Vier Fragen an jüngste Kandidaten für den Einwohnerrat Windisch

Windisch «Was würden Sie mit einer Million Franken machen?»: Die jüngsten Anwärter für den Einwohnerrat antworten Am 28. November wählt Windisch die neue Legislative. Die AZ hat den jeweils jüngsten und neuen Kandidierenden – Frauen sind nicht darunter – der sieben Parteien auf den Zahn gefühlt. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Ende November werden die 40 Sitze des Einwohnerrats Windisch neu besetzt. Michael Hunziker (26. Juni 2021)

Raphael Erdin, 24 Jahre, SVP

Warum kandidieren Sie gerade jetzt?

Seit dem Jahr 2017 beschäftige ich mich mehr und mehr mit politischen Themen. Nach einem überzeugenden Gespräch mit unserem Parteipräsidenten Fabian Schütz bin ich motiviert, mich aktiv zu engagieren. Ich bin eine Person, welche Aufträge zum Wohle der Allgemeinheit gerne an sich nimmt. Dies ist auch unter anderem einer der Gründe, weswegen ich im Bataillonsstab des Inf Bat 20 tätig bin.

Über Raphael Erdin Erdin ist Teamleiter Immobilienbewirtschaftung und ledig. Hobbys: Wandern, Skifahren sowie Familie und Freunde.

Raphael Erdin (1997), neu. zvg

Windisch bekommt eine Million Franken geschenkt. Wofür soll die Gemeinde diese einsetzen?

Es ist immer eine gute Frage, was mit geschenktem Geld anzufangen ist. Ich bin eine sparsame Person und gebe mein Geld nicht sinnlos aus. Dies empfehle ich auch der Gemeinde. Meines Erachtens müsste diese Million zurückgestellt oder sinnvoll in Neubauten und Umbauten von Schulanlagen oder in die Verkehrsinfrastruktur investiert werden. Man weiss nie, was die Zukunft mit sich bringt.

Welches Diskussionsthema können Sie aktuell nicht mehr hören?

Covid-19. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber an jedem Anlass, egal ob mit Freunden, mit der Familie oder bei der Arbeit, dieses Thema wird immer thematisiert und führt oft zu hitzigen Gesprächen ohne Ende. Hier bin ich klar der Meinung, dass schnellstmöglich eine adäquate Lösung gefunden werden muss, damit wir wieder in unseren gewohnten Alltag zurückkehren können.

Sie werden gewählt. Zu welchem Thema reichen Sie Ihre erste Motion ein?

Obwohl ich beruflich bereits seit 2019 in der Region tätig bin, muss ich noch viel von den Bedürfnissen und Ansprüchen der Bevölkerung aufsaugen, um deren Anliegen mehr und mehr zu verstehen. Derzeit kann ich erwähnen, dass ich mich stark für die Verbesserung der aktuellen Verkehrslage, die Aufwertung alter Infrastrukturen und die Verbesserung im Bereich Ordnung und Sicherheit einsetzen werde.

Joel Geller, 22 Jahre, GLP

Warum kandidieren Sie gerade jetzt?

Die Situation hat momentan sehr gut gepasst, da einerseits die GLP sich das erste Mal für den Einwohnerrat in Windisch aufstellen lässt und andererseits ich bis anhin nur als Parteimitglied aktiv war. Ich war der Meinung, dass es an der Zeit ist, auf politischer Ebene mehr Erfahrungen zu sammeln, und darum habe ich beschlossen, zu kandidieren.

Über Joel Geller Geller ist Student Lebensmitteltechnologie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und ledig. Hobbys: Skifahren, Radfahren und Joggen.

Joel Geller (1999), neu. zvg

Windisch bekommt eine Million Franken geschenkt. Wofür soll die Gemeinde diese einsetzen?

Um weiterhin ein attraktiver Standort zu bleiben, sollte Windisch mehr Geld für flexiblere und modernere Tagesstrukturen einsetzen. Das fördert eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ebenfalls sollte Windisch mehr Grünflächen und Begegnungszonen schaffen, welche für eine bessere Lebensqualität sorgen.

Welches Diskussionsthema können Sie aktuell nicht mehr hören?

Schwierig zu sagen, einerseits ist es langsam ermüdend, über die Covid-19-Pandemie zu diskutieren. Andererseits ist es trotzdem noch ein sehr aktuelles und wichtiges Thema, bei dem wir am Ball bleiben und die richtigen Entscheidungen treffen müssen. Deshalb ist ein Austausch miteinander immer noch wichtig.

Sie werden gewählt. Zu welchem Thema reichen Sie Ihre erste Motion ein?

Ich denke, dass es wichtig ist, einen Vorstoss auszuarbeiten, welcher ökologischen Fortschritt bringt, aber auch mit einem wirtschaftlichen Wachstum einhergeht. In diesem Rahmen könnte man Ideen umsetzen, welche Windisch attraktiv machen, sowohl für die Menschen als auch für Unternehmen.

Ismail Prada, 27 Jahre, SP

Warum kandidieren Sie gerade jetzt?

Als Neuzuzüger ist dies meine erste Gelegenheit in Windisch, für den Einwohnerrat zu kandidieren. Als ich hergezogen bin, habe ich beschlossen, mich für die Gemeinschaft politisch und sozial zu engagieren. Die Gelegenheit als Einwohnerrat mitzuwirken, erschien mir dazu äusserst geeignet.

Über Ismail Prada Prada arbeitet als Computerlinguist. Er ist verheiratet und hat eine anderthalbjährige Tochter. Hobbys: Pen-&-Paper-Rollenspiele und Zeit mit der Familie verbringen.

Ismail Prada (1993), neu. zvg

Windisch bekommt eine Million Franken geschenkt. Wofür soll die Gemeinde diese einsetzen?

Die SP-Fraktion hat letzten Mai eine Motion zur Umsetzung des Schwimmunterrichts an der Schule Windisch eingereicht. Mit einer Million Franken für Transport und zusätzliches Personal stünde der Einführung eines Schwimmunterrichts, der allen Kindern unabhängig des Portemonnaies der Eltern zur Verfügung stünde, nichts mehr im Wege. Das wäre gerade in Windisch, dem Wasserschloss der Schweiz, wichtig.

Welches Diskussionsthema können Sie aktuell nicht mehr hören?

Die Antwort dazu ist wohl zu offensichtlich: Impfungen. Ich verstehe, wieso dieses Thema so viele Menschen bewegt, aber ich befürchte, es überschattet andere wichtige Themen, die auch während der Pandemie weiterhin relevant sind, wie die Bekämpfung des Klimawandels, die Behandlung der Flüchtlinge an den Grenzen Europas und die soziale Ungleichheit innerhalb der Schweiz.

Sie werden gewählt. Zu welchem Thema reichen Sie Ihre erste Motion ein?

Meine erste Motion würde die Gemeinde beauftragen, ein Energieleitbild für die nächsten Jahre auszuarbeiten. Aktion auf nationaler Ebene gegen den Klimawandel ist wichtig, aber wir sollten auch herausfinden, was wir als Gemeinde schon jetzt unternehmen können.

Gabriele Tani, 19 Jahre, FDP

Warum kandidieren Sie gerade jetzt?

Wir jungen Menschen sind gefordert! Die gegenwärtigen Problemstellungen – ökologisch, ökonomisch und gesundheitspolitisch – haben einen direkten Einfluss auf künftige Generationen und auch auf mich. Deshalb setze ich mich mit liberalen Ideen für sinnvolle und zukunftsgerichtete Lösungen für das Allgemeinwohl ein.

Über Gabriele Tani Tani ist Fachmann Bewegungs- und Gesundheitsförderung EFZ und ledig. Hobbys: Volleyball und Musik machen bzw. produzieren.

Gabriele Tani (2002), neu. zvg

Windisch bekommt eine Million Franken geschenkt. Wofür soll die Gemeinde diese einsetzen?

Einerseits würde ich in die Standortförderung investieren, um die Attraktivität der Gemeinde für Firmen wie zum Beispiel Start-ups zu fördern wie im Technopark auf dem Spinnereiareal. Andererseits sollte mehr in kulturelle und generationenübergreifende Projekte investiert werden. Konkret denke ich an einen regelmässigen Austausch zwischen Alt und Jung.

Welches Diskussionsthema können Sie aktuell nicht mehr hören?

Grundsätzlich gibt es kein Thema, welches für mich nicht diskussionswürdig ist. Debatten sind für jeden demokratischen Prozess wichtig. Insofern bin ich offen für allerlei Diskussionsthemen. Wichtig sind mir dabei der gegenseitige Respekt und das aktive Zuhören.

Sie werden gewählt. Zu welchem Thema reichen Sie Ihre erste Motion ein?

Meine erste Motion würde ich zum Thema generationenübergreifende Angebote einreichen. Der Austausch zwischen Alt und Jung liegt mir sehr am Herzen. Nur gemeinsam und generationenübergreifend können wir uns gesellschaftlich, kulturell und politisch weiterentwickeln.

Jonathan Schibli, 19 Jahre, EVP

Warum kandidieren Sie gerade jetzt?

Ich interessiere mich schon länger für Politik und kam durch meinen Vater, welcher lange Einwohnerrat war, schon früh in Kontakt mit kommunalpolitischen Themen. Ich kandidiere jetzt, da ich erst letztes Jahr volljährig wurde und damit das aktive und passive Wahlrecht erhalten habe.

Über Jonathan Schibli Schibli ist Landwirt sowie Betriebshelfer und ledig. Hobbys: Jungscharleiter.

Jonathan Schibli (2002), neu. zvg

Windisch bekommt eine Million Franken geschenkt. Wofür soll die Gemeinde diese einsetzen?

Um Schulden abzubauen. Alle relevanten Investitionen sind in der Finanzplanung enthalten. Obschon die Nettoverschuldung auf 92 Franken pro Einwohner reduziert wurde, ist es wichtig, diesen Prozess fortzusetzen, da grosse, fremdfinanzierte Investitionen anstehen. Durch konsequenten Schuldenabbau sollte es möglich sein, die 100-Prozent-Verschuldungsgrenze entgegen dem Budget 2022 nicht zu überschreiten.

Welches Diskussionsthema können Sie aktuell nicht mehr hören?

Covid-19 mit allen dazugehörigen Aspekten. Selbstverständlich ist die Thematik ernst und omnipräsent, jedoch wirken die ständige Medienpräsenz sowie die Meinungsdifferenzen in der Bevölkerung, welche sich auf alle Lebensbereiche erstrecken, sehr ermüdend auf mich. Die Diskussionen um Impfungen, Lockdowns, Massnahmen etc. rauben Kraft für die Arbeit an anderen Baustellen, welche auch wichtig wären.

Sie werden gewählt. Zu welchem Thema reichen Sie Ihre erste Motion ein?

Die Förderung erneuerbarer Energien, der Einbau von Hackschnitzelheizungen in Gemeindebauten und Fernwärmeanlagen sollen forciert werden. Hackschnitzelheizungen sind annähernd CO 2 -neutral und nutzen Biomasse aus der Region. Da der Holzverkauf nicht mehr kostendeckend ist und daher unsere Wälder unternutzt werden, könnten lokale Synergien zwischen Gemeinde, Forstbetrieben und der Landwirtschaft genutzt werden.

Stefan Stammbach, 37 Jahre, Die Mitte

Warum kandidieren Sie gerade jetzt?

Als selbstständiger Unternehmer ist es mir ein Anliegen, dass Windisch ein attraktiver Standort für aufstrebende Unternehmen ist und als Vater von vier Kindern liegt mir die Bildung als unser wichtigster Rohstoff sehr am Herzen. Ich habe durch meine unternehmerische Tätigkeit die Möglichkeit, mir die Zeit so einzuteilen, dass ich aktiv an der Gestaltung von Windisch mitwirken kann.

Über Stefan Stammbach Stammbach ist Unternehmer und Geschäftsführer. Er ist geschieden, hat vier Kinder und lebt in einer Partnerschaft. Hobbys: Mountainbike und Co-Leiter Miniturnen.

Stefan Stammbach (1984), neu. zvg

Windisch bekommt eine Million Franken geschenkt. Wofür soll die Gemeinde diese einsetzen?

Auf der Basis des Budgets der Gemeinde Windisch sind eine Million Franken kein grosser Betrag, daher würde ich diesen zu Gunsten eines Fonds verwenden, welcher es ermöglicht, Start-ups, die in Windisch ansässig werden, zu unterstützen. Die Nähe zur Fachhochschule Nordwestschweiz und die gute Anbindung an den Verkehr sind attraktive Standortvorteile. Diese sollten aktiv nach aussen getragen werden.

Welches Diskussionsthema können Sie aktuell nicht mehr hören?

Ich persönlich habe sehr Mühe mit der Diskussion um die aktuelle Impfthematik. Meiner Meinung nach ist es weder zielführend, jemanden zu einer Impfung zu zwingen, noch ist es zielführend, diese zu verteufeln. Ich bin ein Verfechter davon, dass jeder Mensch selber entscheiden kann, was er mit seinem Körper tut. Ich würde mir wünschen, dass hier die Meinung des anderen wieder mehr akzeptiert wird.

Sie werden gewählt. Zu welchem Thema reichen Sie Ihre erste Motion ein?

Ich bin davon überzeugt, dass Bildung der einzige Rohstoff ist, über welchen wir Schweizer verfügen, daher würde ich gerne eine Motion einreichen, welche es ermöglicht, die Talente der Windischer Schülerinnen und Schüler im Bereich der Technik aktiv zu fördern. Dies durch die Schaffung eines Freifachangebots «Technik erleben».

Julian Widmer, 21 Jahre, Grüne

Warum kandidieren Sie gerade jetzt?

Seit meiner Geburt lebe ich in Windisch und beteilige mich aktiv am Dorfleben und in mehreren Vereinen. Auch waren lokalpolitische Themen bei uns in der Familie schon immer ein Thema. Daher ist es also naheliegend, dass ich früher oder später für den Einwohnerrat kandidiere.

Über Julian Widmer Widmer ist Student Pflege und ledig. Hobbys: Cevi und Feuerwehr.

Julian Widmer (2000), neu. zvg

Windisch bekommt eine Million Franken geschenkt. Wofür soll die Gemeinde diese einsetzen?

Das Geld sollte den Vereinen zur Verfügung gestellt werden. Die Vereine sorgen für ein reges Dorfleben, etwa, indem sie Kindern eine Freizeitbeschäftigung bieten (z. B. Cevi, Jubla), Anlässe organisieren, bei welchen sich Jung und Alt trifft (z. B. Fasnacht-, Kultur- und Quartiervereine), oder den Leuten die Möglichkeit geben, fit zu bleiben (z. B. Turnvereine und Sportklubs), um nur einige zu nennen.

Welches Diskussionsthema können Sie aktuell nicht mehr hören?

Die ganze Diskussion der Covid-Skeptiker: Durch meine Ausbildung zum Pflegefachmann habe ich miterlebt, wie es ist, wenn das Gesundheitssystem am Anschlag ist. Ich finde es daher sehr befremdlich, dass es trotzdem Personen und Gruppen gibt, welche sich mit allen Mitteln gegen Massnahmen wehren, mit denen eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern versucht wird.

Sie werden gewählt. Zu welchem Thema reichen Sie Ihre erste Motion ein?

Ich kann mir gut vorstellen, eine Motion zum Thema Fahrradverkehr zwischen Windisch und Brugg einzureichen. Bis heute besteht noch keine direkte Fahrradverbindung zwischen dem Campus und dem Zentrum von Brugg. Ich habe aber schon von diversen Seiten gehört, dass die Nachfrage dafür durchaus gross ist.