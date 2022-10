Einwohnerrat Windisch setzt auf höheren Schwimmunterricht-Kredit

Windisch «Wäre das Konzept ein Baugesuch, wäre es vom Rat zurückgewiesen worden»: Nicht nur der Schwimmunterricht sorgt für heisse Debatten im Einwohnerrat Zehn Traktanden standen am Mittwoch auf der Agenda des Windischer Parlaments. Nur eine Partei setzte sich für Änderungen am Budget 2023 ein, umso mehr gab es beim Gestaltungsplan Dohlenzelgstrasse. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 27.10.2022, 18.51 Uhr

Ab dem Schuljahr 2023/24 soll das neue Schwimmkonzept in Windisch gelten. Symbolbild: Christoph Voellmy

Es war einer der Hauptdiskussionspunkte des Abends. 34 von 40 Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten befassten sich an der Sitzung am 26. Oktober eingehend mit dem Thema Schwimmunterricht in der Primarschule Windisch. 2021 forderte die SP-Fraktion in einer Motion den Gemeinderat auf, aufzuzeigen, wie der Bereich «Bewegen im Wasser» aus dem Aargauer Lehrplan 21 umgesetzt werden soll und welche Kosten daraus entstehen.

Im Zuge eines neuen Konzepts stellte der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von 45’000 Franken für jährlich wiederkehrende Kosten des Unterrichts zur Debatte. Die SP begrüsste die Erarbeitung des Konzepts, formulierte aber einen Gegenantrag zum Vorschlag des Gemeinderats: Der Kredit sollte um 6480 Franken auf 51’480 Franken erhöht werden.

Mit dem Velo oder dem Bus soll es für die Primarschüler in die Badi gehen. Michael Hunziker (AZ Archiv)

Damit soll eine Busfahrt für die neuen Drittklässler gleich nach den Sommerferien – sonst könnten sie wegen des jungen Alters und der oft fehlenden Erfahrung im Fahrradfahren jeweils erst im Mai ins Wasser – finanziert werden. Von der Exekutive vorgesehen ist nämlich, dass Kinder dieser Stufe zukünftig den Weg in die Badi Heumatten per Velo in Angriff nehmen. Grüne, GLP und EVP unterstützten dies. Die Mitte schloss sich dem Votum des Gemeinderats an.

Die SVP fokussierte sich auf das Personal: Sie war der Meinung, dass der Schwimmunterricht Aufgabe der Lehrperson sei, und zweifelte an, dass die zusätzlich geforderte Schwimmlehrperson nötig sei. Die Rolle dieser teuren «Hilfsperson» könne der Badmeister übernehmen. Die Fraktion stellte einen Rückweisungsantrag für das Geschäft. Philipp Ammon ergänzte:

«Wäre das Konzept ein Baugesuch, wäre es vom Rat so zurückgewiesen worden.»

Die FDP schloss sich dem Vorschlag der SP an, forderte aber, dass der Beitrag für die Personalkosten von 25’000 Franken aus dem Budget der Schule beglichen würde. Dies wurde abgelehnt.

Schlussendlich obsiegte der Antrag der SP. Der Kredit wurde vom Einwohnerrat mit 27 zu 5 Stimmen angenommen und entsprechend die Motion Schwimmunterricht abgeschrieben.

Frühförderung: «Wir müssen nicht überall der Musterknabe sein»

Für weniger Gesprächsstoff sorgte das Budget 2023 mit einem Verlust von knapp 1,5 Millionen Franken sowie einem unveränderten Steuerfuss von 115%. Nur die SVP-Fraktion forderte im Rahmen der Detailberatung zwei Anpassungen. Fabian Schütz setzte sich für die Streichung von 32’000 Franken für die Miete des Campussaals für die Sitzungen des Einwohnerrats im 2023 ein:

«Ausser es ist pandemiebedingt angezeigt, ist die Durchführung in einem Saal, der für 900 Leute gedacht ist, nicht angemessen.»

Dem stimmte das Windischer Parlament zu. Weniger Chancen hatte die Entfernung des Kostenpunkts «Sprachliche Frühförderung» für 40’500 Franken.

Im September präsentierten Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin, und Michael Schleuniger, Leiter Finanzen, das Budget 2023 den Medien. Maja Reznicek

Es handle sich um ein ursprünglich vom Kanton stammendes Pilotprojekt, für das die Gemeinde leider keinen Zuschlag erhalten habe. Man müsse hier nicht vorpreschen, sondern könne einmal schauen, was das Projekt in anderen Gemeinden bringe. Schütz argumentierte: «Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde, dreijährige Kinder sprachlich zu fördern.»

Anders sah das die SP-Fraktion. Luzia Capanni erläuterte, dass es sich um kein Vorpreschen der Gemeinde handle:

«Windisch übernimmt seine Verantwortung.»

Frühförderung wirke auf den Bildungserfolg aus und sorge für Chancengleichheit beim Schulbeginn. Kein Fan des Kostenpunkts war dahingegen die FDP. Martin Gautschi sagte: «Mit dem neuen Schulhaus warten wahnsinnige Kosten auf uns und die Linken müssen da mal lernen zu sparen. Ausserdem müssen wir nicht überall der Musterknabe sein.»

Die geplanten Mietkosten für den Campussaal wurden aus dem Budget gestrichen. Maja Reznicek

Die Grünen bezweifelten, dass dies der richtige Ort im Budget sei, um zu sparen. «Studien belegen, dass Investitionen in dieser Phase sich rentieren», erklärte Eliane Fischer. Final wurde die beantragte Anpassung der SVP mit 18 zu 11 Stimmen abgelehnt. Das Budget 2023 erhielt danach den einstimmigen Segen des Einwohnerrats.

Drei Zusatzanträge wurden beim Gestaltungsplan gestellt

Im Anschluss wurde das Traktandum Gestaltungsplan Dohlenzelgstrasse behandelt. Thomas Wernli stellte klar, dass die SP dem Verpflichtungskredit von 200’000 Franken für dessen Entwicklung zustimmen werde. Es seien jedoch zwei Zusatzanträge zu integrieren: Einerseits sollte der Betrachtungsperimeter des Richtkonzepts um den kompletten Bereich der Strasse, des Gemeindehauses und den umliegenden Bauten und Aussenräumen inklusive Gemeindehausplatz erweitert werden.

Andererseits forderte die SP, für die Kerngruppe zur Begleitung und Beurteilung des Richtkonzepts und später des Gestaltungsplans je eine Fachexpertin oder einen Fachexperten Städtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur und Verkehr beizuziehen.

Auch das Gemeindehaus soll beim Richtplan beachtet werden. Claudia Meier

Auch die GLP war laut Oliver Hager nicht «per se» gegen das Geschäft. Sie unterstützte letzteren Zusatzantrag der SP und stellt noch einen eigenen: Die Projektstudie solle als kooperatives Verfahren durchgeführt und der Richtkonzeptentwurf vor der Erarbeitung des Gestaltungsplans der Bevölkerung zur Mitwirkung freigegeben werden.

FDP und SVP machten sich besonders Sorgen um die vom Vorhaben betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer. Welche Auswirkungen hätte es, wenn den Zusatzanträgen stattgegeben und damit der geforderte Kredit überstiegen würde, fragte Philipp Ammon. Der SVP-Einwohnerrat ergänzte:

«Visionen sind schön, solange man sie nicht selbst zahlen muss.»

Die EVP unterstützte sowohl den Vorschlag des Gemeinderats als auch die Forderungen der SP, die der GLP sprenge aber den Rahmen. Diesem Votum schloss sich die Mitte-Partei an. Die Grünen ergänzten, dass man bei der Umsetzung der drei Anträge und damit bei der Höhe der einhergehenden Mehrkosten viel Spielraum habe.

Final wurden alle drei Zusatzanträge – genauso wie der Hauptantrag – vom Einwohnerrat angenommen.

Bei den Postulaten zum Verkehrskonzept war ein Stichentscheid nötig

Angenommen hat der Einwohnerrat am Mittwoch auch die Satzungsänderungen Gemeindeverband Regionale Wasserversorgung Birrfeld (Rewa). Weiter wurde das Postulat der FDP-Fraktion zur «Substanziellen Reduktion Abwassergebühren» einstimmig abgeschrieben. Bereits Ende September kommunizierte Windisch die Senkung der Gebühr von 1.90 auf 1 Franken pro Kubikmeter ab nächstem Jahr.

Haupttraktandum beim nächsten Mal: der Neubau des Schulhauses Dohlenzelg. Severin Bigler

Nochmals für Gesprächsstoff sorgte der Zwischenbericht respektive die Beantwortung der vier Vorstösse zum Regionalen Gesamtverkehrskonzept Ostaargau. Wurde die Abschreibung des Postulats «Richtplaneintrag Oase» schliesslich von der grossen Mehrheit gutgeheissen, war der Fall beim zweiten Postulat «Information Oase» weniger klar. Bei der Endabstimmung standen sich dann 16 zu 16 Stimmen gegenüber. Einwohnerratspräsident Philipp Umbricht (FDP) traf den Stichentscheid zu Gunsten einer Abschreibung des Postulats.

Die nächste Sitzung des Einwohnerrats findet am 18. Januar statt. Haupttraktandum wird laut Umbricht der Neubau des Schulhauses Dohlenzelg sein.

