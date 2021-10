Windisch: Alte Kantonsschule Aarau zu Besuch bei den PDAG

Windisch «Wenn es mir mal schlecht geht, wäre ich hier gut aufgehoben» – Jugendliche erleben die Arbeit mit psychisch Kranken aus nächster Nähe Fast eine Woche lang erhielten 13 Schülerinnen und Schüler von der Alten Kantonsschule Aarau Einblick in den Betrieb der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) in Windisch. Was diese Tage bewirken sollen und welche Erkenntnisse die Teilnehmenden mitnehmen. Carla Honold Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

«Wenn man das Bein gebrochen hat, dann geht man zum Arzt. Bei psychischen Krankheiten gibt es genauso ein Hilfsangebot», sagt Jürg Zimmermann, Lehrer an der Alten Kantonsschule Aarau. Vielen sei nicht bewusst, wie alltäglich Herausforderungen in Bezug auf das psychische Wohlbefinden sind und dass man diese behandeln kann.

Für Schulen ist die psychische Gesundheit von Jugendlichen ein wichtiges Thema. Aus diesem Grund wandte sich Zimmermann vor einem halben Jahr mit dem Vorschlag einer Projektwoche zum Thema psychischer Gesundheit an die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) mit dem Hauptstandort in Windisch.

Der Wissensstand ist noch zu verbessern

Jedes Jahr erbringen die Zweitklässler der Alten Kantonsschule Aarau während einer Woche ein soziales Engagement. In diesem Jahr absolvierten 13 Schülerinnen und Schüler aus Zimmermanns Klasse die Woche bei den PDAG in Windisch. Der Rest ist in anderen sozialen Institutionen in Aarau unterwegs. Der Klassenlehrer sagt:

«Das Ziel der Projektwoche ist es, die Klasse bezüglich körperlicher und geistiger Gesundheit zu sensibilisieren.»

Zu Beginn der Projektwoche in Windisch markierten die Jugendlichen ihren Informationsstand bezüglich psychischer Erkrankungen auf einem Spektrum. Auf der Linie von «gar nicht» bis «total» lagen alle Punkte im unteren Drittel.

Sie will zum Gespräch anregen

«Ich finde, es ist Teil unseres Auftrags, zur Entstigmatisierung und Enttabuisierung psychischer Krankheiten beizutragen», erklärt Aline Montandon. Sie ist die Leiterin Pflege, Fachtherapien und Sozialdienst der PDAG. Dementsprechend habe sie sich über Zimmermanns Anfrage gefreut.

«Projekte wie diese sind notwendig, um das Thema jungen Leuten zugänglich zu machen», so Montandon. In einem so gebildeten Land, wie der Schweiz, solle mehr und insbesondere ohne Scham über die psychische Gesundheit gesprochen werden. Sie weiss:

«Eine psychische Krankheit kann jeden treffen.»

Gemeinsam mit Mario Müller, dem Leiter Bildung Pflege der PDAG, stellte Montandon das Programm der Projektwoche zusammen. «Ende der Woche sollen die Jugendlichen unter anderem Verhaltensmuster psychischer Krankheiten besser erkennen, damit sie auch im persönlichen Umfeld auf Personen zugehen können», fasst sie zusammen.

Die Jugendlichen erlebten die Arbeit aus erster Hand

Auf verschiedenen Stationen konnten die Kantonsschülerinnen und

-schüler einen Einblick in den Klinikalltag erlangen. Dabei hatten sie direkten Patientenkontakt und durften den jeweiligen Teams bei der Arbeit zuschauen sowie mithelfen. Montandon betont:

«Besonders an der Woche war die Begleitung der Teilnehmenden durch Auszubildende im gleichen Alter.»

Diesen direkten Einblick schätzen die Jugendlichen. Kantonsschüler Synes erzählt: «Eine so realitätsnahe Erfahrung ist einmalig.»

Besonders beeindruckt habe ihn die Freundlichkeit und Geduld des Personals angesichts der grossen Herausforderungen. «Die Mitarbeitenden erbringen jeden Tag Höchstleistungen. Das ist bewundernswert», so Synes.

Man sieht den Personen ihre Erkrankung nicht an

In der gemeinsamen Abschlussrunde am Donnerstag teilen die Teilnehmenden ihre Erfahrungen. Sie erzählen vom Alltag in der Arbeit mit an Depression Erkrankten, Personen in der Entwöhnung oder Menschen, die mit einer kognitiven Wahrnehmungsstörung diagnostiziert wurden.

Aus der Runde hört man immer wieder Rückmeldungen wie diese: «Wir konnten uns mit den Patienten wie mit normalen Menschen unterhalten, übers Skifahren sprechen und UNO spielen.» Oder: «Wenn ich dem Patienten auf der Strasse begegnet wäre, hätte ich nie gedacht, dass er Schizophrenie hat.»

Psychische Gesundheit bei Lernenden ist Thema

Auch Lydia, die die Tage in der Klinik für Konsiliar-, Alters- und Neuropsychiatrie verbrachte, ist von der Arbeit der PDAG beeindruckt. Sie weiss:

«Wenn es mir mal schlecht geht, wäre ich hier gut aufgehoben.»

Die Schülerin könnte sich vorstellen, später als Psychologin tätig zu sein. An der Abschlussbesprechung steht Lydia auf und markiert einen neuen Punkt auf dem Spektrum, auf dem sie Anfang Woche ihren Wissensstand festhielt. Er liegt deutlich weiter in Richtung «total» als der Erste.

Alle Jugendlichen setzen den Punkt Ende Woche weiter rechts, im unteren Drittel liegt keine Markierungen mehr. «Jetzt ist mir bewusst, wie viel wir eigentlich nicht wissen», meint ein Schüler. Am fünften Tag besprechen die Schülerinnen und Schüler, die ihre Projektwoche an den PDAG verbrachten, ihre Erkenntnisse mit der ganzen Klasse.

Am 19. Oktober veranstalten die PDAG einen Aktionstag zum Thema psychische Gesundheit bei Lernenden. Aline Montandon und Mario Müller informieren Angehörige und Erwachsene ab 18 Jahren im Rahmen der Veranstaltung von 18 bis 20 Uhr. Anmelden können sich Interessierte bis am 8. Oktober via die Website der PDAG.