Windisch: Der Einwohnerrat ist neu aufgestellt

Windisch Von «bitter» bis «hocherfreut»: So fallen die Reaktionen zu den Einwohnerratswahlen aus Mit fünf und drei Sitzen ziehen die Grünen und Grünliberalen erstmals ins Gemeindeparlament Windisch ein, drei Parteien verlieren Sitze. Wie die Veränderungen in der Parteienlandschaft zu erklären sind. Claudia Meier Jetzt kommentieren 28.11.2021, 20.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Normalerweise trifft sich der Einwohnerrat zu seiner Sitzung im 8. Stock im Gemeindehaus Windisch. Michael Hunziker

Ab der kommenden Amtsperiode ist das 40-köpfige Gemeindeparlament in Windisch breiter aufgestellt als in den letzten Jahren. Anstatt auf fünf Parteien sind die Sitze nun auf sieben verteilt. Die grosse Gewinnerin ist die Grüne-Partei, deren Mitglieder bisher ­– für Aussenstehende kaum wahrnehmbar – in der SP-Fraktion mitgewirkt haben.

Markus Lang ist Präsident GLP Sektion Brugg-Windisch. zvg

Im Januar ziehen die Grünen als fünfköpfige Fraktion mit zwei Männern und drei Frauen in den Einwohnerrat. Ebenfalls neu sind die Grünliberalen, die mit sieben Kandidierenden in den Wahlkampf stiegen. Die GLP habe erreichen können, was sie sich erhofft habe, sagt Markus Lang, Präsident GLP Sektion Brugg-Windisch. Dass die Partei aus dem Stand drei Sitze besetzen könne – notabene ohne einen Leistungsausweis vorweisen zu können –, sei ein sehr gutes Resultat, «ein Vertrauensvorschuss», stellt Lang fest.

SP, Die Mitte und SVP verlieren zusammen neun Sitze

Luzia Capanni ist SP-Fraktionspräsidentin. zvg

Diese Neuverteilung hat zur Folge, dass die SP noch über zwölf Sitze verfügt, sechs weniger als bisher. SP-Fraktionspräsidentin Luzia Capanni findet es schade, dass es zusammen mit den Grünen nicht ganz gereicht hat, die 18 Sitze im linken Lager zu verteidigen. Capanni kann der breiteren Windischer Politlandschaft aber auch Positives abgewinnen.

Sie spricht von einer Bereicherung für neue Zusammenarbeiten und Allianzen, um tragfähige Lösungen zu finden. Dem kann sich Matthias Zehnder von den Grünen, der «hocherfreut ist über den Wahlausgang», gut anschliessen. Er ist der einzige Bisherige der neuen Fraktion, was entsprechend viel Arbeit bedeutet. Die Grünen würden zwar eigene Fraktionssitzungen abhalten, sehen die SP aber weiterhin als Verbündete.

Beatrice Schneider Lloyd (1983), neu, SP. zvg Marco Jacopini (1979), neu, SP. zvg Alex Heinemann (2000), neu, FDP. zvg Yanik Binder (1999), neu, FDP. zvg Irene Kistler (1980), neu, SVP. zvg Heiko Loretan Kühnis (1969), neu, Die Mitte. zvg Eliane Fischer (1983), neu, Grüne. zvg Eliane Frei (1983), neu, Grüne. zvg Isabelle Schneider (1983), neu, Grüne. zvg Julian Widmer (2000), neu, Grüne. zvg Nadja Sträuli (1985), neu, GLP. zvg Oliver Hager (1977), neu, GLP. zvg Florian Kurmann (1983), neu, GLP. zvg

Am rechten Flügel des Parteienspektrums gibt es einen Sitzabtausch: Die FDP gewinnt einen Sitz dazu und zieht per Januar 2022 mit acht Mitgliedern in den Einwohnerrat, während die SVP einen Sitz verliert und noch sechs belegt. Präsident Bruno Kaufmann von der FDP Windisch ist sehr zufrieden mit dem Wahlausgang, denn mit der GLP habe die Partei grosse Konkurrenz erhalten.

Bruno Kaufmann ist Präsident der FDP-Ortspartei. zvg

Mit 19 Kandidierenden konnte die FDP eine breite Auswahl bieten und einen aktiven Wahlkampf betreiben, fährt Kaufmann fort und erwähnt das Engagement von Wahlkampfleiter Martin Gautschi. Der Partei sei es gelungen, über die Jungliberalen Studierende zu rekrutieren, was sich ausbezahlt habe, fügt Bruno Kaufmann an. Diese Zusammenarbeit wolle die FDP in Zukunft noch intensivieren. Wie vor vier Jahren verpasste Gilberto Accogli von der FDP die Wiederwahl, konnte aber im Lauf der Amtsperiode nachrutschen. Jetzt ist er auf dem zweiten Ersatzplatz. Bei der SVP wurden Werner Rupp und Bruno Schmid ab- und Irene Kistler neu gewählt.

Gilberto Accogli (1976), bisher, FDP, keine Wiederwahl. zvg Bruno Schmid (1962), bisher, SVP, keine Wiederwahl. zvg Werner Rupp (1961), bisher, SVP, keine Wiederwahl. zvg

Elsbeth Hofmänner ist das Zugpferd von Die Mitte Windisch. zvg

Dass Die Mitte gleich zwei Sitze verloren habe, sei schon bitter, sagt Elsbeth Hofmänner, die innerhalb der ehemaligen CVP mit 713 Stimmen das beste Resultat erreichte. Einen Namen gemacht hat sich Hofmänner unter anderem mit ihrer Kritik an der Steinwüste vor dem Freibad Heumatten. Dass es eng werden könnte, die fünf Sitze im Einwohnerrat zu verteidigen, war der Mitte bewusst, nachdem sie schon vor vier Jahren Stimmenanteile einbüsste. Der Partei fiel es diesmal nur schon schwer, fünf Kandidierende zu finden, um im besten Fall die bisherigen Sitze ohne Nachnominationen zu besetzen. Die Mitte werde am Ball bleiben und sich aktiv einbringen, so Hofmänner.

Der Frauenanteil ist von 32,5 auf 40 Prozent gestiegen

Wie bisher ist die EVP – als einzige Partei ohne Veränderung – mit ihren drei Sitzen und den bekannten Gesichtern im Einwohnerrat vertreten.

Der Frauenanteil in der Windischer Legislative betrug nach den Gesamterneuerungswahlen vor vier Jahren 32,5 Prozent, stieg während der Legislatur auf 35 Prozent und erreichte mit den Wahlen vom Sonntag 40 Prozent. Am grössten ist er bei den Grünen mit 60 Prozent und der SP mit 50 Prozent. In allen Fraktionen ist mindestens eine Frau vertreten.

Von den insgesamt 4565 Stimmberechtigten in Windisch sind am Sonntag 3025 Stimmrechtsausweise eingereicht und für die Einwohnerratswahlen 2241 gültige Wahlzettel abgegeben worden. Die Stimmbeteiligung betrug 50,47%. Total haben gestern 27 bisherige und 13 neue Kandidierende die Wahl ins Parlament geschafft. Abgewählt wurden drei Einwohnerräte.

Gesamtergebnisse

SP 12 Sitze (-6)

Gewählt sind: Luzia Capanni (1342), Beatrice Schneider Lloyd (1204, neu), Thomas Wernli (1120), Giovanna Feusi (1116), Mirjam Aebischer (1110), Marco Jacopini (1102, neu), Fredy Bolt (1092), Claudio Deragisch (1085), Ulrich Widmer (1061), Ligia Vogt (1060), Gabriel Santhiyapillai (1052), Anne Sutter (1035).

Nicht gewählt: Mohamed Saleh (985), Thomas Hellstern (897), Ismail Prada Ziegler (880).

FDP 8 Sitze (+1)

Gewählt sind: Philipp Umbricht (897), Tanja Ott (820), Karin Hefti (819), Martin Gautschi (806), Alex Heinemann (749, neu), Matthias Knecht (748), Bruno Kaufmann (717), Yanik Binder (693, neu).

Nicht gewählt: James Bruderer (670), Gilberto Accogli (635), Patrick Gasser (588), Reto Grünenfelder (557), Karin Müller (546), Loris Angelini (542), Gabriele Tani (530), Amir Nuredini (498), Reinhold Brand (491), Conrad Gerhardt (483), Igor Stoilovski (482).

SVP 6 Sitze (-1)

Gewählt sind: Naomi Rupp (660), Fabian Schütz (657), Philipp Ammon (638), Novica Vidic (606), Pascal Schlegel (603), Irene Kistler (589, neu).

Nicht gewählt: Bruno Schmid (586), Werner Rupp (536), Erdin Raphael (516).

Grüne 5 Sitze (-)

Gewählt sind: Matthias Zehnder (1056), Eliane Fischer (956, neu), Eliane Frei (842, neu), Isabelle Schneider (810, neu), Julian Widmer (787, neu).

Nicht gewählt: Tom Strebel (695), Sarka Weiersmüller (686), Nicolas Frei (622).

Die Mitte 3 Sitze (-2)

Gewählt sind: Elsbeth Hofmänner (713), Heiko Loretan Kühnis (609, neu), Claudio Ferrari (393).

Nicht gewählt: Stefan Stammbach (365), Alain Marcel Meier (342).

EVP 3 Sitze (-)

Gewählt sind: Daniel Brassel (414), Kathrin Büchli (402), Stefan Fehlmann (384).

Nicht gewählt: Katharina Stingelin-Hefti (312), Jonathan Schibli (294), Samuel Anliker (261), Brigitte Bütikofer (245), Wolfgang Neumann (231), Walter Leuenberger (210), Timon Käser (192).

GLP 3 Sitze (-)

Gewählt sind: Nadja Sträuli (770, neu), Oliver Hager (665, neu), Florian Kurmann (467, neu).

Nicht gewählt: Fabian Sigrist (452), Bruno Hunziker (444), Florian Borner (436), Joel Geller (402).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen