Windisch: Einwohnerrat diskutiert über Campussaal und Blockzeiten

Windisch Wenn eine SP-Politikerin den Abbruch der Klimadiskussion beantragt und eine unheilige Allianz irritiert Der neu zusammengesetzte Einwohnerrat hat sich an seiner zweiten Sitzung im Campussaal mit dem Veranstaltungslokal, Blockzeiten am Nachmittag an den Schulen und weiteren Vorstössen befasst. Warum gleich mehrere Geschäfte zurückgezogen wurden. Claudia Meier Jetzt kommentieren 16.06.2022, 17.41 Uhr

Anders als bei der konstituierenden Sitzung im Januar, als die Einwohnerräte noch Masken tragen mussten, hat sich das Gemeindeparlament am 15. Juni ohne Masken mit der Zukunft des Campussaals befasst. Alex Spichale

Dass er froh sei, die Sitzung im Campussaal leiten zu dürfen, betonte Windischs Einwohnerratspräsident Philipp Umbricht (FDP) gleich zu Beginn der Sitzung am Mittwochabend. Denn hier sei es angenehm kühl im Gegensatz zum Sitzungsraum im obersten Stock des Gemeindehauses, wo sich das Gremium vor der Pandemie jeweils traf.

Gemeindepräsidentin Heidi Ammon von Windisch ist Mitglied der SVP. Michael Hunziker

Um den Campussaal respektive um die Verlängerung der Betriebsbeiträge ging es dann unter anderem auch an der Sitzung. «Können Sie sich noch an den Bahnhofplatz vor dem Campusbau erinnern?», fragte Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP) die 36 anwesenden – von 40 – Einwohnerratsmitglieder. Sie erinnerte daran, wie hier ein Leuchtturm entstanden und eine positive Entwicklung – für die Gemeinde Windisch auch in finanzieller Hinsicht – in Gang gekommen ist.

Novica Vidic von der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FiGPK) teilte die Meinung des Gemeinderats, dass Windisch mit dem Bau des Campus an Attraktivität gewonnen hat.

In der Diskussion sprach sich keine Partei gegen den jährlichen Betriebsbeitrag von maximal 190'000 Franken an die Campussaal Betriebs AG für die Jahre 2023 bis 2027 aus. Vielmehr wurde die Kritik laut, dass man die Gelder vor fünf Jahren – wie die Partnergemeinde Brugg – auch für zehn Jahre hätte sprechen können.

Mehrere Votanten riefen den Gemeinderat eindringlich dazu auf, rechtzeitig über die Zukunft des Aktionärsbindungsvertrags, der 2028 ausläuft, nachzudenken.

Die Musikschule Brugg feierte 2014 ihr 25-Jahr-Jubiläum im Campussaal. Sandra Ardizzone

Martin Gautschi (FDP) regte an, für dynamische Tarife zu sorgen, damit sich auch regionale KMU beispielsweise ein Weihnachtsessen unter der Woche im Campussaal leisten können und die Auslastung der Lokalität zu Randzeiten verbessert werden kann. Ohne Gegenstimmen hiessen die Einwohnerräte die Verlängerung der Betriebsbeiträge schliesslich gut.

Klimakonzept wird bis 2024 erarbeitet

Rege diskutiert wurde die Motion «Windisch 2040 treibhausgasneutral!» von SP, Grünen und Grünliberalen. Klimapolitisch soll Windisch analog grösseren Gemeinden wie Zürich, Winterthur oder Aarau eine Vorreiterrolle einnehmen und bis Ende 2023 ein Konzept erarbeiten.

Luzia Capanni ist in Windisch Fraktionspräsidentin der SP. zvg

Vizepräsidentin Monica Treichler (SP) verwies auf die Gemeinderatsklausur, in der festgehalten wurde, Windisch auf den Weg der Treibhausgasneutralität zu bringen. Ein strategisches Klimakonzept werde bis 2024 erstellt und daraus abgeleitete Massnahmen würden ab 2025 umgesetzt.

Der Gemeinderat empfahl, die Motion mit dieser zeitlichen Verschiebung zu überweisen. Fabian Schütz (SVP) hielt dagegen:

«Externe Berater reiben sich die Hände. Da werden Sachen festgeschrieben, die wir schon machen.»

