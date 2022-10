Sachbeschädigungen an Schulen in Windisch: Verdächtige befragt

Windisch Verwüstungen an Schulen: Polizei führt bereits Befragungen mit Verdächtigen durch Nachdem sich Mitte September und Anfang Oktober zahlreiche Sachbeschädigungen an Windischer Schulanlagen ereigneten, gibt es erste Hinweise auf Verdächtige. Noah Merz 10.10.2022, 14.06 Uhr

Vandale treiben seit Mitte September auf Windischer Schulanlagen ihr Unwesen. Noah Merz

Die Schulen und Turnhallen in Windisch werden seit Mitte September Tatorte verschiedenster Sachbeschädigungen. Am 30. September schickte die Schulleitungskonferenz von Windisch einen Brief an alle Eltern und Erziehungsberechtigten mit der Absicht, allfällige Hinweise, die zur Täterergreifung führen, zu melden. Sie stellte eine Belohnung von 500 Franken in Aussicht.