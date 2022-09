Windisch: Budget 2023 sieht Verlust von 1,5 Mio. Franken vor

Windisch Verlust von knapp 1,5 Millionen Franken: Die Gemeinde rechnet 2023 mit roten Zahlen Am Montag hat Windisch das Budget für das kommende Jahr präsentiert. Besonders zwei Bereiche des Aufwands stechen mit Erhöhungen hervor. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin, und Michael Schleuniger, Leiter Finanzen, informierten über das Budget. Maja Reznicek

Aktuell werde es für viele ein bisschen enger. «Diesen Trend spüren wir auch in Windisch», erklärte Gemeindepräsidentin Heidi Ammon am 26. September. Gemeinsam mit Michael Schleuniger, Leiter Finanzen, stellte sie das Budget von Windisch für das kommende Jahr vor. Klagen dürfe man eigentlich nicht, habe die Gemeinde mit mittlerweile rund 8000 Einwohnerinnen und Einwohnern doch in der Vergangenheit einen Zuwachs der Steuerkraft erlebt. Doch Ammon sagte auch: