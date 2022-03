Windisch: Nagra öffnet Ausstellung bei Eurobus an zwei Tagen

Warum sich die Nagra sechs Wochen bei Eurobus einmietet, die Ausstellung aber nur an zwei Tagen für das Volk offensteht

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle wurde 1972 – also vor 50 Jahren – gegründet. Die AZ hat nachgefragt, wie die Institution den runden Geburtstag zu feiern gedenkt und was die aktuelle Präsentation der Tiefbohrkampagne in Windisch kostet.