Windisch: Kredit für Neubau Dohlenzelg ist angenommen

Windisch Vom Verkauf des Chilefelds bis zur «eigenartigen» Motion: Nicht der Millionenkredit für die Schulanlage sorgte im Einwohnerrat für Diskussionen Am Mittwochabend hat die Januarsitzung des Windischer Parlaments stattgefunden. Erst einige Stunden zuvor waren an der Botschaft zum Neubau des Dohlenzelgs noch Änderungen kommuniziert worden. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 19.01.2023, 18.04 Uhr

Geplant ist der Baubeginn für die neue Schulanlage im Februar 2024. Zweieinhalb Jahre später könnte das alte Gebäude Geschichte sein. Noah Merz

Man sei gespannt. Diesen Satz murmelten am Mittwochabend so einige. Einwohnerratspräsident Philipp Umbricht (FDP) sagte dann auch zu Sitzungsbeginn des Windischer Parlaments:

«Die heutige Traktandenliste ist kurz, aber trotzdem gewichtig und hat grosse Bedeutung für Zukunft der Gemeinde.»

Am 18. Januar stand nach mehrjährigem Prozess die Finanzierung der neuen Primarschulanlage Dohlenzelg mit integriertem Kindergarten und Doppelturnhalle zur Diskussion. Noch am Morgen des gleichen Tages hatte der Gemeinderat eine Anpassung der in der Botschaft formulierten Anträge kommuniziert.

Mit der Revision des Energiegesetzes führte der Bund ab 2023 eine Solarenergiepflicht für Neubauten ein. Die Detailbestimmungen regelte der Aargauer Regierungsrat in der Energieverordnung. Als Konsequenz sei der Zusatzantrag für eine Photovoltaikanlage (280’000 Franken) nicht mehr optional –, sondern die Gemeinde zu deren Erstellung gesetzlich verpflichtet.

Könnte bis im Sommer 2025 fertiggestellt sein: das neue Schulhaus Dohlenzelg. zvg/Liechti Graf Zumsteg Architekten ETH SIA BSA

Ebenfalls gelte es, diese grösser als geplant zu gestalten: Laut Verordnung müssen die Module und die verglasten, selektiv beschichteten Absorber der thermischen Solarkollektoren mindestens eine Fläche von gesamthaft 20% der anrechenbaren Gebäudefläche ergeben.

Folglich wurde der bisherige Antrag gestrichen und die Kosten in den Kredit für den Neubau eingerechnet. Gesamthaft liegt dieser nun bei 35,68 Millionen Franken. Auf dieser Grundlage startete die Debatte zur «grössten Investition der nächsten zehn Jahre für Windisch».

Tankanlage hatte wenig Chancen

Grundsätzlich zeigten sich die 35 von 40 beim Start anwesenden Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte einig zum Neubau: Von der GLP bis zur SVP anerkannte man den Handlungsbedarf, sprach etwa von einem «guten, nachhaltigen Bauprojekt mit professioneller Projektierung» sowie «realistischen Kosten». Immer wieder gewünscht wurde, ein effektives Projekt- und Aufwandcontrolling sowie eine periodische Information über Kostenprognosen.

Fabian Schütz, SVP. zvg

Keinen Rückhalt im Rat fanden dahingegen der Hinweis der FDP, dass im Hinblick auf die Finanzen Desinvestieren sehr wichtig sei. Matthias Knecht erwähnte den Verkauf der Parzelle Chilefeld. Fabian Schütz (SVP) ergänzte:

«Damit hätten wir weniger Schulden und müssten etwa auf 6 Millionen weniger Zins zahlen.»

Anders sah das die SP. Fredy Bolt sagte: «Die thematische und zeitliche Verknüpfung dieser beiden Themen ist unglücklich und könnte das Projekt bei der Volksabstimmung zum Abstürzen bringen.» Die Mitte unterstützte das. Bezüglich Solaranlage bedauerte Elsbeth Hofmänner, dass diese bei der Projektierung nicht mehr im Fokus gelegen sei: «Jetzt haben wir eine sehr bescheidene Anlage. Da hätten wir mehr hingebracht.»

Die Exekutive will den Verkauf der erwähnten Parzelle Chilefeld für die Einwohnerratssitzung im März traktandieren. Michael Hunziker

Die EVP setzte sich ebenso für eine Finanzierung «ohne Abhängigkeiten» sowie ohne Steuerfusserhöhung – letzteres wie die GLP – ein. Abschliessend wurde der Kredit für den Neubau inklusive Solaranlage mit 33 zu 0 Stimmen genehmigt.

Wenig Chancen hatte der zweite Zusatzantrag des Gemeinderats. Alle Fraktionen – ausser einzelne Stimmen – sprachen sich gegen die Tankanlage für die Regenwassernutzung zur Bewässerung des Sportrasens aus. Die FDP zweifelte das Kosten-Nutzen-Verhältnis für das Vorhaben mit einem Aufwand von 230’000 Franken an und auch die SVP sagte Nein. Philipp Ammon erklärte:

«Natürlich können wir im Ressourcenschonen Vorbild sein, aber Finanzen sind auch Ressourcen.»

Der Ablehnung des Geschäfts schlossen sich SP und EVP an. Hin- und hergerissen zum Thema zeigte sich Die Mitte und verfügte Stimmfreigabe, genauso wie die Grünen. Schliesslich entschied sich der Einwohnerrat mit 25 zu 6 Stimmen gegen die Tankanlage.

Wechsel in SVP und bei den Grünen

Keine Mehrheit gelang der FDP bei ihrer eingereichten Motion: Damit wäre der Gemeinderat beauftragt worden, den Verpflichtungskredit «Rechtsformänderung Elektrizitäts- und Wasserwerk» zu überarbeiten und dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorzulegen. Tiefbau-Vorsteherin Anita Bruderer (FDP) informierte, dass die neue strategische Ausrichtung des EWs – inklusive Rechtsform – im Herbst dem Einwohnerrat vorgelegt werde.

Mirjam Aebischer, SP. zvg

Zuerst seien bis im Frühling drei bis vier Workshops mit Vertretern der Exekutive, der Fraktionen und Energiekommission geplant, der erste am 25. Januar. Diese «breit abgestützte Strategiediskussion zur Zukunft des EW» begrüsste Mirjam Aebischer (SP). Die Motion befand sie als eigenartig:

«Wir wünschen uns eine ergebnisoffene Diskussion. Die FDP will aber bereits vorbestimmen.»

Ähnliche Voten kamen seitens Grünen. Gemäss EVP braucht man die Motion nicht, Die Mitte zeigte sich positiv überrascht vom Vorhaben des Gemeinderats.

Neben dem Dohlenzelg und dem EW waren am Mittwoch auch personelle Wechsel im Einwohnerrat ein Thema. Pascal Schlegel (SVP) und Eliane Fischer (Grüne) wurden durch Werner Rupp respektive Nicolas Frei ersetzt.

Das EW ist eine Dienstabteilung der Gemeinde Windisch. Claudia Meier

Für die Vakanz, die in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission durch den Rücktritt von Sarka Weiersmüller entstanden ist, ist bisher eine Kandidatur aus den Reihen der FDP eingegangen. Zur Wahl soll es an der nächsten Einwohnerratssitzung am 22. März kommen.

