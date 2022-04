Kunzareal Windisch: Wie ein Fabrikareal zum Wohnraum wird

Windisch Wie aus dem Fabrikareal von Heinrich Kunz ein begehrtes Wohnquartier wurde Der legendäre und rastlose Spinnerkönig Heinrich Kunz sowie die Quartierentwicklung werden in drei Büchern gewürdigt. Warum auf dem Gebiet in Unterwindisch damals während zehn Jahren eine Frau den Ton angab, erfuhren rund 60 Gäste an einer Präsentation vor Ort. Dieter Minder Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Das Areal in Unterwindisch mit der früheren Spinnerei von Heinrich Kunz. zvg

Heinrich Kunz war einer der ersten grossen Industriepioniere der Schweiz und in dieser Eigenschaft hat er Windisch vor 200 Jahren einen Stempel aufgeprägt. In zwei Bänden dokumentiert Werner Bosshard aus Oetwil am See das Leben von Heinrich Kunz. «Erfolgreich, rastlos und rücksichtslos» ist die Biografie betitelt.

Der zweite Band ist eine Briefedition mit Faksimile der in Sütterlin verfassten Originale und den Transkriptionen. Sie geben Einblicke in das Familien- und Geschäftsleben des damals grössten Spinnereibesitzers in Europa. Zwischen dem Glarnerland und Windisch führte er acht Betriebe.

Das Diesellokal ist heute ein beliebtes Veranstaltungslokal im Kunzareal. Michael Hunziker

Was aus dem ehemaligen Fabrikareal wurde, zeigt Rolf E. Jeker in seinem Buch. Im Diesellokal wurden sie von den Autoren vorgestellt.

Die Schwester ist Chef in Windisch

«Sein grosser Irrthum bestand darin, vollkommen zu verkennen, dass von der Natur nicht jedem Individuum das Maass der Kräfte und der Mittel verliehen ist, welches sie ihm hatte zutheil werden lassen.» Dieser Satz aus dem im Oktober 1859 in der NZZ erschienen Nekrolog beschreibt Heinrich Kunz deutlich, wie Werner Bosshard in seiner Präsentation des Industriepioniers ausführte. Er hatte diese unter den Titel «Rosinen-Picken aus der Biografie von Spinnerkönig Heinrich Kunz (1793–1859) gestellt.

Susanna Zollinger-Kunz (1790–1849), Ölgemälde von Giacomo Gritti (1819–1891). zvg/Familienarchiv Wunderly, Meilen

Bosshard ging vor allem auf Susanna Zollinger-Kunz und Elisabetha Hauser-Kunz ein, die beiden Schwestern des Spinnerkönigs sowie dessen Nichte Susette. «Zu ihr hatte er ein ausgesprochen gutes Vertrauensverhältnis», sage Werner Bosshard. Als diese heiratete, schrieb er dem jungen Paar Wunderly-Zollinger: «... wünsche Euch einen Knaben oder Mädchen oder was ihr für den Anfang lieber wollt.»

Die drei Frauen spielten im Leben von Kunz eine bedeutende Rolle. So lebte Susanna Zollinger-Kunz mit ihren Kindern in der Fabrikantenvilla in Windisch. Dort sei sie, so Bosshard, zehn Jahre dem Betrieb vorgestanden.

1827 waren die Windischer begeistert

Im Kapitel «Begeisterter Empfang in Windisch» schreibt Bosshard vom Entstehend des Betriebs in Unterwindisch. Die Gemeindeversammlung 1827 beschloss, Kunz einen Brief zukommen zu lassen, um ihrer Freude Ausdruck zu geben und ihm das Bürgerrecht anzubieten. Im Brief vom 29. Dezember 1827 heisst es unter anderem:

«Die Gemeinde Windisch und Oberburg hat in ihrer heutigen Versammlung mit besonderem Wohlgefallen vernommen, dass Sie in ihrem Gebiete eine Spinnmaschine zu erbauen und das dazu dienliche Lokal zu erhandeln wünschen.»

Unterzeichnet ist der Brief von Gemeindeammann Samuel Laupper und Gemeindeschreiber Johann Franz Rauber. Den Brief brachte der gesamte Gemeinderat persönlich nach Uster.

