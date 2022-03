Windisch Welches Verkehrsregime gilt rund um den Centurion Tower? «Die Schleppkurven sind für die Breite massgebend» Der Windischer Gemeinderat beantwortet die Kleine Anfrage von SP-Einwohnerrat Fredy Bolt zur Verkehrssituation rund um den Centurion Tower. Michael Hunziker 29.03.2022, 05.00 Uhr

Blick auf den markanten Centurion Tower: In diesem sind ein Hotel, ein Restaurant sowie Wohnungen eingerichtet. Sandra Ardizzone (22. Februar 2021)

Es ist ein markanter Bau, der im Zentrum von Brugg und Windisch entstanden ist: der Centurion Tower mit Hotel, Restaurant sowie Wohnungen. Doch welches Verkehrsregime – Fahrtrichtung, Parkierungsregelung etc. – gilt rund um das 15-stöckige Gebäude unmittelbar beim Fachhochschul-Campus und beim Bahnhof? Welche Vorschriften enthielt die Baubewilligung? Unter anderem diesen Fragen ist der Windischer SP-Einwohnerrat Fredy Bolt nachgegangen.

In der mündlichen Beantwortung der Kleinen Anfrage an der Sitzung des Einwohnerrats am vergangenen Mittwochabend wies Gemeinderätin Anita Bruderer (FDP) darauf hin, dass auf den beiden Gemeindestrassen – der Unteren Klosterzelgstrasse im Süden sowie der Steinackerstrasse im Osten – in diesem Bereich die Regeln der Begegnungszone gelten. «Für den arealinternen Verkehr bestehen keine Vorschriften.»

So können Fahrzeuge ohne grössere Manöver wenden

SP-Einwohnerrat Bolt hatte sich ebenfalls danach erkundigt, weshalb die Einfahrt – oder Ausfahrt – an der Unteren Klosterzelgstrasse mehr als 9 Meter breit ist. Die normale Spur einer Kantonsstrasse betrage etwa 3,5 Meter. Der Zugang zum Fussweg Richtung Bahnhof und Busterminal messe gerade einmal 1,3 Meter.

Fredy Bolt ist Einwohnerrat der SP. zvg

Die Anfahrt sei anhand der Schleppkurven so ausgelegt, dass die zur Ver- und Entsorgung notwendigen Fahrzeuge ohne weitere grössere verkehrliche Manöver durchfahren können, hielt Gemeinderätin Anita Bruderer fest. Die Breite des Fusswegs werde als ausreichend betrachtet. Velofahrer sollen die Abfahrt – und damit verbunden die bestehenden Veloabstellplätze – nutzen.

Das Verkehrskonzept zur Ver- und Entsorgung ist so ausgelegt, fuhr die Gemeinderätin fort, dass die Fahrzeuge im Uhrzeigersinn über die Steinackerstrasse und Untere Klosterzelgstrasse zum nordwestlichen Zugang gelangen können und von dort entlang des Gebäudes der Fachhochschule wieder wegfahren.

«Dies gilt so lange, bis die Durchfahrt in die Industriestrasse erstellt ist.»

Nachgewiesen worden seien die Schleppkurven vom Büro Ballmer + Partner AG, Aarau, dem Verkehrsplaner des Projekts. Federführend sei in diesem Bereich die Stadt Brugg als Standortgemeinde.

Die Frage, ob die «übermässige» Breite der Ein- oder Ausfahrt begrünt oder der Fussweg verbreitert werden kann, verneinte Anita Bruderer. Denn die Schleppkurven seien für die Breite der Zufahrt massgebend.

Noch fehlt Signalisation für die Begegnungszone

Die Arbeiten zum Ausbau des Erdgeschosses im Centurion Tower werden im April abgeschlossen. «Danach werden alle noch pendenten Abnahmen getätigt», sagte Anita Bruderer auf die Frage, welche Massnahmen der Gemeinderat ergreifen will, um die Situation zu verbessern.

Gemeinderätin Anita Bruderer (FDP). Alex Spichale (12. August 2021)

Fredy Bolt hakte nach. Er wollte wissen, ob dem Gemeinderat bewusst sei, dass Mitarbeitende des Centurion Tower ihre Autos im Bereich der Schleppkurve ab­stellen. Die Mitarbeitenden, stellte Anita Bruderer fest, sollten eine Parkkarte lösen. Es werde veranlasst, dass Kontrollen stattfinden.

Einwohnerratspräsident Philipp Umbricht (FDP) merkte an, dass die Begegnungszone aus Richtung Untere Klosterzelgstrasse in Richtung Campus nicht signalisiert sei. Er bat den Gemeinderat, die Situation zu überprüfen und die nötigen Schritte nachzuholen.