In der Folge drehte sich die Debatte um die Systemgrenze, Vorgaben des Bundes, externe Profiteure, Profilierung, alternative Energiequellen und den Einbezug der Bevölkerung und nicht um den Kern der Motion. Deshalb beantragte SP-Fraktionspräsidentin Luzia Capanni den Abbruch der Diskussion, was gutgeheissen wurde. Mit 23 Ja- zu 11 Nein-Stimmen wurde die Motion vom Einwohnerrat überwiesen.

FDPlerin und SPler ziehen ihre Motion zurück

Karin Hefti (FDP) setzt sich seit Jahren dafür ein, dass der Unterricht an der Primarschule am Nachmittag in Blockzeiten erfolgt. In seiner Botschaft legt der Gemeinderat dar, dass auf das Begehren nicht eingetreten werden kann, und beantragt, das Postulat vom August 2020 abzuschreiben. Hefti ergänzte:

«Ich bin erstaunt über die Antwort des Gemeinderats, der aus vier Frauen besteht.»

Während die FDP mit einer Motion nachdoppeln wollte, bemängelte Marco Jacopini (SP) die Begründung des Gemeinderats. Man könne fast von einer unheiligen Allianz sprechen, fügte Philipp Ammon an. Wie die SP wollte der SVPler die Motion nicht unterstützen, sondern sprach sich für die Rückweisung des Postulats an den Gemeinderat aus.

Gemeinderätin Isabelle Bechtel, zuständig für das Ressort Bildung, appellierte an den Einwohnerrat, dem Bildungssystem Sorge zu tragen und nicht nur mehr Forderungen an die Schule zu stellen. Bechtel schlug die Bildung einer Arbeitsgruppe vor, die zwei Vorschläge ausarbeiten werde. Mit 31 Stimmen ging das Postulat als unerledigt zurück an den Gemeinderat. Nach Bechtels Zusage für einen Zwischenbericht bis Anfang 2023 zog Karin Hefti die Motion zurück.

Ebenfalls einen Rückzug machte Thomas Wernli (SP) mit der von SPlern und Grünen unterzeichneten Motion zur Quartierentwicklungsplanung. Für den Gemeinderat ist es ein gesellschaftliches und kein politisches Thema. Wernli kündigte jedoch an: «Wir stecken die Köpfe neu zusammen, optimieren die Motion und kommen nochmals.»

Baukredit für Schulanlage Dohlenzelg ist im Januar 2023 Thema

Ohne Gegenstimmen hiessen die Windischer Einwohnerrätinnen und -räte auch die beiden Kreditabrechnungen «Gesamtrevision Nutzungsplanung» und «Erneuerung Dorfstrasse» sowie die Rechnung 2021 gut und nahmen den Geschäftsbericht 2021 zustimmend zur Kenntnis.

Philipp Umbricht (FDP) ist in Windisch aktuell Einwohnerratspräsident. Alex Spichale

Einwohnerratspräsident Philipp Umbricht rief alle Mitglieder dazu auf, in Windisch am Zapfenstreich und Jugendfest vom 24./25. Juni teilzunehmen. Die Botschaft für den Neubau der Schulanlage Dohlenzelg soll am 18. Januar 2023 im Einwohnerrat behandelt werden. Da unklar ist, ob eine Sitzung ausreicht, hat das Büro einen Reservetermin für den 26. Januar festgelegt, ausnahmsweise an einem Donnerstag.

Ab 2024 ist laut Umbricht – ausser für die konstituierende Sitzung – keine Januarsitzung mehr vorgesehen, weil die meisten Geschäfte dann noch nicht vollständig aufgearbeitet sind. Stattdessen soll die Märzsitzung neu mit einem Reservetermin gestärkt werden.

Gemeindepräsidentin Heidi Ammon berichtete zum Abschluss der dreieinhalbstündigen Sitzung, dass sich der neue Gemeinderat Anfang April zu einer Klausur getroffen und für Windisch eine Vision 2032 formuliert habe. Darauf aufbauend werden nach den Sommerferien die Legislaturziele und die Finanzstrategie ausgearbeitet und kommuniziert.