Porträt von Fabrikant Heinrich Kunz, Spinnerkönig in Europa, ca. 1830. zvg

1829 begann der Betrieb, bald darauf arbeiteten dort über 500 Personen. Die harte Haltung von Kunz führte bald zu Konflikten. Davon zeugt 1844 ein Brief von Kunz an den Windischer Pfarrer Jakob Amsler. Er wirft Amsler darin unter anderem vor, «als offener Gegner» der Fabrikschule aufzutreten, ohne diese einmal besucht zu haben. Weiter erwähnt er einen Schmähbrief von Amsler an den Pfarrer in Linthtal. Dort besass Kunz ebenfalls eine Spinnerei.

Altes Fabrikschulhaus der Spinnerei Kunz in Unterwindisch. zvg

Der Hauptgrund für den Standort Windisch war die Wasserkraft. Um diese zu nutzen, liess Kunz extra einen Kanal anlegen. Dieser wird heute noch genutzt. Das vor etwa 30 Jahren durch die Proma Energie AG sanierte Kleinkraftwerk gehört heute der Axpo.

Kunzareal in Windisch mit der alten Spinnerei und dem Kanal. Claudia Meier (14. Juli 2020)

Kunz starb unverheiratet und kinderlos. Schon die Übergabe der Betriebe an die nächste Generation war nicht einfach. Bei seinem Tod 1859 hinterliess Kunz ein Vermögen von fast 17 Millionen Franken. 1912 wurde die Spinnerei erstmals verkauft. Es folgten mehrere Handwechsel und im Jahre 2000 wurde sie still gelegt.

Fast wie ein Paradies

Der Niedergang der Textilindustrie in der Schweiz verschonte auch den Betrieb in Unterwindisch nicht. Wie sich das Areal zu einem bevorzugten und lebendigen Wohngebiet entwickelte und weiter entwickelt, ist das Thema des Buchs von Rolf E. Jeker Graber. «Urban, lebendig und beliebt» heisst es im Untertitel seines Buchs «Kunzareal heute».

Aus dem ehemaligen Fabrikareal der Spinnerei in Unterwindisch ist direkt an der Reuss ein begehrtes Wohnquartier entstanden. zvg

Jeker bezeichnet es als «Fallbeispiel einer gelungenen Arealumnutzung». Der Quartierbewohner Jeker dokumentiert vor allem mit Fotos, das vielfältige und dynamische Leben im Kunzareal. In seiner lebendigen Art und Weise liess er vor dem Publikum am Donnerstagabend verschiedene Etappen der letzten 20 Jahre aufleben. In den denkmalgeschützten Häusern der alten Spinnerei wurden Lofts eingebaut. Es folgten weitere Umnutzungen und Neubauten, die das Wohnquartier ständig wachsen liessen.

Die beiden Buchautoren (v.l.): Werner Bosshard und Rolf E. Jeker Graber. Dieter Minder

Hier profitieren die Bewohner in den modernen Bauten ebenso von einer ruhigen Natur zwischen Aare und Reuss. Sie bereichern das Leben mit vielfältigsten gemeinsamen Aktivitäten, was ein prosperierendes Quartier in Unterwindisch entstehen liess.

Gemeindepräsidentin Heidi Ammon von Windisch. Bild: Michael Hunziker

Im Buch erinnert Jeker auch an das Hochwasser, das 2005 das Quartier heimsuchte. Die Hilfsbereitschaft der höher wohnenden Windischer sowie die Solidarität und der Zusammenhalt der Quartierbewohner waren dabei ein wichtiger Bestandteil. Dass die Leute in Unterwindisch offen sind und auch Neuzuzüger willkommen heissen, betonte Gemeindepräsidentin Heidi Amon eingangs der Buchvernissage. Sie baute dabei auf den eigenen Erfahrungen auf, als sie mit ihrem Mann von rund 30 Jahren aus der Ostschweiz nach Unterwindisch zog.

Bezugsquellen Buch von Rolf E. Jeker Graber unter www.c-d.ch und Bücher von Werner Bosshard, Verein für Wirtschaftshistorische Studien, www.pioniere.ch.

