Schauspielerinnen und Schauspieler.

Die beiden Hauptdarsteller: Tina Kym als Claire Zachanassian und Peter Rathgeb als Herr Ill. Ina Wiedenmann

Wüthrich stellt in Aussicht, dass die Freilichtfassung der alten Dame trotz Tragik leicht zu Ende gehen wird. «Zum Schluss tanzen alle», verrät der Regisseur im Voraus. Noch eine weitere Besonderheit erwartet das Publikum: Die Welturaufführung des Lieds Güllen, komponiert und getextet von Marc Frei. Der Güllener Chor wird unterstützt von acht Mitgliedern aus dem Operettenchor Möriken–Wildegg.

Einen Besuch des Aargauischen Freilichttheaters sollte man sich nicht entgehen lassen. Der Regisseur hofft, dass es nicht regnet und die Zuschauer viel Spass mit dem Geschehen auf der Bühne haben werden.

Die Aufführungen finden vom 29. Juli bis 27. August neben der Dorftunhalle Windisch statt. Tickets gibt es hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen