Windisch: Vizepräsidentin Rosi Magon verlässt politisches Parkett

Windisch Vizepräsidentin vor dem Abgang: «Ich finde das Gärtchendenken in der Region Brugg sehr ausgeprägt» Die frühere SP-Grossrätin verabschiedet sich mit dem Ausscheiden aus dem Gemeinderat definitiv vom politischen Parkett. Während ihrer Amtszeit hat sie in Windisch drei ehrgeizige Ziele verfolgt. Wo die Bilanz negativ und wo positiv ausfällt. Claudia Meier Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Rosi Magon freut sich an der Wahlfeier neben der Bossartschüür über den Linksrutsch im Gemeinderat Windisch. Claudia Meier

(26. September 2021)

Als Rosi Magon vor zwölf Jahren zusammen mit Karsten Bugmann in den Gemeinderat Windisch gewählt wurde, konnte die SP ihre Sitzzahl in der Exekutive auf zwei verdoppeln. Die Mutter einer damals 14-jährigen Tochter kam von einer Familienpause aufs politische Parkett zurück und brachte einen reichen Erfahrungsschatz als Grossrätin mit. Während elf Jahren gehörte die Oberstufenlehrerin zuvor dem Kantonsparlament an.

Dieser Blick über die Dorfgrenze hinweg auf grössere und dynamischere Vorhaben hat die Gemeinderatstätigkeit von Rosi Magon geprägt. Die 63-Jährige sagt mit einem Schmunzeln:

«Wenn ich auf die Zeit vor zwölf Jahren zurückblicke, sieht irgendwie alles alt aus. Windisch ist seither um 1000 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen.»

Die Gemeinde habe bei ihrem Amtsantritt 22 Millionen Franken Schulden gehabt und der Elektrizitätswerk-Verkauf war gerade gescheitert, erinnert sich Magon, die in den letzten acht Jahren Vizepräsidentin von Windisch war.

SP-Politikerin hofft auf Tagesschule

Besonders stolz ist sie auf die «enorm positive Entwicklung» der Gemeinde, die auch dank der guten Zusammenarbeit von Gemeinde- und Einwohnerrat ermöglicht wurde. Während ihrer drei Amtsperioden war keine Steuerfusserhöhung notwendig. Der Steuerfuss lag zuerst bei 118% und nach dem Abtausch mit dem Kanton betrug er noch 115%. Vom neuen Finanz- und Lastenausgleich profitiert Windisch. Die Vizepräsidentin sagt:

«Aktuell ist die Gemeinde schuldenfrei. Das wird sich mit der Grossinvestition in die neue Schulanlage Dohlenzelg zwar wieder ändern. Doch Projekte hinauszuschieben, rächt sich früher und später.»

In der Exekutive verfolgte Rosi Magon drei ehrgeizige Ziele. Als Erstes wollte sie sich für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzen.

Die 2010 eingegangene Petition für Blockzeiten führten zu einem guten Schub, der mit der Einweihung der Tagesstrukturen im Bezirksschulhaus im vergangenen Sommer seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Rosi Magon ergänzt: «Was noch fehlt, ist eine Tagesschule. Vielleicht zeichnet sich hier eine regionale Lösung ab.»

Keinen Schritt weiter in der regionalen Zusammenarbeit

Damit spricht sie das zweite Ziel an, für das sie sich einsetzte: die regionale Zusammenarbeit. Mit der regionalen Jugendarbeit und dem Treffpunkt Integration herrschte vorerst Aufbruchstimmung. Doch die Bilanz ist ernüchternd, weil die Projekte scheiterten.

Das Leitungsgremium Regionale Jugendarbeit Brugg-Eigenamt in Aufbruchstimmung (v. l.): (hintere Reihe) Dominik Schenker, Büro West; Annina Friz, Projektstelle Jugend; Stefan Wagner, Administrativer Leiter; Irene Ulmann, Gemeinderat Lupfig; (vorne) Tobias Kull, Gemeinderat Birr; Rosi Magon, Gemeinderätin Windisch; Andrea Metzler, Stadträtin Brugg und Fredy Bill, PIC Brugg. Claudia Meier

(4. Juli 2017)

Magon betont: «Ich bin sehr enttäuscht, dass wir hier bei der regionalen Zusammenarbeit vor allem mit der Stadt Brugg keinen Schritt weitergekommen sind.» Die Windischerin findet das Gärtchendenken in der Region Brugg sehr ausgeprägt. Dabei gebe es viele Probleme, für die man gemeinsam nach Lösungen suchen müsse. Die Lehrerin erwähnt als Beispiele Randständige und den Verkehr.

Mit dem Beschrieb ihrer Vision geht Rosi Magon sogar noch einen Schritt weiter:

«Als eine grosse Gemeinde, die fast den ganzen Bezirk Brugg umfasst, wären wir viel stärker und hätten eine Ausstrahlung über die Kantonsgrenze hinweg.»

Die beiden Exekutiven von Brugg und Windisch wagten deshalb den auch im Kanton pionierhaften Schritt, die Ortsplanung (BNO) gemeinsam anzupacken.

Bei der Baumpflanzaktion ist die Stimmung zwischen Rosi Magon und Bruggs Stadtammann Daniel Moser angespannt. Claudia Meier

(9. März 2017)

Doch bei der gemeinsamen Baumpflanzaktion zum Abschluss des Mitwirkungsverfahrens dieses Projekts «Raum Brugg Windisch» bei der Mülimatt-Sporthalle im März 2017 wollte zwischen Bruggs Stadtammann Daniel Moser und Rosi Magon nicht richtig Freude aufkommen. «Wir hatten die Stieleiche organisiert und wussten lange nicht, ob Brugg bei dieser Aktion überhaupt mitmacht», erinnert sich Magon.

Mit Ortsumfahrung Hausen nahm Stau in Windisch zu

Dass die Verwaltungen der beiden Zentrumsgemeinden sehr unterschiedlich organisiert sind und es deshalb in der Kommunikation manchmal harzt, zeigt sich im Alltag immer wieder. Die Vizepräsidentin ergänzt: «Wir haben eine sehr gute Verwaltung und strikte Trennung zwischen strategischen und operativen Aufgaben. Auch in Sachen Digitalisierung sind wir in den letzten Jahren einen grossen Schritt vorwärtsgekommen. Die Aktenauflage und der Austausch mit den Einwohnerräten erfolgt in Windisch seit 2019 digital über das System Axioma und kann von überall her erledigt werden.»

Im Gemeindehaus Windisch ist die gesamte Verwaltung untergebracht. Michael Hunziker

(6. März 2019)

Nicht klar war die Aufgabentrennung zwischen Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP) und SPlerin Rosi Magon manchmal während der Einwohnerratssitzung. Da wurde die Vizepräsidentin auch schon von Ammon überrumpelt, wenn sie spontan zur Gebietsentwicklung «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» Auskunft geben musste, obwohl die Gemeindepräsidentin für dieses Projekt zuständig ist. «Hier spielt die Streckenführung des Gesamtverkehrskonzepts Ostaargau hinein, bei dem wir im Gemeinderat unterschiedliche Interessen vertreten», fügt Rosi Magon an.

Mit dem Stichwort Verkehr leitet die scheidende Vizepräsidentin zu ihrem dritten ehrgeizigen Ziel über: die Verkehrsbelastung durch den motorisierten Individualverkehr für die Bevölkerung zu verringern. Für die ehemalige Grossrätin ist bei diesem Thema zentral, dass der Kanton die Finanzierung vorgibt.

«Es kann nicht sein, dass sich der Verkehr nach der Inbetriebnahme der Ortsumfahrung Hausen bei uns in Windisch auf der Hauserstrasse staut», so Rosi Magon. Das regionale Verkehrsmanagement bezeichnet sie als zentrale Aufgabe für die nächsten Jahre.

Reutenenstrasse Windisch: Die Quarterstrasse wird zum Ärger vieler Anwohner oft für die Stauumfahrung genutzt. Claudia Meier

(24. September 2021)

Immerhin könne man dank der Änderung des Strassenbaugesetztes nun die Zufahrtssteuerung beim Baschnagel-Kreisel Richtung Hausen optimieren. Doch der Schleichverkehr durch das Reutenenquartier bereitet noch immer Probleme. Abhilfe sollte unter anderem die seit Mitte November im Einsatz stehende Kamera schaffen, welche die Kontrollschilder der Stauumfahrer fotografiert.

Persönliche Kontakte wird sie weiterhin pflegen

Rosi Magon bezeichnet sich selbst als tief politischen Menschen. Regelmässig war sie auch beim Unterschriftensammeln auf dem Brugger Neumarktplatz anzutreffen. Sie fügt an:

«Coronabedingt wurde der Austausch mit der Bevölkerung in den letzten beiden Jahren leider weitgehend verunmöglicht. Sei es für Standaktionen oder für Quartierbesuche des Gemeinderats.»

In der SP wird sie sich auch in Zukunft engagieren. Inzwischen hat die 63-Jährige den Schlüssel zum Gemeindehaus Windisch abgegeben. Am Montag fand ihre letzte Gemeinderatssitzung mit anschliessendem Nachtessen statt. «Ich freue mich, jetzt abzuschliessen, und habe keine Wehmut», sagt Magon.

Gemeinderat Windisch in der zu Ende gehenden Legislatur (v. l.): Matthias Treier (FDP), Max Gasser (FDP), Heidi Ammon (SVP), Rosi Magon (SP), Verwaltungsleiter Marco Wächter und Bruno Graf (SP). Treier und Gasser sind wie Magon nicht zu den Gesamterneuerungswahlen angetreten. Severin Bigler

(25. Februar 2019)

In Klingnau, wo sie an allen drei Oberstufen Französisch und Italienisch unterrichtet, wird die Klassenlehrerin über das offizielle Pensionsalter hinaus noch bis im Sommer 2023 unterrichten. «Ich liebe meine Arbeit und könnte mir auch vorstellen, künftig noch als Springerin im Einsatz zu stehen», sagt die Lehrerin, bevor sie zum nächsten Elterngespräch geht.

