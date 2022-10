Windisch: Es gibt ein neues Konzept für den Schwimmunterricht

Windisch Wegen wassernaher Lage und unzufriedener Eltern – neues Konzept für den Schwimmunterricht An seiner nächsten Sitzung wird der Einwohnerrat über einen Verpflichtungskredit für die jährlich wiederkehrenden Kosten von 45'000 Franken für den Schwimmunterricht der Primarschule abstimmen. Dieser soll öfter und bei fast jedem Wetter stattfinden. Allerdings gibt es noch offene Punkte. Deborah Bläuer 06.10.2022, 05.00 Uhr

Der Schwimmunterricht kann in Windisch nur während der Badesaison der Badi Heumatten von Mai bis September durchgeführt werden. Michael Hunziker

«Unabhängig vom Lehrplan erachtet es der Gemeinderat als wichtig, den Schwimmunterricht aktiv zu fördern, gerade auch im Zusammenhang mit der geografischen Lage rund um das Wasserschloss der Schweiz», heisst es in der Botschaft des Gemeinderats Windisch an den Einwohnerrat.

An der Sitzung vom 26. Oktober soll der Einwohnerrat unter anderem über einen Verpflichtungskredit für die jährlich wiederkehrenden Kosten für den Schwimmunterricht von knapp 45’000 Franken abstimmen. Ausserdem soll die Motion «Schwimmunterricht» abgeschrieben werden, welche die SP-Fraktion am 7. Mai 2021 an den Gemeinderat überwies. In dieser wird verlangt, dass der Gemeinderat aufzeigt, wie Windisch den Bereich «Bewegen im Wasser» aus dem Aargauer Lehrplan 21 umsetzen will und welche Kosten daraus entstehen.

Seit zehn Jahren ohne Lehrschwimmbecken

Gründe für die Motion waren Rückmeldungen von Eltern, die mit dem Schwimmunterricht an der Schule Windisch nicht zufrieden waren, sowie die Antworten des Gemeinderats auf eine Kleine Anfrage. In der Motion steht:

«Die vagen Ausführungen auf die Kleine Anfrage der SP von Luzia Capanni vom 14. Oktober 2019 zum Schwimmunterricht irritierten.»

Luzia Capanni, SP-Einwohnerrätin von Windisch und Grossrätin. zvg

Seit 2012 das Bezirksschulhaus saniert und dabei das Lernschwimmbecken eliminiert wurde, gibt es in Windisch keine Möglichkeit mehr, in einem vom Wetter geschützten Rahmen zu schwimmen. Folglich konzentriert sich der Schwimmunterricht, der in der Badi Heumatten stattfindet, auf die Sommermonate.

Zudem empfiehlt der Aargauer Lehrplan 21 aus Sicherheitsgründen, bei mehr als 14 Schülerinnen und Schülern eine Begleitperson einzusetzen. Ausserdem müssen Lehrpersonen, die Schwimmunterricht geben, über Kompetenzen im Rettungsschwimmen verfügen. «Resultat dieser schwierigen Rahmenbedingungen ist, dass dem Schwimmunterricht nicht die nötige Bedeutung beigemessen wurde», heisst es in der Motion.

Das neue Schwimmkonzept gilt ab dem Schuljahr 2023/2024

In der Botschaft antwortet der Gemeinderat, es sei nicht einfach, in externe Hallenbäder auszuweichen, weil diese sehr ausgelastet seien und es schwierig sei, freie Termine zu erhalten. Auch würden organisatorische und finanzielle Aufwendungen für den Schülertransport anfallen.

Die Badi Heumatten sei für Windische Schülerinnen und Schüler einfacher zu erreichen. Zudem bestehe dort die notwendige Infrastruktur für den Schwimmunterricht. Aufgrund der Fokussierung auf die Sommermonate müsse diese Kompetenz in kürzerer Zeit und mit entsprechender Intensität stattfinden.

Im Hallenbad Brugg könnte der Schwimmunterricht das ganze Jahr durchgeführt werden. Maja Reznicek

Eine Herausforderung sei die Empfehlung des Lehrplans, aus Sicherheitsgründen bei mehr als 14 Schülerinnen und Schülern eine Begleitperson beim Schwimmunterricht einzusetzen, räumt der Gemeinderat ein. Ferner müssten Lehrpersonen, die Schwimmunterricht gäben, über Kompetenzen im Rettungsschwimmen verfügen.

«Der Kanton Aargau stellt den Gemeinden keine zusätzlichen Ressourcen für den Schwimmunterricht zur Verfügung. Die Gemeinden müssen für allfällige Zusatzkosten von Begleitpersonen selber aufkommen.»

Anschliessend erläutert der Gemeinderat das Schwimmkonzept der Primarschule Windisch, das erstmals im Schuljahr 2023/2024 umgesetzt wird. Für die Oberstufe besteht kein Konzept, da hierfür gemäss Lehrplan kein Schwimmunterricht vorgeschrieben ist.

Schwimmunterricht soll bei fast jedem Wetter stattfinden

Gemäss Konzept will die Schule Windisch in den Sommermonaten einen intensiveren und regelmässigeren Schwimmunterricht als bisher anbieten.

Stattfinden soll dieser wöchentlich in der Badi Heumatten. Während die 1. und 2. Klasse mit dem Bus transportiert werden, fahren die Kinder ab der 3. Klasse in Begleitung mit dem Velo. Der Schwimmunterricht soll bei jedem Wetter, ausser bei Gewitter, durchgeführt werden und wird von der 1. bis und mit 6. Klasse angeboten.

Der Schwimmunterricht ist mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden: Aufenthalt im Wasser, Besammlung, Umziehen, Duschen, Hin- und Rückreise. Flavia Rüdiger

Ausserdem sollen alle in den Zyklus 3 übertretenden Schülerinnen und Schüler über das Zertifikat des Wassersicherheitschecks (WSC) verfügen. Eine kurze Erläuterung: Der Zyklus 1 geht vom Kindergarten bis zur 2. Klasse, der Zyklus 2 von der 3. bis zur 6. Klasse und der Zyklus 3 von der 1. bis zur 3. Oberstufe.

Zudem müssen die im Zyklus 1 und 2 tätigen Fach- und Klassenlehrpersonen das Brevet Basis Pool und den BLS-AED-Kurs machen, sodass sie ihre Klasse in den Schwimmunterricht begleiten können, der von einer Schwimmlehrperson mit der entsprechenden Qualifikation erteilt wird. Auch bei weniger als 14 Teilnehmenden will die Schule Windisch die Klassen von mindestens zwei Personen begleiten lassen.

Am höchsten sind die Personalkosten

«Die Lektionen der Fachlehrperson Schwimmen werden vom Departement Bildung, Kultur und Sport nicht zusätzlich ressourciert», ist in der Botschaft zu lesen. Weiter steht:

«Die Lohnkosten der Fachlehrperson werden zukünftig bei der Gemeinde budgetiert. Die Entlöhnung kann nicht über das vorhandene Ressourcenkontingent beglichen werden.»

Entsprechend machen die Personalkosten mit 25’000 Franken den grössten Anteil des beantragten Verpflichtungskredits aus. 368 Franken fallen für die WSC-Ausweise an, die 4 Franken pro Kind kosten. Die Transportkosten belaufen sich auf 19’440 Franken. So ergibt sich für den Verpflichtungskredit eine Summe von 44’808 Franken.

Der Schwimmunterricht ist ein Teilbereich des Fachs Bewegung und Sport im Zyklus 1 und 2. Flavia Rüdiger

Die Schule möchte anderswo baden gehen

Auch einige offene Punkte werden in der Botschaft noch genannt. Darunter die Bemühung der Schule, Fuss in den umliegenden Hallenbädern zu fassen.

«Die Schule Windisch steht bereits in Kontakt mit dem Hallenbad Brugg und hat Interesse an der regelmässigen Hallenbadnutzung angemeldet.»

Es werde das Ziel angestrebt, den Schwimmunterricht ganzjährig ohne witterungsbedingtes Risiko durchführen zu können, heisst es.

SP-Einwohnerrätin Luzia Capanni zeigt sich mit den Antworten des Gemeinderats grundsätzlich zufrieden. «Dass die Kinder der Schule Windisch, einer Gemeinde im Wasserschloss, nun endlich schwimmen lernen, ist längst überfällig. Die 45’000 Franken sind daher notwendig und gut investiert.»

Sie bedauert allerdings, dass der Schwimmunterricht nicht wie nach Lehrplan 21 schon im Kindergarten beginnt. «Je früher die Kinder das Schwimmen beherrschen, umso mehr Unfälle können verhindert werden.» Weiter bemängelt sie: «Der Besuch der öffentlichen Schule ist gemäss Verfassung in der Schweiz kostenlos. Dennoch setzt die Schule Windisch auf den Einsatz von privaten fahrtüchtigen Fahrrädern für die Teilnahme am Schwimmunterricht ab der 3. Klasse.»